Σε άριστο κλίμα η συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με τον Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ

Κοινός στόχος η στήριξη των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και

η επίλυση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας

Σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, συνάντηση εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, με τον Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), Καθηγητή Νίκο Κατσαράκη, στα γραφεία της Πρυτανείας στο Ηράκλειο.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η επισκόπηση των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τη λειτουργία των τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ που εδρεύουν στον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών στην Ιεράπετρα.

Και οι δύο πλευρές αναγνώρισαν την αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και δράσεων για την προσέλκυση φοιτητών και τη συνολική αναβάθμιση της ακαδημαϊκής ζωής στον νομό. Παράλληλα, συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την τοπική οικονομία και κοινωνία, με έμφαση στους τομείς της αγροδιατροφής, του τουρισμού και της καινοτομίας, πεδία στα οποία η Περιφέρεια Κρήτης και το ΕΛΜΕΠΑ διατηρούν στρατηγική συνεργασία.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, δήλωσε σχετικά:

«Η συνεργασία μας με την ακαδημαϊκή κοινότητα και προσωπικά με τον Πρύτανη, κ. Κατσαράκη, είναι διαρκής, ειλικρινής και αποδοτική. Η παρουσία του ΕΛΜΕΠΑ στο Λασίθι αποτελεί αναπτυξιακό πυλώνα για τον τόπο μας.

Επιβεβαιώσαμε σήμερα την κοινή μας βούληση να επισπεύσουμε τις διαδικασίες για τη φοιτητική στέγη και να στηρίξουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο την ακαδημαϊκή κοινότητα, ενισχύοντας το έργο και την προσφορά του ΕΛΜΕΠΑ στον τόπο μας. Το κλίμα σύμπνοιας και αμοιβαίας κατανόησης είναι η καλύτερη εγγύηση για την επίτευξη των κοινών μας στόχων».

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ, Νίκος Κατσαράκης, ανέφερε:

«Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπεριφερειάρχη, κ. Ανδρουλάκη, για το σταθερό και έμπρακτο ενδιαφέρον του για τα τμήματα του Πανεπιστημίου μας στο Λασίθι. Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί σταθερό σύμμαχο στην προσπάθειά μας. Η σημερινή συνάντηση επιβεβαίωσε το εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας και την ταύτιση απόψεων στα κρίσιμα ζητήματα.

Συνεχίζουμε μαζί για να προσφέρουμε στους φοιτητές μας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες σπουδών, αναπτύσσοντας συνέργειες σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος».

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την αμοιβαία δέσμευση για συνεχή παρακολούθηση όλων των ανοικτών θεμάτων, επιβεβαιώνοντας την άριστη σχέση και την κοινή πορεία των δύο θεσμών προς όφελος της νεολαίας και της ανάπτυξης του Νομού Λασιθίου.