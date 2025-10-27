Κρήτη: Θα ξεπεράσουν τα 7 δισ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις

Βρισκόμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη και τα ξενοδοχεία έχουν μέση πληρότητα πάνω από 70%, ενώ υπάρχουν μονάδες που είναι γεμάτες.
Με εντυπωσιακά νούμερα μπαίνουμε στο φινάλε της τουριστικής σεζόν στην Κρήτη, που θα κλείσει με τουριστικές εισπράξεις άνω των 7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προέδρου των ξενοδόχων του Ηρακλείου.
Βρισκόμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη και τα ξενοδοχεία έχουν μέση πληρότητα πάνω από 70%, ενώ υπάρχουν μονάδες που είναι γεμάτες.
Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, η κίνηση στο Αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» ξεπέρασε το ρεκόρ του 2024. «Η μέρα συνέπεσε με την υπέρβαση της περσινής επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο, ξεπερνώντας τους 9.36 εκ. διακινούμενους επιβάτες.
Πίσω από τα στατιστικά και τους αριθμούς υπάρχουν οι άνθρωποι. Αυτοί που υπερβάλλουν εαυτούς όλη την τουριστική περίοδο, για να εξυπηρετηθεί αυτός ο όγκος επιβατών από αυτό το αεροδρόμιο.
«Πλησιάζοντας, λοιπόν, στο τέλος της σεζόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους δημόσια για τη στήριξη και την αγάπη τους για το Αεροδρόμιο Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης”», σημείωσε ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου, Ιάκωβος Ουρανός.
«Σαφώς είμαστε ικανοποιημένοι από την σεζόν και πιστεύω ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στα έσοδα που θα ξεπεράσουν τα 7 δισ.» είπε στην «Π» ο Νίκος Χαλκιαδάκης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου.
Υψηλές αποδόσεις και στα Airbnb
Υψηλές αποδόσεις σημειώθηκαν και στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Lighthouse, που παρουσιάστηκαν στο Short Stay Crete Conference, όπως αναφέρει το euro2day, τον Αύγουστο -στην αιχμή της σεζόν- διατίθεντο περί τα 32.500 καταλύματα στην αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων της Κρήτης, αριθμός αυξημένος τόσο σε σχέση με πέρυσι, όσο και σε σχέση με τον περασμένο Ιούλιο.
Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς αναδεικνύεται από το γεγονός ότι το 2020, τα διαθέσιμα καταλύματα αριθμούσαν 21.000 περίπου και μέσα σε μια πενταετία είναι αυξημένα κατά 50%.
Σήμερα, το μερίδιο της Κρήτης -ως προς τις βραχυχρόνιες μισθώσεις- διαμορφώνεται στο 14% περίπου σε πανελλαδικό επίπεδο.
Με βάση τα στοιχεία της Booking, η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στη μεγαλόνησο, το διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, κατέγραψε αύξηση 16% σε επίπεδο εσόδων, με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων να ενισχύεται κατά 8% και την προσφορά διαθέσιμων καταλυμάτων να αυξάνεται σε ποσοστό 6,9% σε ετήσια βάση. Ανοδικά, στο συν 7%, κινήθηκε και η μέση ημερήσια τιμή (ADR).
Κρήτη, Κύπρος, Μάλτα, Μαγιόρκα
Στην έρευνα της Lighthouse, η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Κρήτη συγκρίνεται με τον αντίστοιχο κλάδο σε τρεις επίσης νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου: την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Μαγιόρκα.
Σε σχέση, λοιπόν, με τους άλλους τρεις δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, η Κρήτη είναι η μοναδική που καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία ως προς την προσφορά καταλυμάτων, ενώ διαθέτει και τον μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων προς μίσθωση.
Ο αριθμός των προσφερόμενων καταλυμάτων στη Μαγιόρκα, η οποία ακολουθεί στη σχετική κατάταξη, ανέρχεται σε 21.000 περίπου, ενώ κάτω από τις 20.000 είναι τα διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα σε Κύπρο και Μάλτα. Στη Μάλτα δε, ο σχετικός αριθμός κυμαίνεται κάτω των 15.000.
Αφίξεις-εισπράξεις
Τα 25 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών, που επισκέφθηκε τη χώρα μας στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στο διάστημα αυτό, αυξήθηκε κατά 4,1% και διαμορφώθηκε σε 24,9 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 24.8 εκατ. ταξιδιωτών, την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 12,0%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 16,7 δισ. ευρώ.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ