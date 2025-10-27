Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γονάτισε» την Κρήτη – Αγρότες πωλούν τη γη τους για να ζήσουν τα παιδιά τους

Αγρότες καταγγέλλουν ότι αναγκάζονται να πουλούν ελιές και γη για να καλύψουν βασικές ανάγκες.
Σε απόγνωση βρίσκονται δεκάδες αγρότες και στα Χανιά που βλέπουν τις περιουσίες τους να απαξιώνονται, κι όλα αυτά υπό το βάρος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βιοπαλαιστές αγρότες, μικροί παραγωγοί αλλά και δεκάδες Χανιώτες που είχαν μια μικρή περιουσία με ρίζες ελιές, φέτος φαίνεται πως δεν θα μπορέσουν να τη συντηρήσουν λόγω μη πληρωμών των επιδοτήσεων, χαμηλών τιμών ελιάς, υψηλών μεροκάματων που φτάνουν τα 80 ευρώ, αργοπορημένης δακοκτονίας κ.α
Το θλιβερότερο; Σύμφωνα με αγροτοσυνδικαλιστές της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Χανίων, αγρότες αναγκάζονται να πουλήσουν καλλιέργειές τους για να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι σε περιοχή του Αποκόρωνα πωλήθηκαν – έναντι 1,8 εκατομμύριων ευρώ – σε Ισραηλινή επιχείρηση, δεκάδες στρέμματα ελιές τα οποία θα γίνουν τουριστική επένδυση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού συλλόγου πρώην δήμου Αρμένων και μέλος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Γιάννη Κατσαρό.
«Λέτε να είναι τυχαία αυτά;» μας λέει ο κ. Κατσαρός, που είναι ένας από τους παλιότερους αγροτοσυνδικαλιστές στο ν. Χανίων εδώ και 35 χρόνια.
«Σήμερα, όντως, ο αγρότης είναι στο μνήμα και περιμένει να του βάλουν την πλάκα από πάνω. Η νέα ΚΑΠ το… βιολί της. Με όλο αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προωθούνε τη δουλειά για να διαλύσουν τελείως τον αγρότη. Και είναι όλα μεθοδευμένα από το ’85 και μετά».
Τον ρωτάμε εάν έχει υπόψιν του για αγοραπωλησίες ελαιοκαλλιεργειών στην περιοχή του Αποκόρωνα: «Για αγοραπωλησίες, ναι, πωλούνται αρκετά, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στον Αποκόρωνα, που ξέρω. Έχουν πουληθεί σε ξένους πάρα πολλά. Και για λεφτά «χοντρά», τι να κάνει ο άλλος, δεν μπορεί να κάθεται… Ισραηλίτες ειδικά, τώρα τελευταία, αγοράσανε μια περιουσία με ρίζες ελιές περίπου 15 – 20 στρέμματα κι έμαθα από τον μηχανικό ότι θα κτίσουν εκεί 45 σπίτια».
Οπότε, ουσιαστικά, αναγκάζονται να πουλάνε τις ελιές… επισημαίνουμε.
«Ναι, μα βρήκε και τιμή, όταν πήρε πάνω από ένα εκατομμύριο για αυτή την δουλειά, πότε θα τα ξανα βγάλει; Ούτε τα παιδιά του δεν τα βγάζουνε ούτε κανείς. Δηλαδή σε υποχρεώνουνε, με τις τιμές αυτές, να το πουλήσεις. Τι να κάνεις;».
«Αυτή την στιγμή εάν δεν ξεσηκωθεί ο αγρότης και συνεχίζει να κάθεται στον καναπέ, όχι μόνο ο γνήσιος αγρότης αλλά και ο ντόπιος μικρομαγαζάτορας που έχει δέκα ρίζες ελιές και συμπληρώνει το εισόδημά του, αυτό θα το χάσει τελείως. Αυτό θα είναι το τέλος»
zarpanews.gr