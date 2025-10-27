Φονικό στην Κρήτη: «Έσπασε τις πόρτες και απείλησε τη γιαγιά» – Συγκλονίζει η κόρη του δολοφονημένου 52χρονου

Η κόρη του δολοφονημένου 52χρονου περιγράφει στο Live News έναν κύκλο βίας που, όπως λέει, ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο. Η κόρη του δολοφονημένου 52χρονου περιέγραψε στο Live News περιστατικά βίας που, όπως λέει, είχαν ξεκινήσει πολύ πριν από το απογευματινό επεισόδιο της Κυριακής 27/10 στο Έλος Κισσάμου. Σύμφωνα με την κοπέλα, πριν από περίπου ένα χρόνο ο 23χρονος που τώρα κατηγορείται ότι σκότωσε τον θείο του είχε εισβάλει στο σπίτι της οικογένειας, φέροντας ύβρεις εναντίον της γιαγιάς και προκαλώντας σοβαρές φθορές στον χώρο. Σύμφωνα με την κοπέλα, πριν από περίπου ένα χρόνο ο 23χρονος που τώρα κατηγορείται ότι σκότωσε τον θείο του είχε εισβάλει στο σπίτι της οικογένειας, φέροντας ύβρεις εναντίον της γιαγιάς και προκαλώντας σοβαρές φθορές στον χώρο. Σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, ο πατέρας της, αφού κλήθηκε από την αστυνομία, εντόπισε στο κέντρο των Χανίων τα δύο άτομα που είχαν εμπλακεί και τους χτύπησε. Εκεί, όπως υποστηρίζει, επενέβη ο αδελφός του ενός από τους χτυπημένους —και, όπως προσθέτει, αυτός ο κύκλος βιαιοπραγιών κατέληξε τώρα στον θάνατο του 52χρονου. Η ίδια περιγράφει ότι σε μια άλλη στιγμή «του ρίχνει δύο μπαλωθιές» και πως, από τη συμπλοκή στο παρελθόν, ξεκίνησε η αντιπαράθεση που οδήγησε στην πρόσφατη τραγωδία. Πηγές ενημέρωσης μεταφέρουν ότι το βράδυ της Κυριακής, μέσα σε πλήθος εκατοντάδων ανθρώπων που παρακολουθούσαν τη γιορτή του Κάστανου στο Έλος Κισσάμου, ο 22χρονος φέρεται να πυροβόλησε τον 52χρονο με όπλο διαμετρήματος 22 χιλιοστών. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό ανάμεσα στους παρευρισκόμενους και σήμανε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με δήλωσε που παραχώρησε ο συνήγορος του κατηγορουμένου, Απόστολος Λύτρας, ο 22χρονος παραδόθηκε στις Αρχές. Στην περιγραφή της κόρης του θύματος γίνεται επίσης αναφορά σε ένα πρόσωπο με το όνομα Γιώργος —που η ίδια χαρακτηρίζει «Αλβανό»— και την εμπλοκή του σε εκείνα τα παλαιότερα επεισόδια που προηγήθηκαν. Η μαρτυρία της υπογραμμίζει ότι οι εντάσεις στην οικογένεια και στην κοινότητα δεν ήταν μεμονωμένες, αλλά δείγματα μιας παρατεταμένης αντιπαλότητας. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στο φονικό, ενώ παραμένει ανοικτό το πλαίσιο των σχέσεων και των συγκρούσεων που περιγράφουν οι συγγενείς. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τόσο τα στοιχεία από αυτόπτες μάρτυρες στο χώρο του γλεντιού όσο και οι καταθέσεις των μελών της οικογένειας που εμφανίζουν προηγούμενα περιστατικά βίας.