Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Δεκεμβρίου

Πότε καταβάλλονται κύριες και επικουρικές συντάξεις για το μήνα Δεκέμβριο – Δείτε όλες τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων ανά ταμείο.

Στα τέλη Νοεμβρίου πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα οι πληρωμές θα γίνουν στις 25 και 27 Νοεμβρίου 2025.

Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

-Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

-Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

