ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Οι Τίμιες Κάρες των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων για πρώτη φορά στη Σητεία

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΟΙ ΤΙΜΙΕΣ ΚΑΡΕΣ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ

Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, κατά το διήμερο 24 και 25 Νοεμβρίου, Πανήγυρι της Πολιούχου Σητείας Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της Πανσόφου, θα κομίσει ευλογητικά τις Τίμιες Κάρες των εν Ρεθύμνη Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων προς ευλογία του πληρώματος της εκεί Τοπικής Εκκλησίας.

Τον Σεβασμιώτατο θα συνοδεύσουν, κατά την ιεραποδημία αυτή, οι Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτεροι Νικόλαος Νικηφόρος, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητροπόλεως, και Δημήτριος Τσακπίνης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη: Δραματικές οι εκτιμήσεις για την ελαιοκομική...

0
Δραματική μείωση παραγωγής και ευκαιρίες διείσδυσης στις ΗΠΑ για...

Καστέλι: Το νέο αεροδρόμιο «απογειώνει» την Ελλάδα

0
Το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι προχωρά με...

Κρήτη: Δραματικές οι εκτιμήσεις για την ελαιοκομική...

0
Δραματική μείωση παραγωγής και ευκαιρίες διείσδυσης στις ΗΠΑ για...

Καστέλι: Το νέο αεροδρόμιο «απογειώνει» την Ελλάδα

0
Το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι προχωρά με...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ημερίδα ” Μινωικός Πολιτισμός UNESCO” στο Επιμελητήριο Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.Πρόδρομος στη Μεγαλόνησο Κύπρο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κρήτη: Δραματικές οι εκτιμήσεις για την ελαιοκομική περίοδο – Το στοίχημα της αμερικανικής αγοράς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Δραματική μείωση παραγωγής και ευκαιρίες διείσδυσης στις ΗΠΑ για...

Καστέλι: Το νέο αεροδρόμιο «απογειώνει» την Ελλάδα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι προχωρά με...

Πληθωρισμός: Έξι χρόνια «αφαίμαξης» των καταναλωτών – Στο +35% οι τιμές των τροφίμων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο πληθωρισμός των τροφίμων πλήττει αναλογικά περισσότερο τα νοικοκυριά...

Χανιά:Η θεατρική παράσταση του ΔΗΠΕΘΕΚ,«Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» στην Κάντανο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«ΑΠΟΨΕ ΤΡΩΜΕ ΣΤΗΣ ΙΟΚΑΣΤΗΣ» μια κωμωδία του Άκη Δήμου Το Δημοτικό...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST