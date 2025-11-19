Οι Τίμιες Κάρες των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων για πρώτη φορά στη Σητεία

ΟΙ ΤΙΜΙΕΣ ΚΑΡΕΣ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ

Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, κατά το διήμερο 24 και 25 Νοεμβρίου, Πανήγυρι της Πολιούχου Σητείας Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της Πανσόφου, θα κομίσει ευλογητικά τις Τίμιες Κάρες των εν Ρεθύμνη Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων προς ευλογία του πληρώματος της εκεί Τοπικής Εκκλησίας.

Τον Σεβασμιώτατο θα συνοδεύσουν, κατά την ιεραποδημία αυτή, οι Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτεροι Νικόλαος Νικηφόρος, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητροπόλεως, και Δημήτριος Τσακπίνης.