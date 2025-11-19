ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.Πρόδρομος στη Μεγαλόνησο Κύπρο

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ ΚΥΠΡΟ

Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, καθώς και των Κοινοτήτων του Γερανίου Καρπασίας Κύπρου και του Γερανίου Ρεθύμνης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα μεταβεί, συν Θεώ, στη Μεγαλόνησο Κύπρο, κατά το διήμερο 22 και 23 Νοεμβρίου 2025, προκειμένου να μετάσχει στους επετειακούς εορτασμούς για τη συμπλήρωση 10 ετών από την αδελφοποίηση των δύο εν λόγω Κοινοτήτων.

Τον Σεβασμιώτατο θα συνοδεύσει ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Άνθιμος Μαντζουράνης, Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Ο Σεβασμιώτατος θα επανακάμψει στην έδρα του το πρωί της 24ης Νοεμβρίου 2025.

