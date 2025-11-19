Δήμος Αμαρίου:Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, ώρα 15:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου.
Ακολουθεί η ημερησία διάταξη της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2025 με Αντίστοιχη Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης, για
το έργο: “Κέντρο Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και Δια Βίου
Μάθησης του Δήμου Αμαρίου”.
2. . Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2025 με Αντίστοιχη Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο ένταξης του έργου: “Επέκταση
Ηλεκτροφωτισμού σε Κοινότητες του Δήμου Αμαρίου στο ΠΠΑ
Περιφέρειας Κρήτης 2021 – 2025”.
3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2025 με Αντίστοιχη Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και Δήμου
Αμαρίου, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση Βατότητας
Δημοτικής Οδού στην Περιοχή του Οικισμού Πατσού του Δήμου
Αμαρίου”.
4. . Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2025 με Αντίστοιχη Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Υπηρεσίας με τίτλο:
“Μεταφορά Αντικειμένων Συλλογής του Καλλιτέχνη Μανόλη Νουκάκη”.
5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2025 με Αντίστοιχη Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Υπηρεσίας με τίτλο:
“Υπηρεσίες Συμβούλου για την Υποβολή Πρότασης στην Πρόσκληση με
κωδικό: Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2025 – 2026 του Πράσινου Ταμείου”.
6. . Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2025 με Αντίστοιχη Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή
Δήμος Αμαρίου Αρ.Πρ. : 6307 Ημ.Πρ. : 17/11/2025 Υπηρεσιών Επαλήθευσης του Ανθρακικού Αποτυπώματος του Δήμου, του Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών Σύμφωνα με τα Προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (Ν.4936/2022 ΦΕΚ 105Α)”.
7 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος με Αντίστοιχη Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού του έργου: “Ανάπλαση Πλατείας, Οδών και
Διαμόρφωσης Χώρου για την Τοποθέτηση Αγάλματος στην Τ.Κ.
Πλατανίων Δήμου Αμαρίου”, προϋπολογισμού 195.000,00 €.
8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Ανάπλαση Κεντρικής
Πλατείας Οικισμού Λοχριάς”, προϋπολογισμού 311.760,00 €.
9. . Έγκριση 2ου ΑΠΕ Τακτοποιητικού για το έργο: “Βελτίωση Βατότητας
Αγροτοκτηνοτροφικής Οδού εντός Κοινοτήτων Αποδούλου και Νίθαυρης
Δήμου Αμαρίου”, προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.
10. . Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού.
11 . Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Αμαρίου για το Σχολικό Έτος 2026 – 2027.
12 . Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Αμαρίου για το Σχολικό Έτος 2026 – 2027.
13. Διαγραφή τελών.