Δήμος Αμαρίου:Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, ώρα 15:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου.

Ακολουθεί η ημερησία διάταξη της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2025 με Αντίστοιχη Αναμόρφωση

Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης, για

το έργο: “Κέντρο Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και Δια Βίου

Μάθησης του Δήμου Αμαρίου”.

2. . Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2025 με Αντίστοιχη Αναμόρφωση

Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο ένταξης του έργου: “Επέκταση

Ηλεκτροφωτισμού σε Κοινότητες του Δήμου Αμαρίου στο ΠΠΑ

Περιφέρειας Κρήτης 2021 – 2025”.

3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2025 με Αντίστοιχη Αναμόρφωση

Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης

μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και Δήμου

Αμαρίου, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση Βατότητας

Δημοτικής Οδού στην Περιοχή του Οικισμού Πατσού του Δήμου

Αμαρίου”.

4. . Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2025 με Αντίστοιχη Αναμόρφωση

Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Υπηρεσίας με τίτλο:

“Μεταφορά Αντικειμένων Συλλογής του Καλλιτέχνη Μανόλη Νουκάκη”.

5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2025 με Αντίστοιχη Αναμόρφωση

Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Υπηρεσίας με τίτλο:

“Υπηρεσίες Συμβούλου για την Υποβολή Πρότασης στην Πρόσκληση με

κωδικό: Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2025 – 2026 του Πράσινου Ταμείου”.

6. . Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2025 με Αντίστοιχη Αναμόρφωση

Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή

Υπηρεσιών Επαλήθευσης του Ανθρακικού Αποτυπώματος του Δήμου, του Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών Σύμφωνα με τα Προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (Ν.4936/2022 ΦΕΚ 105Α)".

7 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος με Αντίστοιχη Αναμόρφωση

Προϋπολογισμού του έργου: “Ανάπλαση Πλατείας, Οδών και

Διαμόρφωσης Χώρου για την Τοποθέτηση Αγάλματος στην Τ.Κ.

Πλατανίων Δήμου Αμαρίου”, προϋπολογισμού 195.000,00 €.

8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Ανάπλαση Κεντρικής

Πλατείας Οικισμού Λοχριάς”, προϋπολογισμού 311.760,00 €.

9. . Έγκριση 2ου ΑΠΕ Τακτοποιητικού για το έργο: “Βελτίωση Βατότητας

Αγροτοκτηνοτροφικής Οδού εντός Κοινοτήτων Αποδούλου και Νίθαυρης

Δήμου Αμαρίου”, προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

10. . Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού.

11 . Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Αμαρίου για το Σχολικό Έτος 2026 – 2027.

12 . Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Αμαρίου για το Σχολικό Έτος 2026 – 2027.

13. Διαγραφή τελών.