Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για Θεία Λειτουργία στη Σουμελά στα «Εννιάμερα της Παναγίας»

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τί αναφέρει η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία στην ιστορική Μονή Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα στα «Εννιάμερα της Παναγίας», το Σάββατο 23 Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

«Ευχαρίστως ανακοινούται εις τους ενδιαφερομένους ευλαβείς προσκυνητάς ότι κατόπιν αποφάσεως των τουρκικών αρχών και εφέτος παρεσχέθη άδεια τελέσεως Θείας Λειτουργίας εις την ιστορικήν Ι. Μονήν Παναγίας Σουμελά Τραπεζούντος την 23ην Αυγούστου 2025, ημέραν αποδόσεως της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου («Εννιάμερα της Παναγίας»). Της Θείας Λειτουργίας θα προστή ο Σεβ. Μητροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέας» αναφέρει το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Θεία Λειτουργία στην ιστορική Μονή της Παναγίας Σουμελά δεν τελέστη ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου. Όπως φέτος, έτσι και πέρυσι οι τουρκικές αρχές είχαν δώσει την απαραίτητη άδεια για τέλεση Θείας Λειτουργίας όχι ανήμερα, άλλα κατά την απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 23 Αυγούστου.

 

Cretalive

ΠΚ team
ΠΚ team
