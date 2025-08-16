ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι ισχύει για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Σεπτεμβρίου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο προσωπικός αριθμός έχει μπει και επίσημα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Προσωπικός αριθμός είναι μοναδικός για κάθε πολίτη, εκδίδεται μία μόνο φορά και παραμένει αμετάβλητος. Έχει πλέον μπει επίσημα στην καθημερινότητα, καθώς σταδιακά θα αντικαταστήσει τον αριθμό ταυτότητας, τον ΑΜΚΑ και άλλους κωδικούς που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Η έκδοση μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr (ή μέσω του pa.gov.gr). Όσοι δεν προχωρήσουν στην έκδοση μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου, θα λάβουν αυτόματα τον αριθμό από το κράτος.

Την πρώτη κιόλας ώρα λειτουργίας της πλατφόρμας, 21.000 πολίτες εξέδωσαν τον δικό τους προσωπικό αριθμό.

Βήματα έκδοσης μέσω myinfo:

  • Είσοδος στην εφαρμογή με κωδικούς TaxisNet και δεύτερο παράγοντα ταυτοποίησης (OTP) που αποστέλλεται στο κινητό καταχωρισμένο στο ΕΜΕπ (emep.gov.gr).

  • Επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων και αναγνωριστικών αριθμών που αντλούνται από επίσημα μητρώα (Δημοτολόγιο, ΑΑΔΕ, ΑΜΚΑ, ΕΛ.ΑΣ., ΕΜΕπ).

  • Διόρθωση τυχόν λανθασμένων στοιχείων (εάν χρειάζεται, μέσω Δημοτολογίου).

  • Επιλογή «Έκδοση Π.Α.» και καθορισμός των δύο πρώτων χαρακτήρων του αριθμού (από προκαθορισμένο σύνολο). Το τρίτο ψηφίο παράγεται αυτόματα για έλεγχο εγκυρότητας.

  • Ολοκλήρωση διαδικασίας και αποθήκευση του νέου Προσωπικού Αριθμού.

  • Με αυτόν τον τρόπο, κάθε πολίτης θα διαθέτει έναν ενιαίο κωδικό για όλες τις επίσημες συναλλαγές του με το Δημόσιο.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για Θεία...

0
Τί αναφέρει η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι τουρκικές αρχές...

Oταν οι ρίζες επιστρέφουν, οι αυλές των...

0
Από την Κρήτη έως την Καβάλα, τα καλοκαίρια φέρνουν...

Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για Θεία...

0
Τί αναφέρει η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι τουρκικές αρχές...

Oταν οι ρίζες επιστρέφουν, οι αυλές των...

0
Από την Κρήτη έως την Καβάλα, τα καλοκαίρια φέρνουν...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για Θεία Λειτουργία στη Σουμελά στα «Εννιάμερα της Παναγίας»
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κρήτη, Ιταλία και Ιρλανδία συναντήθηκαν στο Μουσείο Καζαντζάκη

ΠΚ team ΠΚ team -
Τρεις συγγραφείς αντάλλαξαν απόψεις στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη...

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στα Χανιά: Μαχαίρωσε τη γυναίκα του στον θώρακα

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου. Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας...

Τι συναισθήματα προκαλεί η Κρήτη στους επισκέπτες της;

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι δείχνει ανάλυση αναρτήσεων επισκεπτών στα ελληνικά νησιά στα...

Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για Θεία Λειτουργία στη Σουμελά στα «Εννιάμερα της Παναγίας»

ΠΚ team ΠΚ team -
Τί αναφέρει η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι τουρκικές αρχές...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST