«Ολες οι δουλειές γραφείου θα αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε 18 μήνες»

Ο επικεφαλής των δραστηριοτήτων τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft ουσιαστικά ενώνει τη φωνή του με άλλες προσωπικότητες από τη βιομηχανία της τεχνολογίας που εκτιμούν ότι η AI θα προχωρήσει αρκετά ώστε να αντικαταστήσει μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού.
Οι περισσότερες, εάν όχι όλες, οι δουλειές γραφείου θα αυτοματοποιηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες, εκτίμησε ο επικεφαλής της Microsoft AI, Μουσταφά Σουλεϊμάν, σε μία ακόμα προειδοποίηση για τις δραματικές επιπτώσεις που θα έχει η ανάπτυξη της τεχνολογίας στην αγορά εργασίας.
«Νομίζω ότι θα έχουμε απόδοση στο ίδιο επίπεδο με τον άνθρωπο στις περισσότερες, εάν όχι σε όλες, τις επαγγελματικές εργασίες», είπε ο Σουλεϊμάν σε συνέντευξή του στους Financial Times. «Ετσι, η εργασία “λευκού κολάρου”, όπου κάθεσαι μπροστά από έναν υπολογιστή, είτε είσαι δικηγόρος, είτε λογιστής, είτε project manager ή υπεύθυνος μάρκετινγκ, οι περισσότερες από αυτές τις εργασίες θα αυτοματοποιηθούν πλήρως από την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες».
Πρόκειται, όπως εξήγησε, για κάτι που είναι ήδη ορατό στον κλάδο του λογισμικού, όπου οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν «προγραμματισμό με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής κώδικα». «Είναι μια αρκετά διαφορετική σχέση με την τεχνολογία, και αυτό έχει συμβεί τους τελευταίους έξι μήνες», είπε.
Πραγματικά, ο ξένος Τύπος έχει καταγράψει τις ριζικές αλλαγές που επέφερε η τεχνητή νοημοσύνη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εργαζόμενοι στον τομέα του λογισμικού. Ομως, ενώ η τεχνολογία έχει «ξεκλειδώσει» πολύ μεγάλη παραγωγικότητα, πολλοί εργαζόμενοι δεν βλέπουν το όφελος, αφού οι επιχειρήσεις περιμένουν όλο και περισσότερα από αυτούς, με αποτέλεσμα να προκαλείται η λεγόμενη «κόπωση της τεχνητής νοημοσύνης» και εργασιακή εξάντληση.
Η Microsoft είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες που προσπαθούν να εισαγάγουν την τεχνητή νοημοσύνη στους χώρους εργασίας, αφού έχει επενδύσει στην OpenAI και την Anthropic και έχει δημιουργήσει προϊόντα όπως το Copilot.
Ο Στιούαρτ Ράσελ, ένας επιστήμονας υπολογιστών που συνυπέγραψε ένα από τα πιο έγκυρα βιβλία στον κόσμο για την τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε σε συνέντευξή του πέρυσι ότι οι πολιτικοί ηγέτες θα αντιμετωπίσουν την εκτίναξη της ανεργίας στο 80%, καθώς η τεχνολογία θα αντικαθιστά τους πάντες, από τους χειρουργούς έως τους διευθύνοντες συμβούλους.
Ο Ντάριο Αμοντέι, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Anthropic, είχε δηλώσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εξαλείψει τις μισές θέσεις εργασίας ανάμεσα στους χαμηλόβαθμους υπαλλήλους γραφείου.