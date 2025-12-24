Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δράση «Το Δέντρο των Ευχών» στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και μεγάλη χαρά ολοκληρώθηκε η δράση «Το Δέντρο των Ευχών» που φιλοξενήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεών του.

Οι ευχές που κρέμονταν στα κλαδιά του δέντρου, γραμμένες από τα ίδια τα παιδιά των δομών που υποστηρίζει η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων- το Παράρτημα Κέντρου Παιδιών και Νέων Χανίων, το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Ο Άγιος Νεκτάριος»

και τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους- βρήκαν άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση από τους πολίτες που αγκάλιασαν τη δράση με ευαισθησία και γενναιοδωρία. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι χριστουγεννιάτικες μπάλες με τις επιθυμίες των παιδιών εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα.

Τα δώρα δόθηκαν σήμερα στις δομές, μαζί με τα μηνύματα αγάπης, φροντίδας και ελπίδας των συμπολιτών μας, από την συνεργάτη του Πνευματικού Κέντρου, Ελένη Καρμπαδάκη, Θεατρολόγο, η οποία είχε και την αρχική ιδέα της δράσης.

Την ευχαριστούμε θερμά, καθώς και τον Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Σύλλογο Πλατανιά για την ευγενική του δωρεά, την προσφορά του δέντρου που φιλοξένησε τις ευχές των παιδιών και αποτέλεσε τον πυρήνα αυτής της όμορφης πρωτοβουλίας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το Πνευματικό Κέντρο Χανίων εύχονται σε όλους Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα!