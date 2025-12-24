Πολιτικά Κρήτης

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δράση «Το Δέντρο των Ευχών» στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και μεγάλη χαρά ολοκληρώθηκε η δράση «Το Δέντρο των Ευχών» που φιλοξενήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεών του.

Οι ευχές που κρέμονταν στα κλαδιά του δέντρου, γραμμένες από τα ίδια τα παιδιά των δομών που υποστηρίζει η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων- το Παράρτημα Κέντρου Παιδιών και Νέων Χανίων, το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Ο Άγιος Νεκτάριος»

και τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους- βρήκαν άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση από τους πολίτες που αγκάλιασαν τη δράση με ευαισθησία και γενναιοδωρία. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι χριστουγεννιάτικες μπάλες με τις επιθυμίες των παιδιών εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα.

Τα δώρα δόθηκαν σήμερα στις δομές, μαζί με τα μηνύματα αγάπης, φροντίδας και ελπίδας των συμπολιτών μας, από την συνεργάτη του Πνευματικού Κέντρου, Ελένη Καρμπαδάκη, Θεατρολόγο, η οποία είχε και την αρχική ιδέα της δράσης.

Την ευχαριστούμε θερμά, καθώς και τον Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Σύλλογο Πλατανιά για την ευγενική του δωρεά, την προσφορά του δέντρου που φιλοξένησε τις ευχές των παιδιών και αποτέλεσε τον πυρήνα αυτής της όμορφης πρωτοβουλίας.
Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το Πνευματικό Κέντρο Χανίων εύχονται σε όλους Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα!

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας 25 και 26 Δεκεμβρίου...

0
Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Τσαπάκης θα είναι Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας την...

Τα Πολιτικά Κρήτης σας εύχονται “Καλά Χριστούγεννα”

0
Με αφορμή τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων, τα Πολιτικά...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας 25 και 26 Δεκεμβρίου...

0
Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Τσαπάκης θα είναι Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας την...

Τα Πολιτικά Κρήτης σας εύχονται “Καλά Χριστούγεννα”

0
Με αφορμή τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων, τα Πολιτικά...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Ελληνική τραγωδία»: Οι φώκιες Monachus monachus κρύβονται σε σπηλιές για να γλυτώσουν από τους τουρίστες

ΠΚ team ΠΚ team -
Η μεσογειακή φώκια Μονάχους μονάχους, ένα από τα σπανιότερα...

Η Κρήτη στους “must go” προορισμούς του Condé Nast Traveler για το 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Δύο καθιερωμένοι, ελληνικοί προορισμοί, η Κρήτη και η Πελοπόννησος...

Ελληνικός τουρισμός: Ρεκόρ αφίξεων το 2025 και νέες προκλήσεις για το μέλλον

ΠΚ team ΠΚ team -
Η ισχυρή άνοδος της παγκόσμιας ταξιδιωτικής ζήτησης, σε συνδυασμό...

Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ

ΠΚ team ΠΚ team -
Για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων, οι τιμές επιδότησης παραμένουν...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST