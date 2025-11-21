ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στο επίκεντρο οι αποζημιώσεις των κατοίκων για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι ιδιοκτησίες τους

Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 21/11 στην Αθήνα η συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη για το ζήτημα των αποζημιώσεων των κατοίκων των Βουτών από το γεωλογικό φαινόμενο που έπληξε την περιοχή τον Απρίλιο του 2025.

Παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου, της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαρίας Σκραφνάκη και του Προέδρου του ΟΑΣΠ, καθηγητή Ευθύμη Λέκκα, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και παράλληλα ο Αλέξης Καλοκαιρινός ενημέρωσε τους Υπουργούς για τις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει ο Δήμος Ηρακλείου μέχρι σήμερα. Όπως συμφωνήθηκε, θα ζητηθεί επανεκτίμηση του θέματος από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), στη βάση του συνόλου των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα.

Επιβεβαιώθηκε έτσι η διάθεση από την πλευρά του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, και προσωπικά του Υπουργού Γιάννη Κεφαλογιάννη, για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής προς τον Δήμο Ηρακλείου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, έρχεται ως συνέχεια της πρόσφατης έγκρισης της γεωλογικής μελέτης προστασίας του οικισμού των Βουτών από το Υπουργείο Εσωτερικών και της χρηματοδότησης της υλοποίησης της συγκεκριμένης μελέτης, συνολικού προϋπολογισμού 319.088 ευρώ, με το ποσό των 130.000 ευρώ.

Με επιτυχία από την Περιφέρεια Κρήτης η 3η Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Έργου TRANSCEND «Δυναμική Προσαρμογή στη λειψυδρία και στην κλιματική αλλαγή υπό συνθήκες βαθιάς αβεβαιότητας»
Ηράκλειο:Σημαντική εκδήλωση στη Μεσσαρά για τις σύγχρονες τεχνολογίες στην αγροτική παραγωγή
