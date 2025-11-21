Ηράκλειο:Σημαντική εκδήλωση στη Μεσσαρά για τις σύγχρονες τεχνολογίες στην αγροτική παραγωγή

Πρακτικές λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού για καλλιέργειες και κτηνοτροφία καθώς και εκτενή ενημέρωση για τις δυνατότητες κατάρτισης και εκπαίδευσης στον πρωτογενή τομέα περιλάμβανε η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Γεωργική Σχολή Μεσσαράς – ΣΑΕΚ Π.Ε. Ηρακλείου.

Με έμφαση στις σύγχρονες τεχνολογίες στον αγροτικό τομέα και τα ψηφιακά εργαλεία για τη γεωργία του μέλλοντος, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αγροτική ανάπτυξη, τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, καθώς και τις σημαντικές δυνατότητες δικτύωσης που προσφέρει η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Hellas) μέσα από τις ποικίλες δράσεις της.

Στην επιτυχημένη εκδήλωση που διοργάνωσε η Επικεφαλής Συντονίστρια του ICC Ελλάς για την Περιφέρεια της Κρήτης και Υποσυντονίστρια της Ομάδας Εργασίας Αγροτικής Εξέλιξης του ICC Hellas Εύα Σημαιάκη, παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του ICC Ελλάς Πέτρος Γ. Δούκας, ο οποίος ανέλυσε τους τομείς όπου το ICC έχει ηγετική παρουσία, όπως η Διεθνής Διαιτησία (ICC International Court of Arbitration), η εξωδικαστική επίλυση διαφορών, η πνευματική ιδιοκτησία, η αγροτική ανάπτυξη, η γυναικεία επιχειρηματικότητα, καθώς και τις σημαντικές δυνατότητες δικτύωσης που προσφέρει.

Εκ μέρους του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ο Πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος κ. Γιάννης Μανουσιδάκης τόνισε ότι στις στρατηγικές προτεραιότητες του Επιμελητήριο έχει ενταχθεί η ενίσχυση του αγροτικού τομέα και ανέφερε οτι «Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιούμε – είτε ως επικεφαλής είτε ως εταίροι – στοχευμένα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία, αφορούν την εκπαίδευση επαγγελματιών του αγροδιατροφικού κλάδου, τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων μας, καθώς και την προώθηση της καινοτομίας και των ψηφιακών τεχνολογιών στις ΜΜΕ.»

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι:

-Στέλα Χατζηγεωργίου, Διευθύντρια ΣΑΕΚ Ηρακλείου – Γεωργική Σχολή Μεσσαράς, Γεωπόνος.

-Δρ. Μαρία Συμεωνίδου, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Γεωπόνος- Επιμελητήριο Ηρακλείου.

-Δρ. Εμμανουήλ Καμπουράκης ,Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΛΜΕΠΑ .

-Ιωάννης Χασουράκης, MSc, Εργαστήριο Ελαιοκομίας, Αμπελουργίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής (ΕΑΣΑΠ) -ΕΛΜΕΠΑ.

-Εύα Σημαιάκη, Διπλωματούχος Χειριστής ΣμηΕΑ (EASA) -Partner in RVS Simaiaki.

-Δημήτρης Μίγγας, Τεχνικός Σύμβουλος- Pythagoras-Γκένου &ΣΙΑ ΟΕ.

-Γιώργος Μανουσάκης, Υπεύθυνος Δικτύωσης -MACCΤ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ, με τη στήριξη του MACC – Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, της RVS Αφοί Σημαιάκη ΟΕ και της Elli’s Farm.