Επίσκεψη του υπό διαπίστευση Πρέσβη της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα στο Δήμο Ηρακλείου

Τον υπό διαπίστευση Πρέσβη της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα Wojciech Ponikiewski και τον Πρόξενο Michał Zawisza, υποδέχθηκε εκ μέρους του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για συναντήσεις εργασίας σε Υπουργεία, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών και Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης στο Δημοτικό Κατάστημα της Νέας Αλικαρνασσού.

Κατά τη διάρκεια της εθιμοτυπικής συνάντησης, επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών και συζητήθηκε η παρουσία της ζωντανής πολωνικής κοινότητας στο Δήμο Ηρακλείου η οποία, αξίζει να σημειωθεί, διατηρεί πολωνικό σχολείο με περίπου 30 μαθητές.

Ο υπό διαπίστευση Πρέσβης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πολύ ικανοποιητική κοινωνική ενσωμάτωση των συμπατριωτών του στο Ηράκλειο και στην Κρήτη και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών από την πλευρά του εξέφρασε την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να στηρίξει την πολωνική κοινότητα με κάθε διαθέσιμο τρόπο.

Την ατζέντα της συζήτησης απασχόλησαν ακόμα η ανάπτυξη του τουρισμού, του πρωτογενή τομέα και της επιχειρηματικότητας, καθώς και οι τομείς της εκπαίδευσης, των νέων τεχνολογιών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον πολιτισμό και στην πιθανότητα συνεργασίας με το Δήμο Ηρακλείου για την διεξαγωγή φεστιβάλ πολωνικού κινηματογράφου.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης ανταλλάχθηκαν εθιμοτυπικά δώρα και προσφέρθηκε παραδοσιακό κρητικό κέρασμα με τσικουδιά και καλιτσούνια.