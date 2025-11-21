Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Εκδήλωση για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου τις 9:30 π.μ.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) Δήμου Μινώα Πεδιάδας, διοργανώνει ενημερωτική και βιωματική δράση με τίτλο “Youth Workshops”, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, στις 9:30 π.μ.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και δη της νεολαίας σε θέματα έμφυλης βίας, η αναγνώριση των προειδοποιητικών ενδείξεων («red flags»), καθώς και η ενδυνάμωση των μαθητών μέσα από βιωματικές δράσεις και εργαστήρια.

Η εκδήλωση αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με συνδιοργανωτές το 1ο ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου, τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου, το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας, τον Αθλητικό Σύλλογο Μαχητικών Τεχνών «Φιλόνικος» και τη 19η Σχολική Διαγνωστική,

Εκπαιδευτική και Υποστηρικτική Δομή (ΣΔΕΥ) του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ηρακλείου και αποσκοπεί στην καλλιέργεια μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από κάθε μορφή βίας. Χορηγοί της εκδήλωσης είναι ο Αθλητικός Σύλλογος Υγείας Αθλη.Σ.Υ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης:

09:00 – 09:30: Προσέλευση

09:30 – 10:00: Έναρξη – Καλωσόρισμα

10:00 – 10:10: «25 Νοεμβρίου, Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών»

Ομιλήτρια: Ιφιγένεια Μπουντιέρου – Σπυριδάκη, Πρόεδρος ΔΕΠΙΣ Μινώα Πεδιάδας, Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου

10:10 – 10:30: «Μορφές Βίας»

Ομιλήτρια: Μαρία Τσιάγγα, Κοινωνική Λειτουργός Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων Δήμου Μινώα Πεδιάδας

10:30 – 10:50: «Ο ρόλος της Αστυνομίας στην προστασία των θυμάτων βίας»

Ομιλήτρια: Μαρία Μακράκη, Διοικήτρια Αστυνομικού Τμήματος Αρκαλοχωρίου

10:50 – 11:20: «Πώς θα αλλάξουμε την κοινωνία μας; Χτίζοντας καλύτερους άνδρες»

Ομιλήτρια: Σοφία Θανασούλα, Ψυχολόγος Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου

Εργαστήρια

Α. Θεατρικά σκετς από τους μαθητές του ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου, με στόχο την αναγνώριση των “red flags”. Θα συντονίζει η ψυχολόγος της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ), Παπά Εμμανουέλα.

Β. Μαθήματα αυτοάμυνας Ju-jitsu

Διδάσκων: Ζαϊμάκης Αλέξανδρος

Γ. Εργαστήριο κατασκευής χριστουγεννιάτικων δέντρων από τις ρακέτες του πρώτου εργαστηρίου με μηνύματα των μαθητών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Οι κατασκευές θα τοποθετηθούν από τους μαθητές σε δημόσιες Δομές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Λήξη – Μπουφές