ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Εκδήλωση για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου τις 9:30 π.μ.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) Δήμου Μινώα Πεδιάδας, διοργανώνει ενημερωτική και βιωματική δράση με τίτλο “Youth Workshops”, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, στις 9:30 π.μ.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και δη της νεολαίας σε θέματα έμφυλης βίας, η αναγνώριση των προειδοποιητικών ενδείξεων («red flags»), καθώς και η ενδυνάμωση των μαθητών μέσα από βιωματικές δράσεις και εργαστήρια.

Η εκδήλωση αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με συνδιοργανωτές το 1ο ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου, τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου, το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας, τον Αθλητικό Σύλλογο Μαχητικών Τεχνών «Φιλόνικος» και τη 19η Σχολική Διαγνωστική,

Εκπαιδευτική και Υποστηρικτική Δομή (ΣΔΕΥ) του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ηρακλείου και αποσκοπεί στην καλλιέργεια μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από κάθε μορφή βίας. Χορηγοί της εκδήλωσης είναι ο Αθλητικός Σύλλογος Υγείας Αθλη.Σ.Υ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης:
09:00 – 09:30: Προσέλευση
09:30 – 10:00: Έναρξη – Καλωσόρισμα
10:00 – 10:10: «25 Νοεμβρίου, Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών»

Ομιλήτρια: Ιφιγένεια Μπουντιέρου – Σπυριδάκη, Πρόεδρος ΔΕΠΙΣ Μινώα Πεδιάδας, Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου
10:10 – 10:30: «Μορφές Βίας»

Ομιλήτρια: Μαρία Τσιάγγα, Κοινωνική Λειτουργός Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων Δήμου Μινώα Πεδιάδας

10:30 – 10:50: «Ο ρόλος της Αστυνομίας στην προστασία των θυμάτων βίας»
Ομιλήτρια: Μαρία Μακράκη, Διοικήτρια Αστυνομικού Τμήματος Αρκαλοχωρίου

10:50 – 11:20: «Πώς θα αλλάξουμε την κοινωνία μας; Χτίζοντας καλύτερους άνδρες»
Ομιλήτρια: Σοφία Θανασούλα, Ψυχολόγος Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου
Εργαστήρια

Α. Θεατρικά σκετς από τους μαθητές του ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου, με στόχο την αναγνώριση των “red flags”. Θα συντονίζει η ψυχολόγος της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ), Παπά Εμμανουέλα.
Β. Μαθήματα αυτοάμυνας Ju-jitsu

Διδάσκων: Ζαϊμάκης Αλέξανδρος
Γ. Εργαστήριο κατασκευής χριστουγεννιάτικων δέντρων από τις ρακέτες του πρώτου εργαστηρίου με μηνύματα των μαθητών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Οι κατασκευές θα τοποθετηθούν από τους μαθητές σε δημόσιες Δομές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
Λήξη – Μπουφές

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηράκλειο:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 22...

0
O Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης θα είναι o Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας ...

Plaza Beach House: Ο χειμώνας αποκτά χαρακτήρα...

0
Στην άκρη της γραφικής πόλης του Ρεθύμνου, με θέα...

Δήμος Ηράκλειο:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 22...

0
O Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης θα είναι o Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας ...

Plaza Beach House: Ο χειμώνας αποκτά χαρακτήρα...

0
Στην άκρη της γραφικής πόλης του Ρεθύμνου, με θέα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Επίσκεψη του υπό διαπίστευση Πρέσβη της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα στο Δήμο Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Plaza Beach House: Ο χειμώνας αποκτά χαρακτήρα στο Ρέθυμνο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ηράκλειο:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Νοεμβρίου 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
O Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης θα είναι o Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας ...

Plaza Beach House: Ο χειμώνας αποκτά χαρακτήρα στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην άκρη της γραφικής πόλης του Ρεθύμνου, με θέα...

Επίσκεψη του υπό διαπίστευση Πρέσβη της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα στο Δήμο Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τον υπό διαπίστευση Πρέσβη της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα...

Ηράκλειο:Σημαντική εκδήλωση στη Μεσσαρά για τις σύγχρονες τεχνολογίες στην αγροτική παραγωγή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πρακτικές λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού για καλλιέργειες και κτηνοτροφία καθώς...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST