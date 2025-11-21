ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Plaza Beach House: Ο χειμώνας αποκτά χαρακτήρα στο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην άκρη της γραφικής πόλης του Ρεθύμνου, με θέα στο απέραντο μπλε, το Plaza Beach House κρύβει μια νέα διάσταση χειμερινής φιλοξενίας.

Το παραθαλάσσιο boutique resort της GRECOTEL, μοιάζει με έναν μικρό παραδοσιακό οικισμό, με «γειτονιές» που απαρτίζονται από ευρύχωρα lofts και διαμερίσματα, σχεδιασμένα με κομψότητα και άνεση για ζευγάρια αλλά και οικογένειες.

Ανοιχτό όλο τον χρόνο, το Plaza Beach House αποτελεί ένα ήρεμο και εκλεπτυσμένο καταφύγιο, ιδανικό για μικρές αποδράσεις που ανανεώνουν σώμα και πνεύμα. Παράλληλα, είναι ο απόλυτος προορισμός για οικογένειες, με ειδικά διαμορφωμένους χώρους και δραστηριότητες για τους μικρούς επισκέπτες στη Grecoland, την παιδική γωνιά του ξενοδοχείου.

Σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της πόλης, συνδυάζει τη ζεστασιά της παραθαλάσσιας ζωής με την κοσμοπολίτικη ενέργεια του Ρεθύμνου, ενώ μπροστά του απλώνεται μια αμμώδης παραλία με πεντακάθαρα νερά.

Είτε πρόκειται για ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο είτε για μια αυθόρμητη απόδραση για όλη την οικογένεια, το Plaza Beach House γίνεται το σημείο συνάντησης για κάθε εποχή. Ένας τόπος όπου η φιλοξενία συναντά την αβίαστη κομψότητα με γνώμονα, την απόλυτη χαλάρωση.

PLAZA BEACH HOUSE


@grecotelplazabeachhouse

GRECOTEL
HOTELS & RESORTS TO LIVE

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Εκδήλωση για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Δήμος Ηράκλειο:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Νοεμβρίου 2025
Δήμος Ηράκλειο:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Νοεμβρίου 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
O Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης θα είναι o Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας ...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Εκδήλωση για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου...

Επίσκεψη του υπό διαπίστευση Πρέσβη της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα στο Δήμο Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τον υπό διαπίστευση Πρέσβη της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα...

Ηράκλειο:Σημαντική εκδήλωση στη Μεσσαρά για τις σύγχρονες τεχνολογίες στην αγροτική παραγωγή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πρακτικές λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού για καλλιέργειες και κτηνοτροφία καθώς...

