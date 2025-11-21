Plaza Beach House: Ο χειμώνας αποκτά χαρακτήρα στο Ρέθυμνο

Στην άκρη της γραφικής πόλης του Ρεθύμνου, με θέα στο απέραντο μπλε, το Plaza Beach House κρύβει μια νέα διάσταση χειμερινής φιλοξενίας.

Το παραθαλάσσιο boutique resort της GRECOTEL, μοιάζει με έναν μικρό παραδοσιακό οικισμό, με «γειτονιές» που απαρτίζονται από ευρύχωρα lofts και διαμερίσματα, σχεδιασμένα με κομψότητα και άνεση για ζευγάρια αλλά και οικογένειες.

Ανοιχτό όλο τον χρόνο, το Plaza Beach House αποτελεί ένα ήρεμο και εκλεπτυσμένο καταφύγιο, ιδανικό για μικρές αποδράσεις που ανανεώνουν σώμα και πνεύμα. Παράλληλα, είναι ο απόλυτος προορισμός για οικογένειες, με ειδικά διαμορφωμένους χώρους και δραστηριότητες για τους μικρούς επισκέπτες στη Grecoland, την παιδική γωνιά του ξενοδοχείου.

Σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της πόλης, συνδυάζει τη ζεστασιά της παραθαλάσσιας ζωής με την κοσμοπολίτικη ενέργεια του Ρεθύμνου, ενώ μπροστά του απλώνεται μια αμμώδης παραλία με πεντακάθαρα νερά.

Είτε πρόκειται για ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο είτε για μια αυθόρμητη απόδραση για όλη την οικογένεια, το Plaza Beach House γίνεται το σημείο συνάντησης για κάθε εποχή. Ένας τόπος όπου η φιλοξενία συναντά την αβίαστη κομψότητα με γνώμονα, την απόλυτη χαλάρωση.



