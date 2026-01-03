ΚΡΗΤΗ

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η ώρα και το κανάλι του τελικού Super Cup

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το απόγευμα του Σαββάτου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup – Η ζωντανή μετάδοση του μεγάλου αγώνα
Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 17:00 το MEGA θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά το Betsson Super Cup, όπου ο νταμπλούχος Ελλάδας της σεζόν 2024-2025, Ολυμπιακός, αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, ΟΦΗ.

Έπειτα από 18 χρόνια, ο θεσμός του Super Cup επιστρέφει δυναμικά, με τις δύο ομάδες να δίνουν ραντεβού στο Παγκρήτιο Στάδιο για έναν καθηλωτικό αγώνα που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο για το 2026.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες σε τελικό Super Cup. Η πρώτη ήταν το 1987 στο Ολυμπιακό Στάδιο όταν ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 1-0. Η ομάδα του Πειραιά θα προσπαθήσει να κατακτήσει για τέταρτη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο υπό τη διοργάνωση της ΕΠΟ. Για τους Κρητικούς αυτή θα είναι η δεύτερη συμμετοχή στον αγώνα για την ανάδειξη του υπερπρωταθλητή της περσινής περιόδου.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης ο Αντώνης Κατσαρός.

Το MEGA – πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα – μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
