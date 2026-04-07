Ομόφωνα αντίθετο το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου στη χωροθέτηση ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας

Την ξεκάθαρη και ομόφωνη αντίθεσή του στη χωροθέτηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μεγάλης κλίμακας στην ευρύτερη περιοχή, εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου κατά τη συνεδρίαση της Μεγάλης Δευτέρας, 6 Απριλίου 2026.

Η σχετική απόφαση ελήφθη έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη, ο οποίος αφουγκραζόμενος τις θέσεις και τις ανησυχίες των φορέων του τουρισμού (Συνδέσμου Ξενοδόχων ν. Λασιθίου, κ.ά.), της τοπικής κοινωνίας και των επαγγελματικών ομάδων, προχώρησε στη διαμόρφωση μιας σαφούς, ενιαίας και τεκμηριωμένης πρότασης, την οποία υιοθέτησε το Σώμα με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής, καθώς και τη διασφάλιση μιας βιώσιμης αναπτυξιακής προοπτικής.

Η κατεύθυνση αυτή θα προταθεί στη μελετητική ομάδα του υπό εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ), που αποτελεί πρωτίστως χωροταξικό σχέδιο, ώστε να τεκμηριωθεί επιστημονικά και να ενισχύσει θεσμικά τη στρατηγική επιλογή του Δήμου.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι η στάση της Δημοτικής Αρχής και της δημοτικής ομάδας της πλειοψηφίας δεν συνδέεται με κομματικές τοποθετήσεις, αλλά εδράζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής. Όπως σημείωσε, η αντίθεση δεν αφορά την ίδια την ανάπτυξη των ΑΠΕ ως ενεργειακή επιλογή, αλλά τη μη συμβατότητα έργων μεγάλης κλίμακας με το φυσικό τοπίο και το αναπτυξιακό μοντέλο του Δήμου μας.

Όπως επεσήμανε, ο Δήμος Αγίου Νικολάου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με ισχυρό τουριστικό αποτύπωμα που βασίζεται στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική του ταυτότητα. Η τοπική οικονομία συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την προστασία των πόρων που τον στηρίζουν.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη εγκαταστάσεων ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας ενδέχεται να επιφέρει αλλοιώσεις στο τοπίο και να επηρεάσει αρνητικά περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας, με πιθανές επιπτώσεις στην τουριστική δραστηριότητα.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι η όποια οικονομική ανταποδοτικότητα τέτοιων έργων δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει ενδεχόμενες απώλειες στον βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, που είναι ο τουρισμός.

Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο και η τοπική κοινωνία έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεσή τους και στη χωροθέτηση υπεράκτιων ανεμογεννητριών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βούληση προστασίας της φυσιογνωμίας της περιοχής.

Στην πρόταση του Δημάρχου υπήρξε διαφοροποίηση από τον επικεφαλής της ελάσσονος δημοτικής μειοψηφίας κ. Χάρη Αλεξάκη, ο οποίος δεν υπερψήφισε, ωστόσο έκανε παρατηρήσεις που είχαν σαφή τοποθέτηση για τον περιορισμό της ανάπτυξης τέτοιων ΑΠΕ.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, ομάδων, συλλογικοτήτων και πολιτών, οι οποίοι εξέφρασαν επίσης την ομόθυμη αντίθεσή τους στη χωροθέτηση ΑΠΕ στην περιοχή.