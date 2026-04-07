«Η γιορτή του πένθους, το τραγούδι της απώλειας » Μια μουσική παράσταση με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων στο κινηματοθέατρο REX

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου φιλοξενεί την Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026 τον Λουδοβίκο των Ανωγείων στο κινηματοθέατρο REX με τη μουσική παράσταση «Η γιορτή του πένθους», το τραγούδι της απώλειας.

Μαζί του οι εξαιρετικοί καλλιτέχνες του Μαρίνα Δακανάλη (τραγούδι), Στέλλα Σειραγάκη (τραγούδι), Αριστείδης Χατζησταύρου (κιθάρα), Σοφία Μαυρογενίδου (φλάουτο), Δημήτρης Οικονομάκης (μπάσο).

Ώρα έναρξης 20:30

Είσοδος ελεύθερη

«Η γιορτή του πένθους, το τραγούδι της απώλειας» είναι ένα έργο όπου η μάνα θρηνεί για την οριστική απώλεια του λατρεμένου της γιού ! Μοιρολόγια από την ορεινή Κρήτη μια συνέχεια από την εποχή του Ομήρου.

Η γιορτή του «πένθους» μια παράσταση λατρείας με τραγούδια της απώλειας. Μοιρολόγια της Κρήτης «ερωτικές ελεγείες» όπως τα ονόμασε ο Μάνος Χατζιδάκις.

Τα βαθιά τραγούδια αγάπης ειπωμένα από την Μαρίνα Δακανάλη και την Στέλλα Σειραγάκη όπου αναπτύσσεται ένας θεατρικός μονόλογος γύρω από τον οποίο στήνεται όλη η παράσταση .

Το μουσικοθεατρικό έργο αφορά το ναυάγιο του οχηματαγωγού «Ηράκλειον» στη Φαλκονέρα .Ένας νεαρός ναύτης ο Λάκης Καραμπίνης 19 ετών χάνει τη ζωή του και η μητέρα του αφηγείται σπαρακτικά την ιστορία του χαμού του.

Θα ακουστούν λυπημένα τραγούδια αλλά και τραγούδια αισθηματικά. Με το παράπονο του ερωτευμένου που χάνει και εκείνου που δεν βρίσκει ανταπόκριση αφού κάθε ερωτευμένος που «χάνει» βιώνει ένα μικρό θάνατο.

Λίγα λόγια για το έργο του

Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων εμφανίζεται το 1985 με το άλμπουμ «Μοιρολόγια». τραγούδια λύπης, λόγια γυναικών για το θάνατο αγαπημένων προσώπων από το ορεινό χωριό του, τ’ Ανώγεια της Κρήτης.

Ο Μάνος Χατζιδάκις στο πρόσωπο του Λουδοβίκου ανακάλυψε αυτό το ιδιόμορφο είδος τραγουδιού που σε λυτρώνει με το να σε λυπεί. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Κρήτης ο Λουδοβίκος μ’ ένα μαντολίνο μελοποίησε και τραγούδησε μοναδικά τα μοιρολόγια. Όπου εμφανίζεται ο κόσμος κλαίει. Αυτή του η ικανότητα να συγκινεί, συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Με τα 13 άλμπουμ που έχει γράψει μέχρι τώρα, πάντα στο μοναχικό του δρόμο, γράφει και τραγουδάει τον έρωτα, εκείνον που δε φαίνεται. Λέει «για την αγάπη ανάβουμε δύο κεριά, ένα στην ανάμνηση κι ένα στην προσδοκία».

Ο Μάνος Χατζιδάκις έλεγε ότι «ο Λουδοβίκος είναι μία μουσικοποιητική παρουσία. Ο ήχος του έρχεται από το άρωμα του κρητικού βουνού και δεν κολακεύει εύκολα αισθήματα. Η μουσική του είναι λαϊκή, βγαλμένη από ακριβό «φίλτρο».