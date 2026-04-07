Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο διοργανώνει την Εβδομάδα Καριέρας 2026

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), σε συνεργασία με τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και τις Σχολές του Ιδρύματος, προσκαλεί φοιτητές, φοιτήτριες και αποφοίτους στην Εβδομάδα Καριέρας ΕΛΜΕΠΑ 2026, μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει στόχο να φέρει σε άμεση επαφή τη νέα γενιά επιστημόνων με επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους.

Η Εβδομάδα Καριέρας ΕΛΜΕΠΑ 2026 υλοποιείται με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Ημέρα Καριέρας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας υποστηρίζεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (Ο.Ε.Ε.-Τ.Α.Κ.), ενώ η Ημέρα Καριέρας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών υποστηρίζεται από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τον Σύλλογο Γεωπόνων Νομού Ηρακλείου.

Μέσα από τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση, οι φοιτητές, οι φοιτήτριες και οι απόφοιτοι του ΕΛΜΕΠΑ θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εκπροσώπους σημαντικών εταιρειών και οργανισμών του κλάδου τους, να ενημερωθούν για δυνατότητες πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής αποκατάστασης, να αναπτύξουν το δίκτυο των επαγγελματικών τους επαφών,

να λάβουν χρήσιμες συμβουλές για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και να παρακολουθήσουν ομιλίες και παρουσιάσεις που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάσουν με μεγαλύτερη σιγουριά το επόμενο επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό τους βήμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά το πρόγραμμα και τις εταιρείες που συμμετέχουν, καθώς και να δηλώσουν συμμετοχή, μέσω της σχετικής φόρμας εγγραφής.

Η συμμετοχή στην Εβδομάδα Καριέρας μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία μιας ουσιαστικής και επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας για κάθε νέο και νέα απόφοιτο.

Το πρόγραμμα των ημερών διαμορφώνεται ως εξής:

21 Απριλίου 2026 – Σχολή Επιστημών Υγείας

11:00 – 16:00 | Κλειστό Γυμναστήριο «Μάρκος Καραναστάσης», ΕΛΜΕΠΑ

22 Απριλίου 2026 – Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας

11:00 – 16:00 | Κλειστό Γυμναστήριο «Μάρκος Καραναστάσης», ΕΛΜΕΠΑ

23 Απριλίου 2026 – Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

11:00 – 16:00 | Κλειστό Γυμναστήριο «Μάρκος Καραναστάσης», ΕΛΜΕΠΑ

24 Απριλίου 2026 – Πολυτεχνική Σχολή και Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών

11:00 – 16:00 | Κλειστό Γυμναστήριο «Μάρκος Καραναστάσης», ΕΛΜΕΠΑ

Για την καλύτερη προετοιμασία των συμμετεχόντων, το ΕΛΜΕΠΑ διοργανώνει επίσης έναν ειδικό Κύκλο Προετοιμασίας 4 ημερών με διαδικτυακά σεμινάρια, ώστε οι φοιτητές και οι απόφοιτοι να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν με αυτοπεποίθηση και επαγγελματισμό στις συναντήσεις τους με στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Τα online σεμινάρια προετοιμασίας περιλαμβάνουν:

14 Απριλίου 2026 | CV

Πώς δημιουργώ ένα επαγγελματικό βιογραφικό που ξεχωρίζει.

15 Απριλίου 2026 | Συνέντευξη

Πώς παρουσιάζω σωστά τον εαυτό μου κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης.

16 Απριλίου 2026 | Ερωτήσεις

Ποιες είναι οι «έξυπνες» ερωτήσεις που αξίζει να θέσεις εσύ στις εταιρείες.

17 Απριλίου 2026 | A.I. & Soft Skills

Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Σύνδεσμος εγγραφής για φοιτητές στα online σεμινάρια προετοιμασίας:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMo_edKCXDGh-BhGTmsVg6P9X0b