Ουγγαρία: Ιστορική ήττα Όρμπαν – Νίκη της αντιπολίτευσης μετά από 16 χρόνια

Ιστορική πολιτική ανατροπή σημειώθηκε στην Ουγγαρία, όπου το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza, υπό τον Πέτερ Μαγιάρ, επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές, βάζοντας τέλος στην 16ετή κυριαρχία του Βίκτορ Όρμπαν

Με την καταμέτρηση να προχωρά, το Tisza διαμορφώνει σαφές προβάδισμα και οδεύει προς ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ακόμη και κοντά στο όριο των δύο τρίτων των εδρών, που δίνει τη δυνατότητα για βαθιές θεσμικές αλλαγές.

Ο ίδιος ο Όρμπαν παραδέχθηκε την ήττα του λίγες ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα «επώδυνο αλλά σαφές» και συγχαίροντας τον αντίπαλό του, σηματοδοτώντας μια ομαλή πολιτική μετάβαση.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων άγγιξε επίπεδα-ρεκόρ, περίπου στο 77,8%, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εκλογικής αναμέτρησης, η οποία θεωρείται από τις πιο κρίσιμες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Η νίκη του Μαγιάρ αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την πορεία της Ουγγαρίας, τόσο στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό όσο και στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Ευρωπαίους ηγέτες να χαιρετίζουν ήδη το αποτέλεσμα ως στροφή προς μια πιο φιλοευρωπαϊκή κατεύθυνση.

Η εκλογική αυτή εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς περιόδου πολιτικής κυριαρχίας και ανοίγει έναν νέο κύκλο για τη χώρα, με τις επόμενες κινήσεις της νέας ηγεσίας να βρίσκονται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ο Βίκτορ Ορμπάν παραδέχθηκε την «οδυνηρή» ήττα του

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν αναγνώρισε την ήττα του στις σημερινές βουλευτικές εκλογές με σύντομη ομιλία που εκφώνησε στο επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του.

«Τα αποτελέσματα των εκλογών, αν και δεν είναι ακόμα οριστικά, είναι σαφή· για εμάς, είναι οδυνηρά, αλλά αδιαμφισβήτητα. Δεν λάβαμε την ευθύνη ούτε τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο εθνικιστής ηγέτης, προσθέτοντας ότι «συνεχάρη το κόμμα που νίκησε» και ότι το κόμμα του, το Fidesz, θα υπηρετήσει το έθνος από την αντιπολίτευση.

Τα εμπόδια των εκλογών για τον Μαγιάρ

Σε κάθε περίπτωση, το Tisza είχε να αντιμετωπίσει μια δύσκολη μάχη. Ο Όρμπαν είχε υπό τον έλεγχό του τα δημόσια μέσα ενημέρωσης της Ουγγαρίας, ενώ και το μεγαλύτερο μέρος των ιδιωτικών μέσων τον στήριξαν, με αποτέλεσμα να διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη διάδοση του μηνύματός του.

Σύμφωνα με τον νέο εκλογικό νόμο που πέρασε ο Όρμπαν, το Tisza θα χρειαζόταν περίπου 5% περισσότερες ψήφους από το Fidesz για να επιτύχει απλή πλειοψηφία.

Επιπλέον, περίπου 300 χιλιάδες Ούγγροι σε γειτονικές χώρες είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές μέσω επιστολικής ψήφου και παραδοσιακά ψήφιζαν συντριπτικά υπέρ του κόμματος του Όρμπαν.

Τα συγχαρητήρια Ορμπάν

Ο ηγέτης του ουγγρικού αντιπολιτευόμενου κόμματος Tisza Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε μέσω του Facebook πως ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν τον συνεχάρη για την εκλογική νίκη του.

Το Εθνικό Εκλογικό Γραφείο (NVI) ανακοίνωσε πως, με καταμετρημένο το 45,7% των ψήφων, οι προβολές δείχνουν ότι το Tisza θα κερδίσει 135 έδρες στην 199μελή βουλή και θα έχει πλειοψηφία δύο τρίτων.

Το κόμμα Fidesz του Ορμπάν αναμένεται να κερίδσει 57 έδρες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

«Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη»

Με διπλό μήνυμα της στο «Χ», η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε για την εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία ότι η χώρα «διάλεξε την Ευρώπη».

«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά απόψε στην Ουγγαρία», τόνισε στην αρχική της δήλωση η πρόεδρος της Κομισιόν.

Με δεύτερη δήλωσή της γραμμένη και στην ουγγρική γλώσσα, η κ. Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επιλέγει πάντα την Ουγγαρία. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Μια χώρα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται πιο ισχυρή».

Συγχαρητήρια από ευρωπαίους ηγέτες σε Μαγιάρ

Σειρά συγχαρητηρίων προς τον Πέτερ Μαγιάρ για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία απηύθυναν Ευρωπαίοι ηγέτες, ανάμεσά τους ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον μεγάλο νικητή των εκλογών στην Ουγγαρία Πήτερ Μαγιάρ. Σε ανάρτηση του στο Χ έκανε λόγο για «μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία». Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε συγκεκριμένα: «Μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία και την Ευρώπη! Συγχαρητήρια στον @magyarpeterMP για μια εντυπωσιακή νίκη».

Οι ηγέτες χαιρέτισαν το εκλογικό αποτέλεσμα ως ένδειξη ενίσχυσης της δημοκρατικής συμμετοχής και των ευρωπαϊκών αξιών, εκφράζοντας την πρόθεσή τους για στενή συνεργασία με τη νέα ηγεσία της Ουγγαρίας. Ο Μακρόν έκανε λόγο για μια πιο «κυρίαρχη και ενωμένη Ευρώπη», ενώ ο Στάρμερ χαρακτήρισε τη νίκη «ιστορική στιγμή για την ευρωπαϊκή δημοκρατία».