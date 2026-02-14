Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας εορτάστηκε στο Παρίσι

Η βραδιά έκλεισε με υπέροχες μουσικές στιγμές από την Κατερίνα Φωτεινάκη.
Με ιδιαίτερη επιτυχία και θερμή ανταπόκριση του κοινού πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου η εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, που διοργάνωσε η Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι σε συνεργασία με το Fondation Hellénique de la Cité Internationale Universitaire de Paris και την Ελληνική Κοινότητα Παρισιού και Περιχώρων.
Την εκδήλωση χαιρέτισε η Επιτετραμμένη της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Γαλλία, Πρέσβυς κα Αλεξάνδρα Μαντζίλα και η Πρόεδρος του Fondation Hellénique de la Cité Internationale Universitaire de Paris, κα Maria Gravari – Barbas.
Στη συνέχεια, η Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Κοινότητας, ιστορικός, κ. Νίκη Παπαηλιάκη, μίλησε για την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας στη διασπορά και τον σύγχρονο ρόλο της Ελληνικής Κοινότητας. Ακολούθησε προβολή βίντεο παραγωγής της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού και Περιχώρων σε βιντεογράφηση της Λίλης Μπουκουβάλα, το οποίο παρουσίασε και ανέδειξε την προσπάθεια της Ελληνικής Κοινότητας να διαδώσει την ελληνική γλώσσα μέσα από τα τμήματα εκμάθησης ελληνικών, αλλά και μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, όπως θεατρικό εργαστήρι, μουσικό εργαστήρι κ.ά.
Το Fondation Hellénique de la Cité Internationale Universitaire de Paris, από την πλευρά του, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, διοργάνωσε διαγωνισμό με τίτλο «Mon mot grec préféré» (σ.σ. Η αγαπημένη μου ελληνική λέξη). Κάλεσε τους φοιτητές που διαμένουν στη Cité Internationale – ανεξάρτητα από τη γλώσσα, την καταγωγή ή την επιστημονική τους ειδίκευση – να συντάξουν ένα σύντομο δοκίμιο για την «αγαπημένη τους ελληνική λέξη». Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 49 φοιτητές, από ποικίλα επιστημονικά πεδία με εντυπωσιακή «συλλογή λέξεων» και δοκίμια εξαιρετικής ποιότητας.
Το 1ο Βραβείο απένειμε η κα Αλεξάνδρα Μαντζίλα στον Fabio VERTHUY, ιταλικής εθνικότητας, φοιτητή – ένοικο της Maison du Japon, για τη λέξη «laïcité».
Το 2ο Βραβείο απένειμε η πρόεδρος της Fondation Hellenique κα Maria Gravari Barbas στην Chensi SHEN, κινεζικής εθνικότητας, φοιτήτρια – ένοικο της Maison de l’Asie du Sud-Est, για τη λέξη «logique», και στην Elina SILOGA, ελληνικής εθνικότητας, φοιτήτρια – ένοικο της Maison de la Suède, για τη λέξη «Synesthésie».
Το 3ο Βραβείο απένειμε η Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού και Περιχώρων κα Σέτα Θεοδωρίδου, στην Marie GUYON, γαλλικής εθνικότητας, για τη λέξη «Polyglotte» και στον Αθανάσιο ΚΥΡΓΙΑΖΟΓΛΟΥ, ελληνικής εθνικότητας, φοιτητή – ένοικο της Fondation Hellénique, για τη λέξη «plasma».
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, στελέχη των διπλωματικών και προξενικών αρχών της Ελλάδας και της Κύπρου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Γαλλίας κ. Ευαγόρας Μαυρομμάτης και πλήθος κόσμου. Ξεχώρισε η παρουσία του διακεκριμένου γλωσσολόγου ομότιμου καθηγητή της Σορβόννης κ. Χρήστου Κλαίρη, ο οποίος υποστήριξε και συνέβαλε στην αναγνώριση της παγκόσμιας ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας.
Η βραδιά έκλεισε με υπέροχες μουσικές στιγμές από την Κατερίνα Φωτεινάκη μέσα σε μια όμορφη και ζεστή ατμόσφαιρα με τους παρευρισκόμενους να σιγοτραγουδούν αξέχαστα τραγούδια.