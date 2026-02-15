Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Καρκίνου

Γίνε δότης μυελού των οστών για τους μικρούς μας ήρωες

Τα παιδιά αυτά όχι μόνο αξίζουν τη δική τους ημέρα, αλλά και την αγάπη όλων μας, γιατί ο καρκίνος δεν κάνει διακρίσεις αλλά μπορεί να νικηθεί και από μικρούς και από μεγάλους.

Υπάρχουν χιλιάδες παιδιά στον κόσμο που είναι πραγματικοί ήρωες, που καταλαβαίνουν από πολύ μικρή ηλικία τι θα πει «αγωνίζομαι», που δίνουν μία μάχη δύσκολη και ψυχοφθόρα αλλά δεν το βάζουν κάτω.

Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια Ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου.

H Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Γονέων με Καρκινοπαθή Παιδιά (ICCCPO).

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αναφέρει πως ο καρκίνος της παιδικής και εφηβικής ηλικίας δεν είναι κάτι που μπορούν να προβλέψουν ο γονέας ή ο παιδίατρος. Δεν έχει γονιδιακή αιτιολογία, δεν προκαλείται από κάτι που συνέβη στην ανατροφή του παιδιού, δεν μεταδίδεται, δεν υπάρχει τρόπος να εντοπίσουμε κάποια προδιάθεση σε προγεννητικό επίπεδο.

Συστήνεται ωστόσο, να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή σε πυρετούς που επιμένουν, χωρίς να υπάρχουν άλλα συμπτώματα, στη γενική κακουχία και ανορεξία παιδιών που δεν έχουν ίωση καθώς και στην εμφάνιση συμπτωμάτων που είναι καινούργια και επίμονα.

Κάθε χρόνο περίπου 250.000 παιδιά παγκοσμίως νοσούν από καρκίνο. Από αυτά, μόνο το 20% έχει δυνατότητα πρόσβασης σε σωστή ιατρική φροντίδα.

Η σημασία της διάγνωσης

Ο καρκίνος στα παιδιά είναι πολύ σπάνιος και εκδηλώνεται με ποικίλες κλινικές μορφές.

Όσο πιο νωρίς γίνει η διάγνωσή του τόσο πιο πολύ ανεβαίνουν τα ποσοστά ίασης χάρις στις σύγχρονες θεραπείες και την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης. Πλέον περίπου το 70% των παιδιών που έχει πρόσβαση στην απαιτούμενη θεραπεία γίνεται καλά. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι 8 στα 10 παιδιά που πάσχουν από λευχαιμία καταφέρνουν να νικήσουν την αρρώστια.

Περίπου 300 παιδιά προσβάλλονται από καρκίνο το χρόνο

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι περίπου 300 παιδιά προσβάλλονται από κάποια μορφή καρκίνου τον χρόνο. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) τονίζει συνεχώς τις ελλείψεις κατάλληλων υποδομών για τα παιδιά που νοσούν από καρκίνο καθώς και την ανεπάρκεια κάλυψης των ιδιαίτερων αναγκών που έχουν οι μικροί ασθενείς. Η ΕΛΛΟΚ επιζητά τη βελτίωση της περίθαλψης και της φροντίδας των παιδιών με καρκίνο.

Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας σε αριθμούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Γονέων με Καρκινοπαθή Παιδιά (ICCCPO):

Κάθε τρία λεπτά πεθαίνει ένα παιδί από καρκίνο παγκοσμίως

Κάθε χρόνο 250.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από διάφορες μορφές καρκίνου

Κάθε χρόνο στη χώρα μας, περίπου 300 παιδιά προσβάλλονται από καρκίνο, κυρίως λευχαιμία

Κάθε μέρα στην Ευρώπη 20 παιδιά και έφηβοι πεθαίνουν από καρκίνο.

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη νοσούν 15.000 παιδιά και 20.000 έφηβοι ηλικίας 15-24 ετών

Στην Ευρώπη υπολογίζεται πως 300.000- 500.000 ενήλικες έχουν νοσήσει από καρκίνο στην παιδική τους ηλικία και έχουν ιαθεί.

2 στα 3 άτομα που έχουν ιαθεί αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμες παρενέργειες λόγω των βαριών θεραπειών, που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους

Μάλιστα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει πως κάθε χρόνο, περίπου 250.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο νοσούν από καρκίνο, από τα οποία μόνο ποσοστό 20% έχει δυνατότητα πρόσβασης σε σωστή ιατρική φροντίδα. Το 80% από αυτά προέρχεται από χώρες μέσου και χαμηλού εισοδήματος.

Γίνε δότης μυελού των οστών

Εάν είσαι μεταξύ 18-40 χρονών, με καλή κατάσταση υγείας, μπορείς και εσύ εύκολα να γίνεις δότης μυελού των οστών και να βοηθήσεις τα παιδιά που έχουν ανάγκη να βρουν συμβατό δότη. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Παιδικού Καρκίνου, η οργάνωση Humanity Gr,

το Βιβλιοταξιδεύουμε και το Κέντρο εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών Χάρισε Ζωή, ενώνουν τις δυνάμεις τους για τον Σύλλογο Γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα» με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τους νέους πολίτες αναφορικά με τη διαδικασία της δωρεάς μυελού των οστών.

Η εκδήλωση «Γίνε Δότης Μυελού των Οστών» θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου, από τις 10:00 έως τις 20:00, στον Χώρο πολλαπλών χρήσεων του Σταθμού Μετρό Συντάγματος, με την υποστήριξη της ΣΤΑΣΥ και υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Επισημαίνεται ότι η ένταξή κάποιου ατόμου στη δεξαμενή Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών δεν σημαίνει και δωρεά μοσχεύματος. Για οποιαδήποτε απορία ή ενημέρωση για την διαδικασία μπορείτε να καλείτε στο Κέντρο Ενημέρωσης: 2610 969164.

Κάθε χρόνο, η Φλόγα συμμετέχει στις δράσεις ευαισθητοποίησης που οργανώνουν από κοινού η Childhood Cancer International (CCI), ο διεθνής φορέας των συλλόγων γονέων και ασθενών, και η Διεθνής Εταιρεία Παιδιατρικής Ογκολογίας (SIOP).

Στη φετινή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας, θα τιμηθούν οι γιατροί, οι νοσηλευτές και ο θετικός αντίκτυπος που έχουν στη ζωή των παιδιών και των εφήβων με καρκίνο, μέσα από το Δέντρο της Zωής. «Μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερη επιβίωση για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας #cureall #throughyourhands». Μπορείτε να αφήσετε το δικό σας αποτύπωμα και μήνυμα ελπίδας στο ηλεκτρονικό Δέντρο της Ζωής στο https://iccd.care/.