Πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Οι αλλαγές που φέρνουν

Ποιοι καταναλωτές μπορούν να ωφεληθούν, τι θα πρέπει να προσέξουν.
Η είσοδος των δυναμικών, λεγόμενων «πορτοκαλί» τιμολογίων στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον τρόπο με τον οποίο τιμολογείται η κατανάλωση ρεύματος.
Πρόκειται για τιμολόγια στα οποία η τιμή της κιλοβατώρας δεν παραμένει σταθερή, αλλά μεταβάλλεται ανά ώρα, ακολουθώντας τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Η εφαρμογή τους ξεκίνησε από την 1η Φεβρουαρίου για μεγάλες επιχειρήσεις με παροχές άνω των 25 kVA και εγκατεστημένο έξυπνο μετρητή, ενώ από την 1η Απριλίου 2026 θα επεκταθεί και σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.
Στα πορτοκαλί τιμολόγια δεν «κλειδώνει» η τιμή μήνα ή ημέρας
Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τιμολόγια της αγοράς, το πορτοκαλί δεν «κλειδώνει» τιμή μήνα ή ημέρας. Οι προμηθευτές οφείλουν να δημοσιεύουν τις ωριαίες τιμές της επόμενης ημέρας έως τις 17:00, δίνοντας στον καταναλωτή εικόνα για το πότε το ρεύμα είναι φθηνότερο και πότε ακριβότερο. Οι χαμηλότερες τιμές εμφανίζονται συνήθως τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες, όταν η παραγωγή από φωτοβολταϊκά αυξάνεται, ενώ οι υψηλότερες καταγράφονται το απόγευμα και το βράδυ, όταν αυξάνεται η ζήτηση και μειώνεται η συμμετοχή των ΑΠΕ.
Η Διευθύντρια Ρύθμισης και Εποπτείας Αγορών Λιανικής και Προστασίας Καταναλωτών της ΡΑΑΕΥ, Ειρήνη Ιακωβίδου, έθεσε το βασικό πλαίσιο κατανόησης: «Τα δυναμικά τιμολόγια δεν αφορούν τον μέσο καταναλωτή αλλά τον ενεργό καταναλωτή, εκείνον που θέλει και μπορεί να προσαρμόσει την κατανάλωσή του». Όπως ανέφερε στην ημερίδα «Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πραγματικό Χρόνο: Η Δυναμική Τιμολόγηση στην Ελλάδα», πρόκειται για εργαλείο που συνδέεται με τη μετάβαση σε ένα σύστημα υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ, αλλά μεταφέρει ταυτόχρονα μεγαλύτερο βαθμό ευθύνης στον καταναλωτή.
Γιατί το πορτοκαλί τιμολόγιο «δεν απευθύνεται σε όλους»
Η βασική προϋπόθεση για όφελος είναι η δυνατότητα μεταφοράς της κατανάλωσης σε ώρες χαμηλής τιμής. «Αν δεν αξιοποιηθεί αυτή η χρονική ευελιξία, το όφελος των δυναμικών τιμολογίων μπορεί να περιοριστεί και ακόμη και να αντιστραφεί», σημείωσε η κα Ιακωβίδου. Το μοντέλο αφορά κυρίως καταναλωτές με ευέλικτη χρήση ενέργειας ή υψηλά ηλεκτρικά φορτία, όπως ηλεκτρικά οχήματα και αντλίες θερμότητας, δηλαδή όσους μπορούν να επιλέγουν πότε θα καταναλώσουν ρεύμα. Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό που μπορεί να λειτουργεί πλυντήρια, θερμοσίφωνες ή φόρτιση οχήματος τις ώρες χαμηλής τιμής έχει περισσότερες πιθανότητες να δει όφελος. Αντίθετα, όσοι καταναλώνουν κυρίως το απόγευμα και το βράδυ, όταν η ζήτηση είναι υψηλή και οι τιμές αυξάνονται, κινδυνεύουν να δουν αυξημένους λογαριασμούς.
Ο παράγοντας «ρίσκο»
Τα πορτοκαλί τιμολόγια αντικατοπτρίζουν τις ωριαίες διακυμάνσεις της αγοράς επόμενης ημέρας. «Τα δυναμικά τιμολόγια αντικατοπτρίζουν τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς και συνεπάγονται μεγαλύτερο ρίσκο για τον καταναλωτή», ανέφερε η κα Ιακωβίδου. Στο ίδιο πνεύμα, ο Κώστας Παπαμιχαήλ, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΕΣΠΕΝ, υπογράμμισε ότι «ένα δυναμικό τιμολόγιο ακολουθεί τη διακύμανση της χονδρεμπορικής αγοράς μέσα στην ημέρα και συνεπώς μεταφέρει ένα σημαντικό μέρος του ρίσκου στον καταναλωτή». Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του ρεύματος δεν είναι σταθερή αλλά αλλάζει κάθε ώρα, ανάλογα με τη ζήτηση και την παραγωγή, και ο καταναλωτής αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για το τελικό κόστος.
Η εξοικείωση των καταναλωτών με το προϊόν είναι αναγκαία
Οι καταναλωτές καλούνται να διαχειρίζονται έως και 24 διαφορετικές τιμές ημερησίως και να λαμβάνουν αποφάσεις για το πότε θα καταναλώσουν ενέργεια. «Ο μηχανισμός δεν είναι απλός και απαιτεί ενημέρωση, δεδομένα και ενεργή συμμετοχή», σημείωσε η κα Ιακωβίδου, επισημαίνοντας ότι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του τιμολογίου είναι κρίσιμη. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής πρέπει να παρακολουθεί τις τιμές που ανακοινώνονται για την επόμενη ημέρα και να προσαρμόζει τη χρήση συσκευών όπου είναι δυνατόν. Χωρίς ενημέρωση και εξοικείωση με τη νέα λογική τιμολόγησης, το προσδοκώμενο όφελος μπορεί να αποδειχθεί περιορισμένο.
Πώς οι έξυπνοι μετρητές είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο
Η λειτουργία των δυναμικών τιμολογίων προϋποθέτει έξυπνο μετρητή και πρόσβαση σε δεδομένα κατανάλωσης. «Η πρόσβαση στα μετρητικά δεδομένα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια αλλά ουσιαστικό εργαλείο κατανόησης», ανέφερε η κα Ιακωβίδου. Με απλά λόγια, ο έξυπνος μετρητής επιτρέπει στον καταναλωτή να βλέπει πότε και πόσο ρεύμα καταναλώνει μέσα στην ημέρα, ώστε να μπορεί να συγκρίνει τις ώρες υψηλής και χαμηλής τιμής και να προσαρμόζει τη χρήση του. Από τα περίπου 7,7 εκατ. μετρητικά σημεία στη χώρα, έξυπνα είναι σήμερα περίπου 1,4 εκατ., κυρίως σε επαγγελματικές παροχές, γεγονός που περιορίζει προς το παρόν τη διάδοση των δυναμικών τιμολογίων. Παράλληλα, πάνω από 300.000 παλαιότεροι μετρητές δεν υποστηρίζουν πλήρως καταγραφή κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο και θα πρέπει να αντικατασταθούν.
Ο Δημήτρης Τσαλέμης, Διευθυντής Διεύθυνσης Πελατών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, τόνισε ότι «ο καταναλωτής πρέπει να έχει πρόσβαση σε δεδομένα κατανάλωσης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο ώστε να μπορεί να δει το προφίλ του και να κρίνει αν τον συμφέρει το δυναμικό τιμολόγιο», υπογραμμίζοντας ότι χωρίς έξυπνο μετρητή ο καταναλωτής δεν μπορεί να γνωρίζει πότε καταναλώνει περισσότερο και πότε το ρεύμα είναι φθηνότερο. Με άλλα λόγια, ο έξυπνος μετρητής λειτουργεί ως βασικό εργαλείο πληροφόρησης και ελέγχου της κατανάλωσης, απαραίτητο για να μπορέσει κάποιος να αξιοποιήσει ουσιαστικά το νέο μοντέλο τιμολόγησης.
Ποιοι μπορούν να ωφεληθούν πραγματικά από τα πορτοκαλί τιμολόγια
Το μεγαλύτερο όφελος αναμένεται για καταναλωτές που μπορούν να μετακινούν την κατανάλωση μέσα στην ημέρα. «Αυτοί που θα ωφεληθούν περισσότερο είναι όσοι έχουν ευελιξία στον τρόπο που χρησιμοποιούν την ενέργεια και μπορούν να μετακινούν την κατανάλωσή τους σε ώρες χαμηλών τιμών», σημείωσε ο κ. Παπαμιχαήλ. Επιχειρήσεις με ευέλικτο ωράριο και νοικοκυριά με δυνατότητα προγραμματισμού χρήσης συσκευών είναι εκείνοι που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να δουν όφελος.
Το νέο μοντέλο τιμολόγησης υπόσχεται χαμηλότερο κόστος για όσους μπορούν να προσαρμόζουν τη χρήση ενέργειας, αλλά δεν αποτελεί οριζόντια λύση. Για ένα σημαντικό μέρος των καταναλωτών, τα πορτοκαλί τιμολόγια θα λειτουργήσουν ως εργαλείο εξοικονόμησης. Για άλλους, όμως, μπορεί να αποδειχθούν ένα πιο απαιτητικό και αβέβαιο σύστημα τιμολόγησης, που απαιτεί ενημέρωση, τεχνολογική υποστήριξη και ενεργή διαχείριση της κατανάλωσης.
Τα προϊόντα των παρόχων
Στην αγορά έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται τα πρώτα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης από τους προμηθευτές.
Η ΔΕΗ προανήγγειλε την ενεργοποίηση του «ΔΕΗ myBusiness Dynamic» από τις 24 Φεβρουαρίου, το οποίο θα απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χαμηλής τάσης με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 25 kVA και εγκατεστημένο έξυπνο μετρητή.
Η Protergia διαθέτει το πρόγραμμα Protergia Επαγγελματικό 2 Dynamic One για μη οικιακούς πελάτες χαμηλής τάσης με ισχύ άνω των 25 kVA και έως 250 kVA και πάγιο 9,90 ευρώ τον μήνα, παρέχοντας παράλληλα προσυμβατικό εργαλείο στην ιστοσελίδα της εταιρείας για την εκτίμηση του οφέλους από τη δυναμική τιμολόγηση, ενώ εξετάζει την επέκταση αντίστοιχου προϊόντος και σε οικιακούς πελάτες.
Ο ΗΡΩΝ έχει ήδη παρουσιάσει το πρόγραμμα Happy Hour Home, το οποίο προσφέρει καθημερινά τρεις συνεχόμενες ώρες μηδενικής χρέωσης προμήθειας από τις 11:00 έως τις 14:00 και το οποίο πλέον εντάσσεται στην κατηγορία των πορτοκαλί τιμολογίων, απευθυνόμενο τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις.
Αντίστοιχα, η Ζενίθ διαθέτει για επιχειρήσεις το πρόγραμμα Power Business Flow με πάγιο 10 ευρώ ανά μήνα, έγκαιρη ειδοποίηση από την προηγούμενη ημέρα σε περίπτωση που η τιμή αναφοράς υπερβεί τα 180 €/MWh και χωρίς ρήτρα πρόωρης αποχώρησης, επιβεβαιώνοντας ότι η δυναμική τιμολόγηση εισέρχεται σταδιακά στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο των προμηθευτών και διαμορφώνει ένα πιο σύνθετο, αλλά και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον επιλογών για τους καταναλωτές.
«Η δυνατότητα εξοικονόμησης υπάρχει, αλλά εξαρτάται από το κατά πόσο ο καταναλωτής έχει ευελιξία να μετατοπίζει την κατανάλωσή του σε ώρες χαμηλών τιμών και να παρακολουθεί ενεργά το προφίλ χρήσης του», τόνισε στην ίδια ημερίδα ο Κώστας Παπαμιχαήλ, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΕΣΠΕΝ.