ΠΑΓΝΗ: Τι λέει ο Γ. Χαλκιαδάκης για την οροφή που έπεσε σε ασθενή

Ο ασθενής υπεβλήθη προληπτικά σε CT εγκεφάλου χωρίς κάποιο παθολογικό εύρημα, ενώ η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα.
Καλή είναι η κλινική κατάσταση του ασθενή που τραυματίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) όταν υποχώρησε τμήμα της γύψινης ψευδοροφής στην καρδιολογική κλινική, σύμφωνα με την ανακοίνωση του διοικητή του νοσοκομείου, καθηγητή Γεώργιου Χαλκιαδάκη.
Όπως αναφέρει, η ψευδοροφή κατέρρευσε λόγω διαρροής ύδατος που προερχόταν από το καζανάκι τουαλέτας του υπερκείμενου ορόφου, με αποτέλεσμα να πέσει στην κλίνη ασθενούς, προκαλώντας του μικρές εκδορές στη μετωπιαία χώρα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΓΝΗ
«Αναφορά συμβάντος στη Καρδιολογική κλινική
Αξιότιμε κύριε Διοικητά,
Σχετικά με το συμβάν στη Καρδιολογική κλινική σας αναφέρουμε τα εξής:
Περί την 03:30 π.μ. στις 09/09/25, στο θάλαμο 50 της Καρδιολογικής κλινικής, διαπιστώθηκε διαρροή ύδατος και υποχώρηση τμήματος της γύψινης ψευδοροφής, όπου ένα κομμάτι της, έπεσε στην κλίνη ασθενούς, που ευτυχώς του προξένησε μικρές εκδορές στην μετωπιαία χώρα.
Ενεργοποιήθηκε άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας, η οποία διαπίστωσε ότι η διαρροή προερχόταν από καζανάκι τουαλέτας του υπερκείμενου ορόφου και η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα.
Ο ασθενής εξετάστηκε από τους εφημερεύοντες ιατρούς, ήταν σε καλή κλινική κατάσταση αλλά και για προληπτικούς λόγους υποβλήθηκε και σε CT εγκεφάλου χωρίς κάποιο παθολογικό εύρημα.
Με εκτίμηση,
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η
Καθηγητής Χαλκιαδάκης Γεώργιος»
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ