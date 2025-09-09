ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Κείμενο αποχαιρετισμού στον Ν.Παπαδάκη από το Βουλευτή Χανίων Αλ.Μαρκογιαννάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα τα Χανιά αποχαιρετούν με μεγάλη θλίψη και με βαθύ σεβασμό, τον Νίκο Παπαδάκη, τον άοκνο μελετητή της ζωής και του έργου του μεγάλου Κρητικού πολιτικού, του Ελευθερίου Βενιζέλου. Επί 25 ολόκληρα χρόνια, ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε ο γενικός διευθυντής και πάνω από όλα η ψυχή του ομώνυμου Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών.

Υλοποιώντας το όραμα του μεγάλου ιεράρχη Ειρηναίου Γαλανάκη, άφησε μέσα από το έργο του στα Χανιά μια πολύτιμη παρακαταθήκη, καθιστώντας το Ίδρυμα θεσμό εθνικής και διεθνούς εμβέλειας αλλά και επιπλέον σημείο αναφοράς για τη μελέτη συνολικά της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Η ίδρυση και η λειτουργία των τριών εξαιρετικών Μουσείων, η διοργάνωση δεκάδων ημερίδων και συνεδρίων και η έκδοση πλήθους έγκριτων μελετών που συνέβαλαν σημαντικά στην κατανόηση της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας, αποτελούν τη δική του πολύτιμη πνευματική κληρονομιά που σημαδεύει τη σύγχρονη πόλη των Χανίων και εκτείνεται πέρα από αυτή.

Δεινός μελετητής και ο ίδιος της ιστορίας, ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε συγγραφέας σημαντικών μελετών, με αποκορύφωμα τη δίτομη βιογραφία του μεγάλου Κρητικού ηγέτη, μέσα από την οποία αναδείχθηκε το πρόσωπο και ο πολιτικός που σφράγισε τη σύγχρονη Ελλάδα. Η βράβευσή του από την Ακαδημία Αθηνών υπήρξε η τιμητική και ουσιαστική αναγνώριση του έργου του αλλά και της δικής του κληρονομιάς στην πόλη μας.

Η αφοσίωσή του στον σκοπό που ο ίδιος επέλεξε, η συγκρότηση, η πνευματικότητα και το ήθος του υπήρξαν οι άξονες για μια πορεία ζωής η οποία παρήγαγε αποτελέσματα και έργο που θα αντέξει στον χρόνο και θα έχει σίγουρα συνέχεια μέσα από τη λειτουργία του Εθνικού Ιδρύματος.
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
