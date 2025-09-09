Ηράκλειο:Έτοιμος για τη νέα Σχολική Χρονιά ο Δήμος Χερσονήσου

Ο βαθμός ετοιμότητας του Δήμου Χερσονήσου σε επίπεδο σχολικών μονάδων και εγκαταστάσεων, αλλά και ο προγραμματισμός συνεχόμενων δράσεων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, τονίστηκε στο πλαίσιο συνάντησης με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λιμένα Χερσονήσου.

Η συνάντηση, που έγινε ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2025–2026, είχε ως αντικείμενο την παρουσίαση του εκτεταμένου προγράμματος παρεμβάσεων αναβάθμισης, βελτίωσης και ασφάλειας των σχολικών μονάδων του Δήμου, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής βελτίωσης και ανάπτυξης της Δημόσιας Παιδείας.

Ιδιαίτερη αναφορά κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής συνάντησης, έγινε στα έργα που υλοποιούνται μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», με εργολαβία ύψους 1.226.460,98 € για τη «Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων» (μελέτη 09/2023).

Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε ενημέρωση για το ότι πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις στο Δημοτικό Σχολείο Λιμένα Χερσονήσου, στο Δημοτικό Χερσονήσου, στο Νηπιαγωγείο Χερσονήσου, στα Μουσικό και Καλλιτεχνικό Σχολεία, στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Γουβών, στο Δημοτικό Σχολείο Γουρνών, στο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ελιάς, καθώς και στο Γυμνάσιο – Λύκειο Επισκοπής. Οι εργασίες περιλάμβαναν αντικαταστάσεις κουφωμάτων, μονώσεις, επισκευές και ελαιοχρωματισμούς.

Οι εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας ενημερώθηκαν παράλληλα, ότι εξελίσσεται και ολοκληρώνεται εργολαβία ύψους 175.000 € για τη «Συντήρηση κι επισκευή αύλειων χώρων», επίσης από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με παρεμβάσεις στο Δημοτικό Σχολείο Χερσονήσου, το Νηπιαγωγείο Επισκοπής και το Νηπιαγωγείο Λιμένα Χερσονήσου.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι εργασίες περιλάμβαναν βάψιμο κιγκλιδωμάτων, επισκευή εξωτερικών τοιχίων, κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου και δαπέδου ασφαλείας, καθώς και ελαιοχρωματισμούς εξωτερικών χώρων. Όπως έγινε γνωστό επίσης, τις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται αντίστοιχες παρεμβάσεις στο Λύκειο Λιμένα Χερσονήσου, στο Μουσικό Σχολείο και στο Δημοτικό Σχολείο Χερσονήσου.

Αναλυτική ενημέρωση έγινε ακόμα για τις δράσεις που υλοποιούνται μέσα από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Έγινε γνωστό ότι έχει ήδη υλοποιηθεί συντήρηση του Νηπιαγωγείου Μαλίων και του Γυμνασίου – Λυκείου Επισκοπής. Σύμφωνα με τις επισημάνσεις της Δημοτικής Αρχής επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για το έργο «Επείγοντα έργα αποκατάστασης ζημιών του Νηπιαγωγείου Γουβών» που επλήγη από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, προϋπολογισμού 210.000 €, εκ των οποίων 60.000 € καλύπτονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο.

Ενημέρωση έγινε και για το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» μέσω του οποίου βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες πυρασφάλειας για όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου έως την 1η Ιουλίου 2027. Επιπλέον, με ιδίους πόρους του Δήμου γνωστοποιήθηκε ότι έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης για όλες τις σχολικές μονάδες, με ισχύ έως το 2030.

Στο πλαίσιο της συνάντησης η Δημοτική Αρχή ενημέρωσε ότι προγραμματίζει επίσης νέες παρεμβάσεις με ίδιους πόρους, όπως η ανάθεση υπηρεσίας ελέγχου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε όλες τις σχολικές μονάδες και η εκπόνηση μελέτης για το νέο Νηπιαγωγείο Επισκοπής.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου, οι οποίοι για μία ακόμη χρονιά θα λειτουργήσουν κοντά στο μέγιστο ποσοστό πληρότητάς τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποδοχή και την εμπιστοσύνη των γονέων στο έργο που παράγεται σε όλα τα επίπεδα. Ήδη οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί είναι πλήρως έτοιμοι να λειτουργήσουν, προσφέροντας κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών σε εξαιρετικές εγκαταστάσεις, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας διατύπωσαν παρατηρήσεις και προτάσεις, τις οποίες η Δημοτική Αρχή άκουσε με προσοχή, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για συνεχή συνεργασία και βελτιστοποίηση των καλών πρακτικών, με στόχο ένα ασφαλές, λειτουργικό και σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

«Η αναβάθμιση των σχολικών μας μονάδων είναι μια διαρκής δέσμευση που δεν εξαντλείται σε επιμέρους έργα, αλλά εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για μια Παιδεία σύγχρονη, ασφαλή και λειτουργική» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Με στοχευμένες παρεμβάσεις, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και τους πόρους του Δήμου, ώστε να διαμορφώσουμε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον αντάξιο των αναγκών μαθητών και εκπαιδευτικών. Συνεχίζουμε με συνέπεια και ευθύνη, γιατί πιστεύουμε ότι η επένδυση στην Παιδεία είναι επένδυση στην κοινωνία του αύριο».