Μαφία της Κρήτης: Προφυλακιστέα τα δύο αδέλφια που φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στη φυλακή τα δύο αδέρφια μετά τις απολογίες τους.

Προφυλακιστέα κρίθηκαν μετά την απολογία τους την Τρίτη (9/9) τα δύο αδέλφια που φέρονται να είναι ηγετικά στελέχη της Μαφίας της Κρήτης.

Τα δύο αδέρφια κατηγορούνται για εμπορία -επιρροή σε μεσάζοντες τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση τρομοκρατίας, εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία, δωροδοκία υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργια, απόπειρα απάτης με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ, ηθική αυτουργία σε εκβίαση, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση, σε συνδυασμό με το άρθρο 309 του Π.Κ. «Ηθική Αυτουργία σε Επικίνδυνες Σωματικές Βλάβες τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση», και «Απιστία στρεφόμενη κατά Ν.Π.Δ.Δ. με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ» και δωροδοκία υπαλλήλου σε απόπειρα.

Στο μεταξύ την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο Επίσκοπος που φέρεται να υπέγραψε εκβιαζομενος, βεβαίωση με την οποία η Μονή παραιτούνταν από καθε αξίωση σχετικά με την μοναστηριακή περιουσία στον Σταυρό.

Nωρίτερα, ο δικηγόρος Νίκος Αρβανιτάκης, συνήγορος υπεράσπισης του 47χρονου κατηγορούμενου, αναφέρει πως ο 47χρονος, «αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και αποστασιοποιείται από τις κατηγορίες που βαραίνουν τον έτερο κατηγορούμενο. Ο πελάτης μου δεν έχει καμία δεν έχει καμία εμπλοκή σε τέτοιες υποθέσεις περί εκβιασμού όπως φέρονται. Από το υλικό της δικογραφίας δεν υπάρχει κανένα ίχνος εκβιασμού».

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΠΑΓΝΗ: Τι λέει ο Γ. Χαλκιαδάκης για την οροφή που έπεσε σε ασθενή
ΠΑΓΝΗ: 8 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς μέσα στις δύο εβδομάδες του Σεπτεμβρίου
ΠΚ team
ΠΚ team
