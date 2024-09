Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2024 συνοπτικά:

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2024

Προβολή της ταινίας: 20.000 είδη μελισσών

Ισπανία| Spain

2023 | 125′ | Έγχρωμο

Καταλληλότητα: άνω των 12 ετών

Γλώσσα | Language: Ισπανικά | Spanish

Σκηνοθεσία | Direction: Εστιμπαλίθ Ουρεσόλα Σολαγουρέν

Σενάριο | Screenplay: Εστιμπαλίθ Ουρεσόλα Σολαγουρέν

Ηθοποιοί | Cast: Σοφία Οτέρο, Πατρίτσια Λόπεζ Αρναϊθ.

Μπορεί το καλοκαίρι να βρίσκεται προ των πυλών, όμως ένα οκτάχρονο αγόρι που νοιώθει κορίτσι προσπαθεί να κατανοήσει τις σεισμικές αλλαγές που συντελούνται στον εύθραυστο εσωτερικό του κόσμο. Η μητέρα του στέκει ενθαρρυντικά στο πλευρό του, ο περίγυρος του όμως αντιμετωπίζει την όλη συμπεριφορά του ως ένα παιδικό καπρίτσιο. Το παιδί, με γενναιότητα, θα προσπαθήσει να βρει τον εαυτό του και να τον συστήσει από την αρχή στους άλλους. Αυτό το γεμάτο τρυφερότητα ντεμπούτο, με την καταπληκτική ερμηνεία της μικρής Σοφία Οτέρο που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Βερολίνου, είναι μια ιστορία ενηλικίωσης για το δικαίωμα καθενός ανθρώπου να ορίζει την ταυτότητά του και να αγαπιέται γι’αυτό που πραγματικά είναι.

[Αργυρή Άρκτος Καλύτερης Ερμηνείας, Φεστιβάλ Βερολίνου – Βραβείο σκηνοθεσίας, Νύχτες Πρεμιέρας – Ispan Υποψήφια για 14 Βραβεία Γκόγια]

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ». Ώρα έναρξης: 21:00 || Είσοδος: 4€.Αγορά εισιτηρίου εδώ: https://www.ticketservices.gr/event/therinos-kinimatografos-vithleem/ ή κατά την είσοδο σας στο ταμείο του κινηματογράφου.

Μουσικοχορευτική και θεατρική παράσταση: «Στις γειτονίες της Σμύρνης…» Μεταφερόμαστε στις γειτονιές της Σμύρνης μέσω της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου «Ο Άγιος Πολύκαρπος». Μία διαρκής εναλλαγή μεταξύ μουσικής από τη χορωδία και θεατρικών ερεθισμάτων.

Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» .Ώρα Έναρξης: 21:00, Ελεύθερη είσοδος

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου

Θεατρική Παράσταση: «Χάρολντ και Μωντ» του Κόλιν Χίγκινς

από τη Θεατρική Ομάδα Δημοσιογράφων Ηρακλείου της ΕΣΗΕΠΗΝ σε συνεργασία

με τον «Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»

Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις». Ώρα έναρξης 21.00 | Τιμή εισιτηρίου: 7€

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου

Συναυλία: «Οδοιπορικό» ένα μουσικό οδοιπορικό από την Σητεία ως τα Χανιά με θέμα τους Πρωτομάστορες στον 20ο αιώνα με το συγκρότημα του Μενέλαου Νταγιαντά

Ανοικτό Θέατρο «Πύλη Βηθλεέμ» . Ώρα Έναρξης: 21:30, Ελεύθερη είσοδος

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2024

Μουσικοχορευτική παράσταση: «Στα Μονοπάτια Της Ορθοδοξίας Και Της Παράδοσης 2024» με κρητική μουσική από το συγκρότημα του Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη και τον Λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης.

Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» . Ώρα Έναρξης: 21:00, Ελεύθερη είσοδος

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου

Θεατρική Παράσταση για παιδιά: «Το δάσος της μοναδικότητας» από την θεατρική ομάδα Μαριονέτες. Μια ξεκαρδιστική παιδική θεατρική παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο παραμύθι της Μαρίας Αμανάκη. Ένα έργο που μιλάει στα παιδιά με απλό και διασκεδαστικό τρόπο για την αποδοχή του εαυτού μας και των άλλων.

Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» .Ώρα έναρξης: 21:00 || Τιμές εισιτηρίων: 10€

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου

Συναυλία: με τους The Motiff & Prince of Lillies

Οι The Motiff, μια Rock μπαντα με Alternative και μελωδικό ήχο, έρχονται για ακόμα μια χρονιά να ξεσηκώσουν το Ηράκλειο. Οι Prince of Lillies με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, ακούγεται λες και ξεπήδησε από το Seattle των 90s!

Ανοικτό Θέατρο «Πύλη Βηθλεέμ» .Ώρα Έναρξης: 21:00, Ελεύθερη είσοδος

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου

Προβολή της ταινίας: 20.000 είδη μελισσών

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ». Ώρα έναρξης: 21:00 || Είσοδος: 4€ Αγορά εισιτηρίου εδώ: https://www.ticketservices.gr/event/therinos-kinimatografos-vithleem/ή κατά την είσοδο σας στο ταμείο του κινηματογράφου.

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2024

KINO JUNIOR PROGRAMME

12+ Programme [A] – SHORT FILMS

Θα προβληθούν οι ταινίες:

Οι Λόφοι της Γκάμπι (Διάρκεια: 20 λεπτά)

Η Αλήθεια για τον Καυγά (Διάρκεια: 14 λεπτά)

Ιστορίες Γιομογιάμα (Διάρκεια: 5 λεπτά)

Θάνατος στο Μπικίνι! (Διάρκεια: 16 λεπτά)

Νιώθω Όμορφος (Διάρκεια: 15 λεπτά)

Η Βουτιά́ (Διάρκεια: 13 λεπτά)

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ». Ώρα έναρξης: 21:00 Είσοδος: 4€. Αγορά εισιτηρίου εδώ: https://www.ticketservices.gr/event/therinos-kinimatografos-vithleem/ και κατά την είσοδο σας στο ταμείο του κινηματογράφου.

Συναυλία: «Από τη Στεία ως τα Χανιά ούλη η Κρήτη αξίζει..!”

Τραγουδά η Μικτή Παραδοσιακή Χορωδία Ηρακλείου «Καστρωδούντες»

Συμπράττει η Δημοτική Παραδοσιακή Χορωδία Ανωγείων.

Επιμέλεια- διδασκαλία- διεύθυνση: Θάνος Α. Γιακουμάκης.

Κείμενα- παρουσίαση: Κική Αργυρίου, Στιχουργεί η κ. Μαρία Καλεντάκη.

Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» .Ώρα έναρξης 21:00 | Είσοδος ελεύθερη

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024

Προβολή της ταινίας: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΟΒΑ

Δράμα, Διάρκεια: 1h 30m, Έτος παραγωγής: 2023

Σκηνοθεσία: Gabriele Salvatores

Παίζουν: Tony Servillo, Fabrizio Bentivoglio, Sara Serraiocco

Υπόθεση: Ο Τζάκομο Καζανόβα, τώρα πενήντα τριών ετών, κουρασμένος από ερωτικές περιπέτειες και πολιτικές δοσοληψίες, νιώθει μια ολοένα μεγαλύτερη ανάγκη να επιστρέψει στην πόλη του, τη Βενετία, από την οποία είχε φύγει πολλά χρόνια νωρίτερα.

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ». Ώρα έναρξης: 21:00 Είσοδος: 4€. Αγορά εισιτηρίου εδώ: https://www.ticketservices.gr/event/therinos-kinimatografos-vithleem/ και κατά την είσοδο σας στο ταμείο του κινηματογράφου.

Συναυλία Μνήμης και Δικαιοσύνης με τους Βασίλη Λέκκα, Χαράλαμπο Γαργανουράκη, Μάνο Παπαδάκη και Νατάσσα Παπαδοπούλου – Τζαβέλλα για την 81η επέτειο του Ολοκαυτώματος της Βιάννου.

Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» .Ώρα Έναρξης: 20:30 | Είσοδος Ελεύθερη

Διοργάνωση: Δήμος Βιάννου, Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου.

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης. Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2024

Προβολή της ταινίας: ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΡΧΑΡΙΑ

Δράμα, Διάρκεια: 1h 44m, Έτος παραγωγής: 2023

Σκηνοθεσία: Davide Gentile

Παίζουν: Virginia Raffaele, Edoardo Pesce, Claudio Santamaria, Tiziano Menichelli, Stefano Rosci. Υπόθεση: Ο Walter είναι 13 ετών. Στην φαινομενικά άσκοπη περιπλάνησή του κατά μήκος της ρωμαϊκής ακτής, ένα συναρπαστικό και μυστηριώδες μέρος τραβάει την προσοχή του: μα εγκαταλελειμμένη βίλα με μια γιγαντιαία και θολή πισίνα, στην οποία ζει ο καρχαρίας, το κατεξοχήν σύμβολο της ανεξέλεγκτης δύναμης και του φόβου.

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ». Ώρα έναρξης: 21:00 Είσοδος: 4€. Αγορά εισιτηρίου εδώ: https://www.ticketservices.gr/event/therinos-kinimatografos-vithleem/ και κατά την είσοδο σας στο ταμείο του κινηματογράφου.

Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη μουσική διαδρομή του Ζαχαρία Μελεσσανάκη. Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού “Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος” τιμούν τον Zαχαρία Μελεσανακη.

Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» . Ώρα έναρξης: 21:00 || Είσοδος Ελεύθερη

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου

Ατομική Έκθεση Ζωγραφικής: «Ταξίδια Ζωής» της Δέσποινας Λεβεντάκη

Πατάρι Βιβλιοπωλείου Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης .Εγκαίνια: Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου στις 18:00 .Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2024

Προβολή της ταινίας: ΣΧΕΔΟΝ ΟΡΦΑΝΟΣ

Είδος: Κωμωδία Δράμα, Διάρκεια: 1h 40m, Έτος παραγωγής: 2022

Σκηνοθέτης: Umberto Carteni

Πρωταγωνιστούν: Vittoria Puccini, Riccardo Scamarcio

Υπόθεση: Η ιστορία του Valentino και της Costanza που ίδρυσαν μια άκρως επιτυχημένη μάρκα στη σχεδιαστική σκηνή του Μιλάνου.

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ». Ώρα έναρξης: 21:00 Είσοδος: 4€.Αγορά εισιτηρίου εδώ: https://www.ticketservices.gr/event/therinos-kinimatografos-vithleem/ και κατά την είσοδο σας στο ταμείο του κινηματογράφου.

Συναυλία: αφιέρωμα στο Μανώλη Ρασούλη από τη Χορωδία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου “Δ. Θεοτοκόπουλος”

Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» .Ώρα έναρξης: 21:30 || Είσοδος Ελεύθερη

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2024

Προβολή της ταινίας: ΤΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΟΥ

Είδος: Κωμωδία, Διάρκεια: 1h 41m, Έτος παραγωγής: 2023

Σκηνοθέτης: Luca Lucini. Πρωταγωνιστούν: Maya Sansa, Andrea Pennacchi, Alvise Marascalchi, Cristiano Caccamo, Raffaella Di Caprio. Υπόθεση: Το MY PAPER GIRLS αφηγείται, μέσα από τον παγκόσμιο κώδικα της κωμωδίας, δύο αποφασιστικές στιγμές στη ζωή τριών εφήβων: τη μετάβαση από την εφηβεία στην προ-εφηβική ηλικία που βιώνεται ανάμεσα στους πρώτους έρωτες και τους αγώνες ράγκμπι και εκείνη από τον κόσμο της υπαίθρου στον κόσμο. της πόλης.

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ». Ώρα έναρξης: 21:00 Είσοδος: 4€. Αγορά εισιτηρίου εδώ: https://www.ticketservices.gr/event/therinos-kinimatografos-vithleem/ και κατά την είσοδο σας στο ταμείο του κινηματογράφου.

Συναυλία: Αφιέρωμα – περιπλάνηση στους σημαντικότερους σταθμούς της Βίκυς Μοσχολιού.

Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» .Ώρα έναρξης: 21:00 || Είσοδος Ελεύθερη

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου

Συνεχίζεται …

 Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

«Κωνσταντίνος Βολανάκης – ίσαλος γραμμή»: Για πρώτη φορά στο Ηράκλειο έκθεση με έργα του πιο εμβληματικού θαλασσογράφου μας!

Μια σπουδαία έκθεση με 52 μοναδικές ελαιογραφίες του Κωνσταντίνου Βολανάκη, από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη του Πειραιά, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, έως 31 Οκτωβρίου 2024. Μέσα από μία πρωτότυπη «ανάγνωση» του έργου του, ανακαλύπτουμε τον άνθρωπο – και τον ίδιο τον δημιουργό – σε πίνακες που μας προσφέρουν στιγμές ρεμβασμού, εγρήγορσης και αναστοχασμού, μπροστά στην απεραντοσύνη της θάλασσας και το μεγαλείο της φύσης. H έκθεση περιλαμβάνει και δυο απτικούς πίνακες του Βολανάκη που με εξελιγμένη ψηφιακή τεχνολογία μέσα από μια εφαρμογή από την πρωτοποριακή ψηφιακή Αίθουσα Τέχνης που έχει αναπτύξει το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, προσφέρουν σε άτομα με προβλήματα όρασης τη δυνατότητα να απολαύσουν τα έργα σε γραφή Braille..Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/konstantinos-volanakis/

Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 19 Ιουλίου – Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2024

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

Σάββατο 09:00 – 14:00, Κυριακές και αργίες κλειστά

Είσοδος Ελεύθερη για το κοινό

Δείτε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/