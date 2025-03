Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Δ/νση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?». Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 7 Μαρτίου έως την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2025 συνοπτικά:

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2025

Αναφορά στους Μεγάλους- Κρήτη από Ανατολή σε Δύση

Σε συνεργασία με την εταιρεία Αεράκης – Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι & Σείστρον, το ΠΣΚΗ παρουσιάζει μια συναυλία αφιερωμένη σε τέσσερις σπουδαίους μεγάλους καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής παράδοσης: τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη, τον Βαγγέλη Μαρκογιαννάκη, τον Γιάννη Ξυλούρη (Ψαρογιάννη) και τον Ψαραντώνη (Αντώνη Ξυλούρη).

Ονόματα με βαρύ καλλιτεχνικό φορτίο, άρρηκτα συνδεδεμένα με το κρητικό μουσικό ιδίωμα, που με τη χαρακτηριστική χροιά και το προσωπικό τους παίξιμο και στυλ άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στην εξέλιξη της κρητικής παράδοσης και εξακολουθούν να μεταφέρουν με τη φωνή και τη λύρα τους τη μουσική της Κρήτης από το χθες στις νεότερες γενιές.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ζαχαρίας Σπυριδάκης

Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά:

Στέλιος Βασιλάκης: λύρα, τραγούδι

Νίκος Βλατάς: λύρα, τραγούδι

Γιώργος Ζαχαριουδάκης: Φλογέρες, ασκομαντούρα

Γιώργος Νικ. Ζερβάκης: Λύρα, τραγούδι

Κώστας Καλλέργης: Λαούτο

Λευτέρης Καλλέργης: Λύρα, τραγούδι

Μανούσος Καλλέργης: Λαούτο

Μιχάλης Κονταξάκης: Μαντολίνο, τραγούδι

Κωστής Κυριτσάκης: Λύρα, τσέλο

Γιώργος Μανωλάκης: Λαούτο, τραγούδι

Βασίλης Ξυλούρης: Λαούτο

Γιώργης Ξυλούρης (Καντρής): Λύρα, τραγούδι

Λάμπης Ξυλούρης: Ούτι, τραγούδι

Νίκη Ξυλούρη: Κρουστά, τραγούδι

Μανώλης Σαλούστρος: Λαούτο

Βασίλης Φασουλάς: Λαούτο

Γιώργος Φασουλάς: Λύρα, τραγούδι

Γιώργος Ψαράκης: Λαούτο, τραγούδι

Στην παράσταση θα μας κάνει την τιμή και θα συμμετέχει το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου.

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Παρουσίαση Βιβλίου: “ΑΥΤΗ, ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΗΔΕΝ” της Γεωργίας Βεληβασάκη

Οι εκδόσεις Σμίλη, το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης και το ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Δήμου Ηρακλείου σας προσκαλούν στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Γεωργίας Βεληβασάκη «ΑΥΤΗ, ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΗΔΕΝ – ΤΚ ΤΚ Λ ΤΚ ΙΙΙ». Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Ζαχαρίας Κατσακός, φιλόλογος (ποιητής), Δημήτρης Περοδασκαλάκης (φιλόλογος, ποιητής), Πέννυ Μηλιά (ποιήτρια, συγγραφέας)

Συμμετέχει η ποιήτρια Μαρία Γερογιάννη

Live Performance Poetry Event: Γεωργία Βεληβασάκη (ποιήτρια).

Πολύκεντρο Νεολαίας. Ώρα έναρξης: 19:00. Είσοδος Ελεύθερη

Για περισσότερες πληροφορίες: ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Δήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 4, Ηράκλειο,2810301137

Αφιέρωμα στη Νάντια Βαλαβάνη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Εκδήλωση-αφιέρωμα στην πολιτικό και συγγραφέα Νάντια Βαλαβάνη διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Κατερίνα Δουλγεράκη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/afieroma-sth-nantia-valavani/

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (2 ος Όροφος Ανδρόγεω 2). Ώρα έναρξης: 19:00 – Είσοδος Ελεύθερη

Σάββατο 8 Μαρτίου 2025

Από τον Μπαχ στον Παπάνα- Ρεσιτάλ βιολιού του Γεώργιου Χλιαβώρα

Μια διαχρονική μεταφορά συναισθημάτων από το μπαρόκ μέχρι το σήμερα μέσα από μια ιστορική αναδρομή έργων για σόλο βιολί διαφορετικών χρονικών περιόδων και στυλ∙ από την απλότητα και ευλαβικότητα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, στη γλαφυρή εικονοπλασία του Εζέν Ιζάι, μέχρι τη σύγχρονη ματιά του καλλιτεχνικού διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης Σίμου Παπάνα. Από τον ανερχόμενο Έλληνα σολίστα Γεώργιο Χλιαβώρα.. Ερμηνεία: Γεώργιος Χλιαβώρας

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (αίθουσα συναυλιών). Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Book Party – Παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Μίλα μου» με την Μαρίνα Γιώτη

Το βιβλιοπωλείο Αβραάμ, το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Α-λέξεις, το 22ο Νηπιαγωγείο & το 66ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ηρακλείου και οι εκδόσεις Διόπτρα σας προσκαλούν σε ένα διασκεδαστικό διαδραστικό βιβλιοπάρτι, για να… μιλήσουμε με το Μίλα μου, το νέο παιδικό βιβλίο της Μαρίνας Γιώτη, και να «πετάξουμε» από πάνω μας όσα μας βαραίνουν.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 120:00 (το μεσημέρι) – Είσοδος ελεύθερη

Για περισσότερες πληροφορίες: ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Δήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 4, Ηράκλειο,2810301137

Υποστηρίζοντας την Εφηβεία: “ΟΛΙΣΙΤΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”

Ένας νέος κύκλος παρεμβάσεων, στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και της Πρόληψης, ξεκινά από την Περιφέρεια Κρήτης. Αυτή τη φορά εστιάζουμε στην Ψυχική Υγεία παιδιών και εφήβων. Σε δύο από τους κρισιμότερους «κρίκους της κοινωνικής αλυσίδας». Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/ypostirizontas-thn-efiveia-b-kyklos/

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 17:30 – Είσοδος Ελεύθερη τηλ. 2810301137

Η γυναίκα στην Κρητική Πολιτεία, τη Μάχη της Κρήτης και την Εθνική Αντίσταση.

Μια ιδιαίτερη εκδήλωση για τη γυναίκα στα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας, της Μάχης της Κρήτης και της Εθνικής Αντίστασης διοργανώνει, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού.

Ομιλητές: Αντώνης Σανουδάκης και Ευαγγελία Τακάκη.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/h-gynaika-sthn-krhtiki-politia/

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (2 ος Όροφος Ανδρόγεω 2). Ώρα έναρξης: 19:00 – Είσοδος Ελεύθερη

Κυριακή 9 Μαρτίου 2025

Θέατρο τις Δευτέρες. Αδελφοί Γκριμ- Ρουμπελστίλτσκιν

H θεατρική ομάδα Σχήμα 7 παρουσιάζει το σχεδόν 4.000 ετών παραμύθι των αδελφών Γκριμ Ρουμπελστίλτσκιν, σε μετάφραση και προσαρμογή της Ξένιας Καλογεροπούλου, ένα λαογραφικό γερμανικό παραμύθι που συμπεριλαμβάνεται στην έκδοσή τους που χρονολογείται στα 1812, Children’s and Household Tales.

Στη γερμανική γλώσσα η λέξη Rumpelstilzchen σημαίνει «μικρή ξυλοπόδαρη κουδουνίστρα», ενώ rumpelstilt ή rumpelstilz στη γερμανική λαογραφία είναι ένα μικρό ξωτικό που κάνει θόρυβο με το ραβδί του ή τις κουδουνίστρες του ταράζοντας την ησυχία των ανθρώπων. Το παραμύθι εξιστορεί τις περιπέτειες ενός όχι και τόσο καλού και αγαθού ξωτικού που φέρνει τα παιδιά αντιμέτωπα με θέματα όπως η αλαζονεία και η υπέρμετρη απληστία, θέτοντας το ερώτημα πότε και πού πρέπει να σταματούν τα θέλω των ανθρώπων. Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Κωνσταντίνος Μεταξάκης.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Ξένια Καλογεροπούλου

Σκηνοθεσία – Σκηνογραφία: Κωνσταντίνος Μεταξάκης

Eνδυματολογική επιμέλεια: Ντεσισλάβα Τοπάλοβα

Ειδικές κατασκευές: Βίκυ Καμμένου

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Άγγελος Αρβανίτης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρίνα Σπανάκη

Ερμηνεία: Άγγελος Αρβανίτης, Έφη Μαστορίδη, Μαρίνα Σπανάκη, Εβίτα Τσαντάκη, Γεωργία Ψοφογιαννάκη

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (Πειραματική σκηνή). Ώρα 20:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Θέατρο Σκιών: «Ο Καραγκιόζης με το ζόρι γιατρός»!

Ο Γιουβάν με το Θέατρο Σκιών Κρήτης παρουσιάζει την ιατροφαρμακευτική παράσταση «Ο Καραγκιόζης με το ζόρι γιατρός»!

Μια διαχρονική θεραπευτική κωμωδία με ευεργετικά αποτελέσματα και αντιβιοτικό γέλιου!

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 12:00 – Γενική είσοδος 6€/ άτομο .Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 2810301137

Δευτέρα 10 Μαρτίου 2025

Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture on YouTube

On line Πρεμιέρα: Ντοκιμαντέρ με θέμα τους χαμάληδες του Ηρακλείου 1950 – 1980 με τίτλο “Μανώλας, ο τελευταίος χαμάλης”

Ο Μανώλας, ως κεντρική φιγούρα της ιστορίας μας, παρέα με τους υπόλοιπους χαμάληδες, ζει και κινείται μέσα στο περιβάλλον του: ένα Ηράκλειο περασμένο, ανεξερεύνητο και γεμάτο πλήξεις. Μια παραγωγή για το ψηφιακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου Heraklion Arts and Culture.

Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://youtu.be/jSd8H5sC_M8 και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Τετάρτη 12 Μαρτίου 2025

Μικρές ιστορίες της πόλης: Στην γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη αφιερωμένες οι «Μικρές ιστορίες της πόλης» – Ομιλητής ο Αρχιτέκτονας ΕΜΠ Οδυσσέας Ν. Σγουρός.

Αφιερωμένη στην γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη είναι η επόμενη εκδήλωση των επιτυχημένων «Μικρών Ιστοριών της πόλης» που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου και η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τον φορέα Photoxenia την Τετάρτη 12 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα «Θεοτοκόπουλος» της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/mikres-istories-ths-polis-aspasia-papadoperaki/

Αίθουσα «Θεοτοκόπουλος» Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ώρα έναρξης: 19:00, Είσοδος Ελεύθερη

Συνεχίζονται ….

 Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Λιοντάρια)

Έκθεση «Πολιτική και Κοινωνία στην Κρητική Πολιτεία 1898-1913»

Η έκθεση «Πολιτική και Κοινωνία στην Κρητική Πολιτεία 1898-1913» ανοίξε τις πύλες της για το κοινό στις 17 Φεβρουαρίου στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου. Την έκθεση επιμελήθηκαν το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και έχει ήδη παρουσιαστεί στην Αθήνα και τα Χανιά.

Στο Ηράκλειο συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Ηρακλείου και το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Η έκθεση παρακολουθεί, σε συνδυασμό με τα μεγάλα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα, τη σταδιακή συγκρότηση της νεοσύστατης κρατικής οντότητας, μέσα από τους θεσμούς που δημιουργούνται. Παράλληλα, προβάλλει όψεις της αγροτικής και αστικής ζωή της περιόδου, τις εξελίξεις στην κοινωνία, τα επιτεύγματα στον πολιτισμό και την παιδεία. Ο επισκέπτης, μέσα από τα πρωτότυπα τεκμήρια και τις αναπαραγωγές σπάνιου φωτογραφικού υλικού, μπορεί να αποκτήσει μια ζωντανή αίσθηση του ιστορικού χρόνου και της κοινωνίας της Κρήτης, στο γύρισμα του 19ου προς τον 20ό αιώνα.

Το υλικό της έκθεσης αποτελείται από πρωτότυπα τεκμήρια και αναπαραγωγές σπάνιου φωτογραφικού υλικού. Προέρχεται από τα αρχεία του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», από τη Συλλογή της Ισμήνης Κριάρη, τα φωτογραφικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης/Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank, του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου – Δευτέρα 24 Μαρτίου 2025

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

Σάββατο 09:00 -14:00-Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

 Gallery Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου – Χρυσοστόμου 8, Ηράκλειο

Εικαστική Έκθεση: Με έργα από την συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Ηρακλείου, ξεκίνησε την λειτουργία του ο νέος Πολυχώρος της Δημοτικής Πινακοθήκης, στο νεοκλασικό της οδού Χρυσοστόμου στον αριθμό 8.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα έκθεση που περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, χαρακτικής και γλυπτικής σπουδαίων Ελλήνων καλλιτεχνών που έχουν τιμήσει την Πινακοθήκη με δωρεές έργων τους. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 με 14:00 και 18:00 – 21:00 Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Δείτε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου στον παρακάτω σύνδεσμο: