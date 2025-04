Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Δ/νση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 11 Απριλίου έως την Πέμπτη 17 Απριλίου 2025 συνοπτικά:

Παρασκευή 11 Απριλίου

Βραδιά Ελληνικής και Βιεννέζικης Οπερέτας

Η ελληνική οπερέτα συναντά τη βιεννέζικη σε μια βραδιά στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Τέσσερεις εξαιρετικοί καλλιτέχνες, η σοπράνο Μαρία Κόκκα, η μέτζο σοπράνο Ειρήνη Καράγιαννη, ο τενόρος Αντώνης Κορωναίος και ο μπασοβαρύτονος Άγγελος Χονδρογιάννης, με τη συνοδεία του Φρίξου Μόρτζου στο πιάνο, ερμηνεύουν άριες και ντουέτα των αντιπροσωπευτικότερων έργων του είδους.

Η σπιρτάδα και το σκέρτσο αγαπημένων μελωδιών από ελληνικές οπερέτες όπως ο Βαφτιστικός του Θεόφραστου Σακελλαρίδη και οι Απάχηδες των Αθηνών του Νίκου Χατζηαποστόλου εναλλάσσονται με την επιβλητικότητα και τη χάρη των γνωστότερων από εκείνες που γεννήθηκαν στα βιεννέζικα σαλόνια, όπως η Νυχτερίδα του Γιόχαν Στράους του νεότερου, η Εύθυμη Χήρα του Φραντς Λέχαρ κ.α.

Συντελεστές: Μαρία Κόκκα, σοπράνο

Ειρήνη Καράγιαννη, μέτζο σοπράνο

Αντώνης Κορωναίος, τενόρος

Άγγελος Χονδρογιάννης, μπασοβαρίτονος. Καλλιτεχνική επιμέλεια-παρουσίαση: Μαρία Κόκκα. Πιάνο: Φρίξος Μόρτζος

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Σάββατο 12 Απριλίου 2025

Παρουσίαση παραμυθιού «ΠετροΨαλιδοΧαρτοΧώρα» της Έφης Δράκου.

Το Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης Ηρακλείου, σας προσκαλεί στη παρουσίαση του παραμυθιού της Έφης Δράκου, ΠετροΨαλιδοΧαρτοΧώρα!

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Γιώργος Πιτσούλης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης

Αντώνης Ηλιάδης, Δρ. Θεατρολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αντώνης Καλομοιράκης, Συγγραφέας – Ηθοποιός

Χαρά Καράλη, Χορογράφος

Θα αναγνώσουν κομμάτια από το παραμύθι οι ηθοποιοί: Τερέζα Καζιτόρι, Αντώνης Καλομοιράκης

Στην εκδήλωση θα τραγουδήσει η Τερέζα Καζιτόρι, και θα παίξουν οι μουσικοί: Δημήτρης Παγωμένος, Αλέξανδρος Κανακάκης

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 17:00 – Είσοδος Ελεύθερη

Κυριακή 13 Απριλίου

Μουσική της Μεσογείου: Μια συναυλία για φωνή και κουαρτέτο εγχόρδων

Μετά την επιτυχημένη της εμφάνιση στο 1ο Φεστιβάλ των Τειχών, τον περασμένο Σεπτέμβριο, η σοπράνο Θεανώ Παπαδάκη επιστρέφει στη γενέτειρά της, για να μας ξεναγήσει στις μουσικές της Μεσογείου.

Θα συμπράξει για πρώτη φορά με το ανερχόμενο μουσικό σχήμα Νέο Κρητικό Κουαρτέτο, σε ένα πρόγραμμα με έργα, μεταξύ άλλων, Ραβέλ, Ρεσπίγκι, Μπερλιόζ, Μοντεβέρντι και Χατζιδάκι, που υφαίνει, με τρόπο συναρπαστικό, μια μουσική εργογραφία τεσσάρων αιώνων, με κύρια πηγή έμπνευσης το ελληνικό στοιχείο. Η φωνή έρχεται σε διάλογο με το κουαρτέτο εγχόρδων, τον πιο δυνατό συνδυασμό οργάνων της συμφωνικής ορχήστρας, ενώ ο λόγος προσδίνει ένα ιδιαίτερο νόημα στις αφηρημένες μουσικές χειρονομίες.

Ερμηνεία:

Τραγούδι: Θεανώ Παπαδάκη

Νέο Κρητικό Κουαρτέτο

Βιολί: Γιώργος Δασκαλάκης

Βιολί: Γεώργιος Χλιαβώρας

Βιόλα: Στέφανος Συμεωνίδης

Βιολοντσέλο: Κώστας Σπυριδάκης

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – αίθουσα Συναυλιών. Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Μεγάλη Δευτέρα 14 Απριλίου

Λουδοβίκος των Ανωγείων. Η γιορτή του πένθους. Μια παράσταση με το τραγούδι της απώλειας

O αγαπημένος καλλιτέχνης Λουδοβίκος των Ανωγείων, μαζί με τη Στέλλα Σειραγάκη, τη Μαρίνα Δακανάλη και πενταμελή ορχήστρα, μας μυούν στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας με μια μοναδική παράσταση-ύμνο για τη ζωή μέσα από τον θρήνο για την απώλειά της.

Το επίκεντρο της παράστασης είναι τα κρητικά μοιρολόγια, οι «ερωτικές ελεγείες», όπως τα αποκαλούσε ο Μάνος Χατζιδάκις. Αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής μουσικής παράδοσης από την αρχαιότητα έως σήμερα, το μοιρολόι είναι τραγούδι πηγαίο και θρηνητικό, η διέξοδος του άφατου πόνου της απώλειας, μια τελετουργία προς τη λύτρωση, αλλά και τραγούδι βαθιάς αγάπης, δημιούργημα απλών και πονεμένων ανθρώπων σε μια ποιητική γλώσσα απέριττη και γεμάτη τοπικούς ιδιωματισμούς.

Την παράσταση συμπληρώνει ένας θεατρικός μονόλογος που ερμηνεύει η Εμμανουέλα Μαργιούλα και αφορά το ναυάγιο του οχηματαγωγού «Ηράκλειον» στη φαλκονέρα, στο οποίο ένας νεαρός ναύτης χάνει τη ζωή του και η μάνα του αφηγείται σπαρακτικά την ιστορία του χαμού του.

Ερμηνεία:

Τραγούδι – Μαντολίνο: Λουδοβίκος των Ανωγείων

Τραγούδι: Στέλλα Σειραγάκη, Μαρίνα Δακανάλη

Απαγγελία: Εμμανουέλα Μαργιούλα

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Πολυχώρος Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου – Χρυσοστόμου 8, Ηράκλειο

Ολοκληρώνεται η έκθεση ζωγραφικής: «Χρώματα της Φαντασίας» της Αγάπης Χριστίδη. Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/exibition-colors-of-imagination/

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 με 14:00 και 18:00 – 21:00 Σαββατοκυριακά και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture on YouTube

On line Πρεμιέρα: Τα «Κατά Μάρκον …» μια Ρεμπέτικη Λειτουργία σε κείμενα και μουσική επιμέλεια του Λάμπρου Λιάβα και σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Τάκη Χρυσικάκου

Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://youtu.be/dt9jl1UOPro και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Μεγάλη Τρίτη 15 Απριλίου

Δημιουργικό εργαστήριο για τη βαφή πασχαλινών αυγών, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 10 ετών και στους γονείς τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικους.

Στοά Γιανναδάκη της «Β.Δ.Β.». Ώρα 11πμ

Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου 2025

Πασχαλινή συναυλία με διάσημα αριστουργήματα της θρησκευτικής κλασικής μουσικής

Τρία αριστουργηματικά έργα της δυτικής θρησκευτικής μουσικής πλημμυρίζουν με υποβλητικές μελωδίες την αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού» του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου. Φωνητικά μέρη απαράμιλλης ομορφιάς, ήχοι καθαροί και συναισθηματικά φορτισμένοι με σημείο αναφοράς το Θείο Πάθος υφαίνουν μία ατμόσφαιρα μουσικής κατάνυξης και μας μεταφέρουν στο συγκινητικό κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Το Miserere mei, Deus του Γκρεγκόριο Αλλέγκρι, το Missa Brevis σε Ρε ελάσσονα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και το Stabat Mater του Τζοβάνι Μπατίσα Περγκολέζι παρουσιάζονται σε μία μεγαλοπρεπή συναυλία πλαισιωμένη εξ ολοκλήρου από το άρτιο καλλιτεχνικά δυναμικό του τόπου μας.

Αξιόλογοι σολίστες από την Κρήτη, η Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου, η Μικτή Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και Μπαρόκ ορχηστρικό σύνολο ενώνονται μουσικά σε μία ηχητική μυσταγωγία υπό τη διεύθυνση του χαρισματικού μαέστρου Γιάννη Πρωτόπαπα.

Συντελεστές:

Stabat Mater

Υψίφωνος: Στέλλα Βουτουφιανάκη

Υψίφωνος: Σύλβια Στρούθου

Missa Brevis

Υψίφωνος: Ειρήνη Αγγελάκη

Μεσόφωνος: Κωνσταντίνα Σηφάκη

Τενόρος: Νικήτας Λαδάκης

Μπάσος: Μάνος Ζουμπουλάκης

Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου

Διεύθυνση χορωδίας: Γιάννης Κιαγιαδάκης

Μικτή Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Διεύθυνση χορωδίας: Λένα Χατζηγεωργίου

Μπαρόκ ορχηστρικό σύνολο

Τσέμπαλο: Αργυρώ Σταυρίδη

Άλτο τρομπόνι: Θάνος Λεοντάκης

Τενόρο τρομπόνι: Αλέξανδρος Ζάχαρης

Μπάσο τρομπόνι: Τερέζα – Μαρία Κιουμαρούλο

Πρώτα βιολιά: Αναστασία Παπαναστασίου, Γιώργος Δασκαλάκης, Εμμανουήλ Μάντζιος

Δεύτερα βιολιά: Γεώργιος Αλέξανδρος Χλιαβώρας. Αγκρόν Νταλίπι, Κυριακή Χατζάκη

Βιόλες: Στέφανος Αρίστος Συμεωνίδης, Κυριάκος Σηφάκης

Βιολοντσέλα: Κωστής Σπυριδάκης, Κλειώ Παναγιωτοπούλου

Κοντραμπάσο: Λευτέρης Μπουτσόλης

Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτόπαππας

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Πολυχώρος Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου – Χρυσοστόμου 8, Ηράκλειο

Εργαστήριο Κατασκευής Λαμπάδας «Υφαίνουμε το στολίδι μας».

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου σε συνεργασία με το εργαστήριο υφαντικής Εργαστίνη και την εκπαιδεύτρια υφαντικής κ. Ζωή Παπαδάκη διοργανώνουν εργαστήριο πασχαλινής λαμπάδας την Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου, στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, Χρυσοστόμου 8.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει κατασκευή λαμπάδας από φυσικό μελισσοκέρι και υφαντική σε πλαίσιο (ταπισερί) με πασχαλινό θέμα. Θα πραγματοποιηθούν δύο εργαστήρια: το Α εργαστήριο (5-7 μ.μ.) για ηλικίες από 6-10 ετών και το Β εργαστήριο (7-9 μ.μ.) για ηλικίες 10 ετών και άνω.

Η συμμέτοχη είναι ελεύθερη με όριο συμμετοχών δεκαπέντε (15) άτομα ανά εργαστήριο και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 2810339067, 2810288487

Συνεχίζονται:

 Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

Εικαστική έκθεση: «Πέρασμα στο Φως» – Χρήστος Μποκόρος

Η σπουδαία έκθεση του Χρήστου Μποκόρου με τίτλο «Πέρασμα στο Φως», ένα σημαντικό εικαστικό γεγονός για το Ηράκλειο, περιλαμβάνει παλαιότερα αντιπροσωπευτικά έργα του δημιουργού αλλά και νεότερα που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ και παρουσιάζονται τώρα μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο μυσταγωγικό περιβάλλον, που αναδεικνύει τον θρησκευτικό χαρακτήρα του χώρου.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/passege-to-the-light/

Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 4 Απριλίου – Σάββατο 31 Μάϊου 2025

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00, Σάββατο 09:00 -14:00, Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Πολυχώρος Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου – Χρυσοστόμου 8, Ηράκλειο

