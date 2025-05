Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 2 Μαΐου έως την Πέμπτη 8 Μαΐου 2025 συνοπτικά:

Φεστιβάλ Κιθάρας 2-4 Μαΐου 2025

Το ΠΣΚΗ παρουσιάζει ένα τριήμερο φεστιβάλ γεμάτο ρεσιτάλ, παρουσιάσεις και σεμινάρια για τους λάτρεις της κλασικής κιθάρας. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Φεστιβάλ έχει ο Γιώργος Μαστοράκης.

Φεστιβάλ Κιθάρας: Σεμινάριο

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κιθάρας θα πραγματοποιηθεί φέτος δωρεάν σεμινάριο από 2 έως 4 Μαΐου στην Αίθουσα Σεμιναρίων στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με τους Μιχάλη Κονταξάκη και Δημήτρη Σουκαρά. Θα γίνουν συνολικά πέντε συναντήσεις. Παρασκευή πρωί και μεσημέρι με τον Μιχάλη Κοντάξακη, Σάββατο πρωί και μεσημέρι με τον Δημήτρη Σουκαρά και Κυριακή πρωί και με τους δύο. Το σεμινάριο είναι ανοιχτό για όλους και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή είτε ως ενεργοί συμμετέχοντες είτε ως παρατηρητές.

Είσοδος ελεύθερη.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Μαστοράκης

Καλλιτεχνική πρόταση – συντονισμός: Μάρα Παναγιωτάκη

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου-Αίθουσα Σεμιναρίων. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ. Α.Ε..

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Παρασκευή 2 Μαΐου 2025

Φεστιβάλ Κιθάρας: Ρεσιτάλ κιθάρας του Δημήτρη Σουκαρά

‘Ένα ρεσιτάλ κιθάρας με το νέο πολυβραβευμένο και πολλά υποσχόμενο σολίστ Δημήτρη Σουκαρά σε ένα πολυσχιδές πρόγραμμα με ρομαντική, κλασική και ηλεκτρική κιθάρα που θα εντυπωσιάσει το κοινό.

Λέο Μπρόουερ, Paisaje Cubano Con Rumba (μεταγραφή για ηλεκτρική κιθάρα Δημήτρης Σουκαράς)

Γ.Σ. Μπαχ, Sarabande BWV 1002 & Prelude BWV 1012 (μεταγραφή για κιθάρα Δημήτρης Σουκαράς)

Βιθέντε Ασένθιο, La Joia & La Calma

Ερίκ Σατί, Gymnopedie No.1 & Gnossienne No.1 (μεταγραφή για κιθάρα Δημήτρης Σουκαράς)

Χόρχε Καρντόσο, Milonga

Ρολάντ Ντιένς, Tango en Skai

Λέο Μπρόουερ, El Cίrculo del Orάculo (Αφιερωμένο στον Δημήτρη Σουκαρά)

Μπελλ Τσεν, Anamneses (Αφιερωμένο στον Δημήτρη Σουκαρά)

Δημήτρης Σουκαράς, Reflections of Corea (βασισμένο στο Children’s Songs No.1 και No.3 από τον Chick Corea)

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – Αίθουσα Συναυλιών. Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Έκθεση Εικαστικών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου

Την καθιερωμένη Έκθεση Εικαστικών Εργαστηρίων διοργανώνει και φέτος το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου. Η Έκθεση, που περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και χαρακτικής της τρέχουσας σχολικής χρονιάς των μαθητριών και μαθητών των εικαστικών εργαστηρίων μας, θα πραγματοποιηθεί στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, επί της οδού Χρυσοστόμου 8.

Τα εγκαίνια θα τελεστούν την Παρασκευή 2 Μαΐου στις 18:00.

Είσοδος: Ελεύθερη

Πολυχώρος Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8. Ώρες 10:00-14:00 και 18:00-21:00.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/exibition-heraklion-art-school/

Σάββατο 3 Μαΐου 2025

Φεστιβάλ Κιθάρας: Ρεσιτάλ κιθάρας του Μιχάλη Κονταξάκη

Ένα ρεσιτάλ κιθάρας με έργα από το 18ο μέχρι και τον 21ο αιώνα με τον πολυβραβευμένο και καταξιωμένο κιθαριστή Μιχάλη Κονταξάκη. Από τα τραγούδια του Φραντς Σούμπερτ στις ιστορικές μεταγραφές του Μερτζ μέχρι το πασίγνωστο “La Catedral” του Μπάριος – Μαγκορέ και από την εμβληματική Chaconne του Μπαχ μέχρι τα έργα του Περικλή Κούκου, του Αποστόλου Παρασκευά και του Λέο Μπρόουερ. Tο πρόγραμμα υπόσχεται ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της κιθάρας.

Φρανς Σούμπερτ (1797-1828), 3 Τραγούδια (διασκ. J.K.Mertz)

I. Lob der Thränen

II. Ständchen

III. Aufenthalt

Απόστολος Παρασκευάς (1964) Steve’s Mythical Forest

Γ.Σ. Μπαχ (1685-1750), Chaconne BWV 1004

Διάλειμμα

Περικλής Κούκος (1960), Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας *

Ι. Εισαγωγή (Allegro cantabile)

ΙΙ. Ξωτικά-Πουκ (Adagio misterioso-Vivace)

ΙΙΙ. Το Παιχνίδι (Andante pomposo)

IV. Ξόρκια-Νανούρισμα (Allegro molto-Adagio)

V. Το τραγούδι του γαϊδάρου (Allegretto ironico)

VI. Περιπλανώμενος θνητός (Presto)

Αγκουστίν Μπάριος (Mangoré) (1885-1944), La Catedral

Ι.Preludio Saudade

II. Andante Religioso

ΙII. Allegro Solenne

Λέο Μπρόουερ (1939) Danza de los Ancestros

*Σουίτα για κιθάρα βασισμένη στην ομώνυμη όπερα-μπαλέτο

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – Αίθουσα Συναυλιών. Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Φεστιβάλ Κιθάρας: Διάλεξη: “Ας μιλήσουμε για το δεξί χέρι”

Μια ξενάγηση στους θαυμαστούς λεπτούς μηχανισμούς που κινούν το χέρι και τα δάκτυλα, που μας αποκαλύπτει το πως χτυπάμε τις χορδές. Αναφορά στον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο του “επαναστάτη” αντίχειρα. Λεπτομερής και αναλυτική περιγραφή της ολίσθησης των νυχιών πάνω στις χορδές.

Πώς προκύπτει το σχήμα που πρέπει να δώσουμε στα νύχια, σχήμα απολύτως εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στο χέρι μας, ώστε τίποτα να μην εμποδίζει την φυσική μας κίνηση. Και πως από όλα αυτά επηρεάζεται και το αριστερό χέρι. Μια επιστημονικά τεκμηριωμένη “αφήγηση” από έναν γιατρό που παίζει κιθάρα. Ομιλητής: Γιώργος Μαστοράκης. Είσοδος ελεύθερη.

Φεστιβάλ Κιθάρας: Έκθεση

Θα ακολουθήσει ξενάγηση σε έκθεση από σημαντικές κιθάρες, αντιπροσωπευτικές της “χρυσής περιόδου 1950 – 1990”, εποχής που τελειοποιήθηκε η παραδοσιακή τεχνική κατασκευής της κιθάρας από τους σπουδαίους master luthiers: Ignacio Fleta, José Ramirez III, Edgar Mönch, Masaru Kohno, Paulino Bernabé, Paul Fischer. Εκτίθενται επίσης μπαρόκ κιθάρα (replica anon.1650) και αναγεννησιακό λαούτο (replica HansFrei 1550) Luciano Maggi και μπαρόκ λαούτο David José Rubio 1972. Η συλλογή ανήκει στον Γιώργο Μαστοράκη. Είσοδος ελεύθερη.

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – Αίθουσα Σεμιναρίων. Ώρα 18:30. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Βιβλία πάνω στη Σκηνή: “Η φάρμα των ζώων” του Τζορτζ Όργουελ στο ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ!

Διαδραστικό Θεατρικό Αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας με την Ευαγγελία Ορφανουδάκη! Μία διαδραστική παράσταση φιλαναγνωσίας, που συστήνει σπουδαία κείμενα στα παιδιά με επιτόπια δραματοποίηση και παιχνίδια ρόλων από μικρούς και μεγάλους!

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Δήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 4, Ηράκλειο. Ώρα: 18:00. Γενική είσοδος: 8€ / άτομο- Ισχύουν ομαδικά εισιτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 2810301137

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/heraklion-art-cafe-books-on-the-stage-2025-8-2/

Δευτέρα 5 Μαΐου 2025

Παρουσίαση βιβλίου: «Στα ίχνη … του αρχαίου Ρυτίου του σημερινού Ροτασίου και του Πολιτιστικού συλλόγου Ροτασίου “Το Ρύτιον”»

Συντονιστής της εκδήλωσης είναι ο Μιχαήλ Βελεγρακης επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν η κ. Άννα Μανουκάκη-Μεταξάκη, φιλόλογος, επίτιμη γυμνασιάρχης, ερευνήτρια της ιστορίας και συγγραφέας και ο Εμμανουήλ Καλεντάκης Αρεοπαγίτης.

Δημοτικό Κτίριο Ανδρόγεω-Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης»-Ώρα έναρξης: 20:00 – Είσοδος ελεύθερη.

Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture on YouTube

On line Πρεμιέρα: «Νύκτα μαγική»

Τέσσερις ξεχωριστοί καλλιτέχνες, μας παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με αγαπημένα λαϊκά τραγούδια από την αρχή της ελληνικής δισκογραφίας μέχρι σήμερα. Μια νύχτα μαγική με γλυκιές μελωδίες και όμορφες αναμνήσεις!

Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/9v06Nxho3WA και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Τετάρτη 7 Μαΐου 2025

Συναντήσεις Καρδιάς: “Κολπική Μαρμαρυγή”

Συναντήσεις Καρδιάς: “Κολπική Μαρμαρυγή” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Μαΐου 2025 στις 19:00, στο Πολύκεντρο Νεολαίας Δήμου Ηρακλείου.

Ομιλητές θα είναι ο Λευτέρης Καλλέργης Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠΑΓΝΗ και η Βασιλική Παπακώστα ειδικευόμενη καρδιολόγος. Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ Καθηγητής Μανόλης Σημαντηράκης.

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4)- Ώρα έναρξης: 18:00 – Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/synantiseis-kardias-polikentro/

Συνεχίζεται:

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

Εικαστική έκθεση: «Πέρασμα στο Φως» – Χρήστος Μποκόρος

Η σπουδαία έκθεση του Χρήστου Μποκόρου με τίτλο «Πέρασμα στο Φως», ένα σημαντικό εικαστικό γεγονός για το Ηράκλειο, περιλαμβάνει παλαιότερα αντιπροσωπευτικά έργα του δημιουργού αλλά και νεότερα που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ και παρουσιάζονται τώρα μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο μυσταγωγικό περιβάλλον, που αναδεικνύει τον θρησκευτικό χαρακτήρα του χώρου.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/passege-to-the-light/ .Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 4 Απριλίου – Σάββατο 31 Μάϊου 2025. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00. Σάββατο 09:00 -14:00. Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη.

Έκθεση Εικαστικών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου

Την καθιερωμένη Έκθεση Εικαστικών Εργαστηρίων διοργανώνει και φέτος το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου. Η Έκθεση, που περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και χαρακτικής της τρέχουσας σχολικής χρονιάς των μαθητριών και μαθητών των εικαστικών εργαστηρίων μας, θα πραγματοποιηθεί στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, επί της οδού Χρυσοστόμου 8.

Η έκθεση θα λειτουργήσει από την Παρασκευή 2 Μαΐου έως την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025.

Πολυχώρος Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8- Είσοδος ελεύθερη. Ώρες 10:00-14:00 και 18:00-21:00.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/exibition-heraklion-art-school/

Δείτε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου στον παρακάτω σύνδεσμο: