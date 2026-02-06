Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου έως την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 συνοπτικά:

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026

Οι Ψεύτες. Βασισμένο στην Ψεύτρα και το Φάντασμα της Μασσαλίας του Ζαν Κοκτώ

2 ½ Μονόπρακτα, το καθένα ένας διαφορετικός κόσμος, μία ξεχωριστή ανθρώπινη φύση, μία μοναδική διάσταση. Μια Ψεύτρα – ή μήπως Ψεύτης; – εισβάλλει στη σκηνή αρχίζοντας να ψεύδεται ασυστόλως ενώ, την ίδια ώρα, ένα Φάντασμα στοιχειώνει μια αθώα πόρνη, κάπου στη Μασσαλία κι ένας Αρλεκίνος κυνηγάει ένα άπιαστο Όνειρο που απλά – μαγικά γίνεται ζωή.

Συντελεστές: Διασκευή – Σκηνοθεσία – Ερμηνεία: Νικορέστης Χανιωτάκης, Παρασκευή Δουρουκλάκη. Σκηνογραφία– Ενδυματολογία: Άννα Μαχαιριανάκη

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο (Πειραματικό θέατρο). Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/to-fantasma-tis-massalias–i-pseuta-tou-zan-kokto-560

Συναυλία με την Μαρία Λούκα

Η Μαρία Λούκα επιστρέφει στη σκηνή του Πολύκεντρου Ηρακλείου για μια σειρά ξεχωριστών μουσικών συναυλιών τον Φεβρουάριο του 2026,στις 6,13,20 και 27.

Η Μαρία Λούκα, μια από τις πιο εκφραστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικά ταξίδια με σύγχρονες ερμηνείες και προσωπικές επιλογές ρεπερτορίου από τους 3 δίσκους της καθώς και αγαπημένα τραγούδια από την έντεχνη και λαική σκηνή. Μαζί της στη σκηνή θα βρίσκονται οι καταξιωμένοι μουσικοί,

Γιώργος Ζαχαριουδάκης στα πνευστά-πιάνο και ο Μάνος Σαβιολάκης στην κιθάρα-λαούτο και θα μας προσφέρουν βραδιές που ενώνουν το συναίσθημα, τον ρυθμό και την αληθινή μουσική εμπειρία.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4) . Ώρα έναρξης: 21:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/lives-events-maria-louka/

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026

Θέατρο. Οι Ψεύτες -Βασισμένο στην Ψεύτρα και το Φάντασμα της Μασσαλίας του Ζαν Κοκτώ

2 ½ Μονόπρακτα, το καθένα ένας διαφορετικός κόσμος, μία ξεχωριστή ανθρώπινη φύση, μία μοναδική διάσταση. Μια Ψεύτρα – ή μήπως Ψεύτης; – εισβάλλει στη σκηνή αρχίζοντας να ψεύδεται ασυστόλως ενώ, την ίδια ώρα, ένα Φάντασμα στοιχειώνει μια αθώα πόρνη, κάπου στη Μασσαλία κι ένας Αρλεκίνος κυνηγάει ένα άπιαστο Όνειρο που απλά – μαγικά γίνεται ζωή. Συντελεστές: Διασκευή – Σκηνοθεσία – Ερμηνεία: Νικορέστης Χανιωτάκης, Παρασκευή Δουρουκλάκη. Σκηνογραφία– Ενδυματολογία: Άννα Μαχαιριανάκη

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο (Πειραματικό θέατρο). Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/to-fantasma-tis-massalias–i-pseuta-tou-zan-kokto-560

Μουσική Δωματίου. Η τέχνη της σονάτας: από τον Ρομαντισμό στον Μοντερνισμό

Το ρεπερτόριο για βιολί και πιάνο είναι τεράστιο, καθώς πρόκειται για δύο από τα πιο αγαπημένα όργανα συνθετών και μουσικόφιλων διαχρονικά. Οι αμέτρητες σονάτες για αυτόν τον συνδυασμό οργάνων προσφέρουν ένα καλειδοσκόπιο από διαφορετικά στυλ και ηχοχρώματα. Το αποψινό πρόγραμμα εστιάζει στον Γιοχάνες Μπραμς και τον Σεζάρ Φρανκ,

δύο κορυφαίους συνθέτες του ώριμου ρομαντισμού, ο οποίος χαρακτηρίζεται από συναισθηματικό πλούτο και δραματικές αντιθέσεις και εναλλαγές. Ανάμεσα στα δύο κορυφαία δείγματα του ρομαντικού πάθους και ως μια πλήρης αντίθεση, θα ακουστεί η Σονάτα του Πάουλ Χίντεμιτ σε ντο μείζονα, ένα δείγμα τετράγωνης αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα που ταυτόχρονα εκφράζει μια σχεδόν παιδική αθωότητα μέσω της απλότητας και του χιούμορ του. Συντελεστές: Βιολί: Φαίδων Μηλιάδης – Πιάνο: Θοδωρής Ιωσηφίδης

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο (αίθουσα Συναυλιών). Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/i-texni-tis-sonatas-apo-ton-romantismo-ston-monternismo-561

Βιβλία πάνω στη Σκηνή: «Ο Αστερίξ στους Ολυμπιακούς Αγώνες» των Goscinny και Uderzo.

Διαδραστικό θεατρικό Αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας σε επιμέλεια και αφήγηση της Ευαγγελίας Ορφανουδάκη. Μία εμπειρία φιλαναγνωσίας διαδραστική και παιγνιώδης για όλη την οικογένεια! Διάρκεια: 90′. Ηλικίες: 3 – 103 ετών

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 4, Ηράκλειο. Ώρα έναρξης: 18:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/books-on-stage-by-evangelia-orfanoudaki-07-02-2026/ν

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026

Οι Ψεύτες. Βασισμένο στην Ψεύτρα και το Φάντασμα της Μασσαλίας του Ζαν Κοκτώ

2 ½ Μονόπρακτα, το καθένα ένας διαφορετικός κόσμος, μία ξεχωριστή ανθρώπινη φύση, μία μοναδική διάσταση. Μια Ψεύτρα – ή μήπως Ψεύτης; – εισβάλλει στη σκηνή αρχίζοντας να ψεύδεται ασυστόλως ενώ, την ίδια ώρα, ένα Φάντασμα στοιχειώνει μια αθώα πόρνη, κάπου στη Μασσαλία κι ένας Αρλεκίνος κυνηγάει ένα άπιαστο Όνειρο που απλά – μαγικά γίνεται ζωή. Συντελεστές: Διασκευή – Σκηνοθεσία – Ερμηνεία: Νικορέστης Χανιωτάκης, Παρασκευή Δουρουκλάκη. Σκηνογραφία–Ενδυματολογία: Άννα Μαχαιριανάκη

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο (Πειραματικό θέατρο). Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/to-fantasma-tis-massalias–i-pseuta-tou-zan-kokto-560

23ο Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού-«Clessidra di Candia»- Το χρονικό μιας εξαφάνισης powered by Kotsovolos

Η νικήτρια ομάδα του 22ου Κυνηγιού Κρυμμένου Θησαυρού «ΑΝΩ ΚΑΤΩ», υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, καλεί όλες και όλους στο 23ο Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού με τίτλο «Clessidra di Candia» με ορμητήριο το αίθριο της Λότζια την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/23%ce%bf-kynhgi-krymmenou-thysaurou-clessidra-di-candia/

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 | 18:00-19:00

Ξενάγηση στην έκθεση φωνογραφίας «Από το Βορρά στο Νότο – Στα Χνάρια της Μνήμης» από τον Νίκο Μπασιά.

Ο φωτογράφος και εικαστικός Νίκος Μπασιάς, μας προσφέρει ένα μοναδικό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο των δημοτικών σχολείων που σφράγισαν γενιές. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Σμύρνη, χαρτογραφώντας την ιστορία και τη μνήμη μέσα από τα κτίρια που αποτέλεσαν κέντρα κοινότητας και εκπαίδευσης. Διάρκεια έκθεσης: Δευτέρα 2 – Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026. Είσοδος Ελεύθερη.

Πολυχώρος -Gallery Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8 .Ώρα έναρξης ξενάγησης: 18:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/photo-exhibition-nikos-basias/

Συνεχίζονται:

Έκθεση ζωγραφικής Χάρη Βαϊλάκη

Έργα ζωγραφικής του Χάρη Βαϊλάκη θα φιλοξενούνται στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου- Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, από την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου μέχρι και το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου – Δημοτικής Πινακοθήκης και της Περιφέρειας Κρήτης. Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 30 Ιανουαρίου με Σάββατο 14 Μαρτίου 2026.

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Πλατεία Λιονταριών)

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/haris-vailakis/

«Από το Βορρά στο Νότο – Στα Χνάρια της Μνήμης» Φωτογραφική έκθεση του Νίκου Μπασιά

Ο Πολυχώρος – Γκαλερί της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου παρουσιάζει την ατομική έκθεση του βραβευμένου σε διεθνές και εθνικό επίπεδο φωτογράφου και εικαστικού Νίκου Μπασιά, ένα μοναδικό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο των δημοτικών σχολείων που σφράγισαν γενιές.

Με τίτλο «Από τον Βορρά στον Νότο – Στα Χνάρια της Μνήμης», η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Σμύρνη, χαρτογραφώντας την ιστορία και τη μνήμη μέσα από τα κτίρια που αποτέλεσαν κέντρα κοινότητας και εκπαίδευσης.

Πολυχώρος -Gallery Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8 .Διάρκεια έκθεσης: Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/photo-exhibition-nikos-basias/

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου συνεχίζεται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας

, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ.

Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του. Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα.

Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος) Διάρκεια έκθεσης: Έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.Διαβάστε περισσότερα εδώ: : https://www.heraklionculture.gr/events_all/exibition-dimitrios-vikelas/

