«Σαφάρι» ελέγχων στην Κρήτη μετά την τραγωδία στη Βιολάντα

Έλεγχοι σε επιχειρήσεις «υψηλής επικινδυνότητας» που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων

Η τραγωδία στο εργοστάσιο της Βιολάντα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε γυναίκες, στάθηκε η αφορμή για την έναρξη εκτεταμένων ελέγχων σε επιχειρήσεις με αυξημένο κίνδυνο σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, με τους ελέγχους που έχουν ξεκινήσει σε όλη την Κρήτη , αλλά και στη χώρα, επιχειρείται να αναδειχθούν και να αντιμετωπιστούν κίνδυνοι που μέχρι χθες φαίνονταν να περνούν απαρατήρητοι.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι έλεγχοι πραγματοποιούνταν και πριν από το μοιραίο δυστύχημα, μέσα σε ένα περιβάλλον με αντικειμενικές δυσκολίες, λόγω των σοβαρών προβλημάτων υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συνολικά — και όχι μόνο η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Παρά τα εμπόδια αυτά, οι αρμόδιες αρχές προσπαθούσαν να ασκούν τους προβλεπόμενους ελέγχους, με στόχο την πρόληψη και τη μείωση των κινδύνων.

Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί, αναζητώντας πιθανούς κινδύνους σε επιχειρήσεις που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και λειτουργούν σε τομείς όπου ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος.

Έλεγχοι στο Ηράκλειο

Οι σχετικοί έλεγχοι στον νομό Ηρακλείου και γενικότερα στην Κρήτη έχουν ήδη ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες, με τη διαδικασία να εντείνεται, ώστε — δεδομένων των συνθηκών — οι έλεγχοι να αυξηθούν ποσοτικά αλλά και ποιοτικά.

Ταυτόχρονα, όσοι είχαν εμπλοκή στη χορήγηση αδειών αυτών των μονάδων καλούνται τώρα να επανεξετάσουν με μεγαλύτερη αυστηρότητα τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται επιχειρήσεις όπως αυτές που δραστηριοποιούνται σε καύσιμα, υγραέριο, παραγωγή τροφίμων — αλλά και άλλες που θεωρούνται επικίνδυνες. Με σχολαστική προσέγγιση προσπαθούν να εντοπιστούν προβλήματα που ίσως εξελιχθούν σε σοβαρά περιστατικά, ώστε να προληφθούν εγκαίρως.

Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι οι επιχειρήσεις να διασφαλίζουν, όσο το δυνατόν καλύτερα, την ασφάλεια των εργαζομένων τους.

Σε επίπεδο Κρήτης, και ειδικότερα στο σκέλος που αφορά την Πυροσβεστική Υπηρεσία — η οποία είναι αρμόδια για την πυρασφάλεια και τα σχέδια επέμβασης σε ειδικές εγκαταστάσεις — οι έλεγχοι χαρακτηρίζονται ακόμη αυστηρότεροι. Από την πλευρά των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νησιού, έχει- σύμφωνα με πληροφορίες- ήδη πραγματοποιηθεί μια σειρά ελέγχων σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις κατηγορίες υψηλού ρίσκου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαρξη και την επάρκεια ειδικών σχεδίων επέμβασης, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε επιχείρησης.

Οι αναφορές από αυτές τις επιθεωρήσεις πρόκειται να διαβιβαστούν το επόμενο διάστημα στο Αρχηγείο του Σώματος. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αναμένεται να λειτουργήσουν ως εργαλείο όχι μόνο για τους πυροσβέστες, αλλά και για όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία, αναδεικνύοντας την ανάγκη όλες οι πλευρές να μιλούν μια «κοινή γλώσσα». Μέσα από αυτή τη συνεργασία θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο τροποποιήσεων σε νόμους και διατάξεις, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, με στόχο το όσο το δυνατόν καλύτερο και ασφαλέστερο αποτέλεσμα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετές επιχειρήσεις στην Κρήτη έχουν ήδη ελεγχθεί, ωστόσο ο συνολικός αριθμός όσων απομένουν παραμένει σημαντικός, γεγονός που καθιστά σαφές ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί με αυξημένη ένταση και αυστηρότητα και το επόμενο διάστημα.