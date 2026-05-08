Δράσεις για παιδιά αφιερωμένες στη Γιορτή της Μητέρας: Από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, που εορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων διοργανώνει ένα διήμερο δημιουργικών δράσεων για παιδιά, αφιερωμένο στη μητέρα και στη μοναδική σχέση αγάπης, φροντίδας και τρυφερότητας, που τη συνδέει με το παιδί.

Μέσα από αφηγήσεις παραμυθιών, θεατρικό παιχνίδι, εικαστικές δραστηριότητες και δημιουργικές κατασκευές, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να δημιουργήσουν ξεχωριστά δώρα για τις μαμάδες τους.

Αναλυτικά οι δράσεις:

 Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 | 16:00 – 18:00

στο ΚΔΑΠ Παλιάς Πόλης

«Μαμά σημαίνει…»

Μια δράση αφιερωμένη στην αγάπη και τη φροντίδα της μητέρας, με ανάγνωση βιβλίων, συζήτηση και δημιουργική κατασκευή για τη μαμά.

Με την Άννα Κοντοπούλου, παιδαγωγό.

 Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 | 18:00 – 19:30

στο ΚΔΑΠ Παλιάς Πόλης

«Ένα δώρο για τη μαμά!»

Τα παιδιά γνωρίζουν σημαντικούς Έλληνες ζωγράφους και δημιουργούν τους δικούς τους μικρούς «πίνακες» εμπνευσμένους από τη μητέρα και την οικογένεια.

Με τον Στέφανο Μακράκη, εικαστικό.

 Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 | 16:00

στο Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Λενταριανών

«Ένα ποίημα για τη Μαμά»

Με διαδραστική αφήγηση, θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς και πολύχρωμες χειροτεχνίες, τα παιδιά εκφράζουν δημιουργικά την αγάπη τους για τη μαμά.

Με τη Βεριβάκη Χριστίνα, θεατρική συγγραφέα, σκηνοθέτιδα και ηθοποιό.

 Σάββατο 9 Μαΐου 2026 | 11:00

στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου

«Ένα δώρο στη Μαμά!»

Μια ζεστή και δημιουργική δράση με παραμύθια, παιχνίδια, διαδραστικές δραστηριότητες και κατασκευές αφιερωμένες στη μητέρα και στο παιδί.

Με τη Βεριβάκη Χριστίνα, θεατρική συγγραφέα, σκηνοθέτιδα και ηθοποιό.

 Σάββατο 9 Μαΐου 2026 | 12:00

στο Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Λενταριανών

«Μανούλα της καρδιάς μας!»

Αφήγηση παραμυθιού και δημιουργική κατασκευή αφιερωμένη στις μανούλες, μέσα από τα μάτια και τη φαντασία των παιδιών.

Με την Παρασκευή Καπασάκη, βιβλιοθηκονόμο και παιδαγωγό.

Πληροφορίες

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου

Τηλ.: 28213 41774