Ρέθυμνο:9ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

«Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία στο Σχολείο του 21ου αιώνα: διαδρομές – μετατοπίσεις – μετασχηματισμοί»

Ρέθυμνο, 8-10 Μαΐου 2026

Το 9ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης ΕΚπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.), πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου) από 8 έως 10 Μαΐου 2026, με τίτλο: «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία στο Σχολείο του 21ου αιώνα: διαδρομές – μετατοπίσεις – μετασχηματισμοί»

Το Συνέδριο υλοποιείται σε μια περίοδο αυξανόμενης και πολύπλευρης παγκόσμιας ανησυχίας για το περιβάλλον, τα οικοσυστήματα, την ποιότητα ζωής στον πλανήτη. Και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφορία μπορεί να διαδραματίσει ενεργό και σημαίνοντα ρόλο στην ανάδειξη του πλανητικού προβλήματος και να προτείνει λύσεις για την αναστροφή της κατάστασης σε συνέργεια και αλληλεπίδραση με την κοινωνία, την οικονομία, την επιστήμη, την τεχνολογία και τους θεσμούς, μέσα από ένα γόνιμο διάλογο όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας.

Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και διοργανώνεται με τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης και των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) της Κρήτης (Αγίου Βασιλείου, Ανωγείων, Αρχανών, Βάμου και Ιεράπετρας – Νεάπολης,) ενώ υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ρεθύμνου.

Συμμετέχουν, δια ζώσης και διαδικτυακά, εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπ/σης, καθηγητές και ερευνητές ΑΕΙ, υποψήφιοι διδάκτορες, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 198 ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών, posters και εργαστήρια, ποικίλα παραδείγματα εφαρμογής επιτυχημένων εκπαιδευτικών πρακτικών ενώ θα πραγματοποιηθούν 2 στρογγυλά τραπέζια για το θεσμό και τις προοπτικές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την αειφορία στη χώρα μας.

Σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργήσουν εκθέσεις, εκδόσεις (“Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης”) και προβολή εκπαιδευτικού υλικού διαφόρων φορέων με περιβαλλοντικό περιεχόμενο.

Η εναρκτήρια Συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Δ7 της Πανεπιστημιούπολης Γάλλου την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 18:00, ενώ οι εργασίες του Συνεδρίου θα συνεχιστούν το Σάββατο 9/5 ( πρωί -απόγευμα) και θα ολοκληρωθούν το μεσημέρι της Κυριακής 15/5.

Γεγονός θα αποτελέσουν, εκτός των σημαντικών ανακοινώσεων, οι άκρως ενδιαφέρουσες ομιλίες των προσκεκλημένων ομιλητών και διακεκριμένων επιστημόνων στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφορίας κ.κ. καθηγητών/τριών:

• Mary Leou: Clinical Professor of Environmental Education Director of the Wallerstein Collaborative for Urban Environmental Education & Sustainability,New York University με θέμα: «Transforming Environmental Education in Urban Settings»

• Δημήτρη Σταύρου: Καθηγητής Διδακτικής Φυσικών Επιστημών, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: «Η ευρωπαϊκή προοπτική στην Εκπαίδευση για την Κλιματική Αλλαγή »

• Πηνελόπη Παπαδοπούλου: Αφ. Καθηγήτρια Εκπαίδευσης στη Βιολογία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Η Κριτική Σκέψη ως Καταλύτης Στοχασμού και Δράσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία »