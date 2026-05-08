Ηράκλειο:Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2026

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης γιορτάζει και φέτος τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με μια σειρά δράσεων ανοιχτών στο κοινό όλων των ηλικιών. To θέμα του φετινού εορτασμού είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Όπως σημειώνει η ανακοίνωση του ελληνικού τμήματος του ICOM:

«Τα μουσεία, ως αξιόπιστοι και ανοιχτοί χώροι, αποτελούν σημεία συνάντησης των ανθρώπων και των πολιτισμών. Σε μια εποχή κοινωνικής πόλωσης και άνισης πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό, έχουν τη δύναμη να λειτουργούν ως γέφυρες επικοινωνίας. Μέσα από τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης, με τη δημιουργία φιλόξενων και προσβάσιμων χώρων για όλους, τα μουσεία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του διαλόγου, της συμπερίληψης και της ειρηνικής συνύπαρξης.»

Με την επιλογή του θέματος το ICOM επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων ως χώρων που δεν εξαλείφουν τις διαφορές, αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε αυτές να γίνονται κατανοητές και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

Αναλαμβάνοντας αυτή τη δέσμευση το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης συμμετέχει στον φετινό εορτασμό με την παρακάτω δράση για σχολεία:

Με αφορμή ένα καπέλο

Εκπαιδευτική ξενάγηση για σχολικές ομάδες από Δ΄ Δημοτικού με θέμα τις ιστορίες παιδιών που βίωσαν τον Β΄ΠΠ στην Κρήτη.

Με αφετηρία αντικείμενα από τη συλλογή καλυμμάτων κεφαλής της Ιωάννας Κουτσουδάκη που δωρήθηκε στο ΙΜΚ, θα ερευνήσουμε τις διαφορετικές εμπειρίες παιδιών στη διάρκεια της Κατοχής στην Κρήτη και το πώς αυτές έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της μετέπειτα ζωής τους.

Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, ώρες: 9:30-11:00 και 11:00-12:30

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι δράσεις του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2026 έχουν σχεδιαστεί από το τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και θα πραγματοποιηθούν με ελεύθερη συμμετοχή (απαιτείται τηλεφωνική κράτηση).

Πληροφορίες – Κρατήσεις: ΔΕ-ΠΑ, 9:15-15:00, 2810 283219 (εσωτ. 101)