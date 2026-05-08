Τέλος εποχής για τη Σία Κοσιώνη – Πώς την αποχαιρέτησε ο ΣΚΑΪ

Οριστικό τέλος μπαίνει στη συνεργασία της Σίας Κοσιώνη και του ΣΚΑΪ. Το κανάλι, με επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποίησε πλέον τη λήξη της συνεργασίας του με την παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.

« Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.

Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια. Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα.

Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον.

Ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης και μέτοχος του Ομίλου, δήλωσε:

“Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα.”», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Σία Κοσιώνη θα εκφωνήσει απόψε το τελευταίο της δελτίο στη συχνότητα του Φαλήρου, κλείνοντας ένα μεγάλο κεφάλαιο 20 ετών.

Σία Κοσιώνη: Πώς φτάσαμε στην ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Από τη Δευτέρα και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το συμβόλαιό της Σίας Κοσιώνη, υπήρξαν διαρροές από τον ίδιο τον σταθμό που ανέφεραν ότι ήδη της έχει ανακοινωθεί το τέλος της συνεργασίας τους.

Όλο το κλίμα και η ατμόσφαιρα, που έχει δημιουργηθεί, είχαν προκαλέσει την έντονη αντίδραση της παρουσιάστριας που αισθάνεται εκτεθειμένη στον κυκεώνα των δημοσιευμάτων. Ωστόσο, από επιλογή, προτίμησε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της… χωρίς όμως να έχει πει την τελευταία της κουβέντα.

Λίγα 24ώρα μετά, μιλώντας με στέλεχος του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη ανακοίνωσε ότι θα εκφωνήσει το τελευταίο της δελτίο πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο… απόψε.

Έτσι, πριν πει το on air αντίο στο κοινό της, το κανάλι την αποχαιρέτησε με ανακοίνωση και οι δύο πλευρές ανοίγουν πανιά… για ανανέωση.

Το κλίμα πίσω από τις κάμερες

Όλοι οι συνεργάτες της δημοσιογράφου είναι εξαιρετικά συγκινημένοι, καθώς καλούνται να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο με τον οποίο δούλεψαν μαζί για 20 χρόνια. Το κλίμα είναι βαρύ και η παρουσιάστρια έχει μαζέψει τα πράγματά της από το γραφείο της.

H ανάρτηση από την τελευταία ραδιοφωνική εμφάνιση στον ΣΚΑΪ: «Last Dance»

Στη ραδιοφωνική εκπομπή των Νότη Παπαδόπουλου και Βασίλη Χιώτη φιλοξενήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/5) η Σία Κοσιώνη, στον ΣΚΑΪ 100,3.

Μάλιστα, η Σία Κοσιώνη μοιράστηκε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναρτώντας μία φωτογραφία με τους οικοδεσπότες της εκπομπής, γράφοντας χαρακτηριστικά Last Dance.