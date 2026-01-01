Παντρεύονται Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Μαρία Σάκκαρη! Την είδηση έκανε γνωστή ο πρωθυπουργός στον πρωινό καφέ στη Μητρόπολη

Τα σκαλιά της εκκλησίας ετοιμάζονται να ανέβουν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη, όπως αποκάλυψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το ζευγάρι, που διατηρεί σχέση τα τελευταία πέντε χρόνια, έκανε το επόμενο βήμα, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις να δέχεται πρόταση γάμου τις ημέρες των Χριστουγέννων. Στο αριστερό της χέρι δεσπόζει πλέον ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελεί οικογενειακό κειμήλιο της οικογένειας Μητσοτάκη και ανήκε στη Μαρέβα Μητσοτάκη, μητέρα του μέλλοντα γαμπρού.

Λίγο μετά την πρόταση γάμου, η Μαρία Σάκκαρη αναχώρησε για την Αυστραλία, όπου συμμετέχει στο United Cup, συνεχίζοντας τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια κατ’ ιδίαν συνάντησής του με τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αποκαλύπτοντας μάλιστα, με χαμόγελο, ότι οι γονείς του ζευγαριού ανυπομονούν να γίνουν παππούδες και γιαγιάδες το 2027.