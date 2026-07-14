Πειραιάς: Αποκοιμήθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο και δεν ξύπνησαν ποτέ – Το μοιραίο γκαράζ και το θρίλερ με τα καυσαέρια

Ένας 28χρονος δικηγόρος και 24χρονη ασκούμενη βρέθηκαν νεκροί στο όχημά τους – Τι εξετάζουν οι Αρχές για τις τελευταίες τους στιγμές.

«Πάγωσε» η γειτονιά στην οδό Μήλου στον Πειραιά, όπου ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων, ένας 28χρονος δικηγόρος και μία 24χρονη ασκούμενη δικηγόρος, βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο αυτοκίνητό τους, σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας.

Ένα αυτοκίνητο που παρέμενε σταθμευμένο στον κλειστό χώρο και δύο νέοι άνθρωποι που, σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές, φέρεται να αποκοιμήθηκαν μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου χωρίς να αντιληφθούν τον κίνδυνο.

Το όχημα βρέθηκε με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία. Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η τραγωδία να συνδέεται με δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα ή άλλα καυσαέρια.

Το σενάριο που διερευνάται, είναι ότι οι δύο νέοι έχασαν σταδιακά τις αισθήσεις τους και στη συνέχεια επήλθε ο θάνατός τους. Οι τελικές απαντήσεις, ωστόσο, αναμένονται από τις ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Πώς το αυτοκίνητο μπορεί να μετατραπεί σε παγίδα

Πώς μπορεί ένας κλειστός χώρος να γίνει μέσα σε λίγη ώρα μια αόρατη απειλή;

Πολλοί οδηγοί θεωρούν, ότι αν ενεργοποιήσουν το κουμπί της ανακύκλωσης του κλιματισμού είναι προστατευμένοι.

Οι ειδικοί εξηγούν, ότι αυτό δεν αποτελεί εγγύηση, όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα με αναμμένη τη μηχανή μέσα σε κλειστό γκαράζ.

Ένα αυτοκίνητο βρίσκεται μέσα σε κλειστό χώρο, με τον κινητήρα και τον κλιματισμό σε λειτουργία. Αρχικά, ο αέρας μέσα στην καμπίνα παραμένει σχετικά καθαρός. Όσο όμως περνά ο χρόνος, τα καυσαέρια αρχίζουν να συσσωρεύονται στον χώρο.

Το όχημα περιβάλλεται σταδιακά από αυξημένη συγκέντρωση καυσαερίων και, ανάλογα με τις συνθήκες του χώρου, επικίνδυνα αέρια μπορεί να εισέλθουν και στην καμπίνα.

Ο χρόνος εξέλιξης μιας τέτοιας κατάστασης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το μέγεθος του γκαράζ, ο εξαερισμός και η στεγανότητα του χώρου.

Ποιοι ήταν οι δύο νέοι που χάθηκαν τόσο ξαφνικά

Ο 28χρονος ήταν ένας νέος δικηγόρος με λαμπρή πορεία. Ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του, συμμετείχε στην ποδοσφαιρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Όσοι τον γνώριζαν, μιλούν για έναν άνθρωπο χαμογελαστό, ευγενικό και γεμάτο όνειρα.

Η 24χρονη βρισκόταν στην αρχή της επαγγελματικής της διαδρομής στη δικηγορία. Ένα νέο κορίτσι που μόλις ξεκινούσε να χτίζει το μέλλον της.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Παράλληλα, δεν έχουν προκύψει ενδείξεις που να παραπέμπουν σε αυτοχειρία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν εντοπίστηκε κάποιο σημείωμα ή άλλο στοιχείο που να οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Τα κρίσιμα ερωτήματα για τις τελευταίες στιγμές των δύο νέων αναμένεται να απαντηθούν μέσα από τις ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.