Πειραιάς: Νεκρή 17χρονη, έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Οι γιατροί στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου διακομίστηκε μετά την πτώση της στο κενό διαπίστωσαν το θάνατό της
Νέα τραγωδία αυτή τη φορά στον Πειραιά όταν το βράδυ της Κυριακής, 17χρονη έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της που βρίσκεται στον 5ο όροφο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανήλικη ήταν στο διαμέρισμά της οικογένειάς της, στον πέμπτο όροφο, μαζί με άλλα τέσσερα συνομήλικα άτομα, δύο κορίτσια και δύο αγόρια. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στις 21.45, η 17χρονη βγήκε στο μπαλκόνι και έπεσε στο κενό.

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

Αμέσως μετά την πτώση, διακομίστηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση παραμένουν άγνωστες, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Συνελήφθη η μητέρα της

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, η μητέρα της ανήλικης συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Καισαριανή: Βεβήλωσαν το μνημείο για τους 200 αντιστασιακούς, λίγο μετά τη δημοσίευση των ντοκουμέντων της εκτέλεσης
