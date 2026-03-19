Πασχαλινό Παζάρι Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Με χαρά σας περιμένουμε στο Πασχαλινό Παζάρι του Συλλόγου μας, για να συναντηθούμε από κοντά και να μοιραστούμε όμορφες στιγμές.

Οι δημιουργικές ομάδες του Συλλόγου μας ετοιμάζουν χειροποίητες λαμπάδες, πασχαλινά στολίδια, δώρα και γλυκά, φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη. Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά και δύναμη να συνεχίζουμε το έργο μας.

📍 Δημοτική Αγορά Κυψέλης (Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα)

📅 Δευτέρα 30 Μαρτίου | 12:00 – 21:00

📅 Τρίτη 31 Μαρτίου | 09:00 – 21:00

Η παρουσία σας είναι πολύτιμη για εμάς 💛

Για περισσότερες πληροφορίες:

📞 210 8652556 (17:30 – 20:30, καθημερινά)

