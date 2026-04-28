Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων τιμά στην Αθήνα την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης

Με μια εκδήλωση υψηλού συμβολισμού και ιστορικής σημασίας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων διοργανώνει στην Αθήνα τις επετειακές εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, την Κυριακή 17 Μαΐου.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων, που εκπροσωπεί δεκάδες Κρητικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα, αναλαμβάνει και φέτος την πρωτοβουλία να τιμήσει τη μνήμη της Μάχης της Κρήτης, ενός ιστορικού γεγονότος που ανέδειξε την αντίσταση, τη γενναιότητα και το αδούλωτο πνεύμα του κρητικού λαού.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων αρχών, φορέων και Κρητικών σωματείων από όλη την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

10:30 Συγκέντρωση στο προαύλιο του Ιερού Ναού

11:00 Επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες της Μάχης της Κρήτης

11:30 Πορεία προς το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με λάβαρα και συνοδεία φιλαρμονικής

11:45 Κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους πολιτιστικών και στρατιωτικών αρχών, καθώς και Κρητικών σωματείων, με ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

Σύμβολο αντίστασης και ελευθερίας

Η Μάχη της Κρήτης αποτελεί μία από τις ενδοξότερες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η αντίσταση των Κρητών και των συμμαχικών δυνάμεων απέναντι στη ναζιστική εισβολή το 1941 καταγράφηκε διεθνώς ως παράδειγμα γενναιότητας, αυταπάρνησης και λαϊκής συμμετοχής στον αγώνα για την ελευθερία.

Με την ετήσια αυτή διοργάνωση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων επιβεβαιώνει τον ουσιαστικό της ρόλο στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης, της πολιτιστικής ταυτότητας και της κρητικής παράδοσης.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλους τους πολίτες που επιθυμούν να τιμήσουν την ιστορία, τη θυσία και το διαχρονικό μήνυμα της Μάχης της Κρήτης.