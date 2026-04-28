Συναγερμός στην Λουκάρεως: Μετά τον ΕΦΚΑ, ο 89χρονος πυροβόλησε τέσσερα ακόμη άτομα στο Ειρηνοδικείο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον 89χρονο ένοπλο που σκόρπισε τον πανικό το πρωί της Τρίτης στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, πυροβολώντας μέσα στο κτίριο και στη συνέχεια κινήθηκε προς τη Λουκάρεως, στο ισόγειο του Ειρηνοδικείου, όπου φέρεται να πυροβόλησε ακόμη τέσσερα άτομα οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ είναι δικαστικοί υπάλληλοι και καλά στην υγεία τους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, φοράει μπλε καμπαρντίνα και κρύβει από κάτω το όπλο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος άνδρας άνοιξε αρχικά πυρ μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο ο οποίος μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Οι αστυνομικοί τού τοποθέτησαν τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Ο ηλικιωμένος, που φέρεται να είναι ρακοσυλλέκτης, είχε αποκρύψει καραμπίνα κάτω από το παλτό του πριν πυροβολήσει δύο φορές.

Αστυνομική κινητοποίηση
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, αποκλείοντας την περιοχή γύρω από τον ΕΦΚΑ για λόγους ασφαλείας και συλλογής στοιχείων. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και τα κίνητρα του δράστη.

Άγιος Δημήτριος: Συνέλαβαν 20χρονο για τη δολοφονία...

0
Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην σύλληψη 20χρονου ο οποίος φέρεται...

Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια του Final Four...

0
Η EuroLeague ανακοίνωσε ότι όλα τα εισιτήρια που διατέθηκαν...

Προηγούμενο άρθρο
Άγιος Δημήτριος: Συνέλαβαν 20χρονο για τη δολοφονία του 27χρονου
Χανιά: Γονείς κατηγορούνται ότι βασάνιζαν τα τρία τους παιδιά – Συγκλόνισε η κόρη στην κατάθεσή της

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο εδώλιο βρέθηκε ο πατέρας, ενώ η μητέρα εκπροσωπήθηκε...

«1ο Adventure Fest»: Την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 θα διεξαχθούν οι αγώνες αναρρίχησης στην Πέζα Καλού Χωριού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 θα διεξαχθούν οι αγώνες...

ΟΦΗ: Οι κυπελλούχοι Ελλάδας στη Λότζια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πανηγυρική υποδοχή από το Δήμαρχο Ηρακλείου και το Δημοτικό...

Κρήτη:Κλήρωση για λαϊκές αγορές

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πρόσκληση σε Δημόσια κλήρωση των υποψηφίων επαγγελματιών πωλητών λαϊκών...

