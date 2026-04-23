Άγιος Δημήτριος: Συνέλαβαν 20χρονο για τη δολοφονία του 27χρονου

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην σύλληψη 20χρονου ο οποίος φέρεται να είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 20χρονος, ο οποίος συνελήφθη και εξετάζεται ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονική επίθεση σε βάρος 27χρονου, που έγινε το βράδυ της Τετάρτης 22/4 στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το θύμα είχε δώσει ραντεβού με τον φερόμενο δράστη προκειμένου να λύσουν προσωπικές διαφορές. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος είναι ο νέος σύντροφος της πρώην του 27χρονου, γεγονός που φαίνεται να αποτέλεσε την αφορμή για τη συνάντηση. Το ραντεβού, ωστόσο, εξελίχθηκε σε τραγωδία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι τραυματίζοντας θανάσιμα τον 27χρονο, ο οποίος ήταν γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Οι αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν γρήγορα στο πάρκο απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις, συλλέγοντας στοιχεία, μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ενδεχόμενο η επίθεση να ήταν προσχεδιασμένη, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι το ραντεβού δεν ήταν τυχαίο, αλλά οργανώθηκε με συγκεκριμένο σκοπό. Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του αναμένεται να περιλαμβάνει βαρύτατες κατηγορίες, ενώ ο ίδιος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.