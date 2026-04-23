Κοβέσι: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφασίζει για την ανανέωση της θητείας των τριών Ευρωπαίων Εισαγγελέων»

«Ποιος ο λόγος να μην ανανεωθεί η θητεία τους; Έκαναν εξαιρετική δουλειά» είπε η Λάουρα Κοβέσι από το Delphi Forum, για τους τρεις Έλληνες Εισαγγελείς που χειρίστηκαν κρίσιμες υποθέσεις. Το πρόσωπο των ημερών μίλησε επίσης για την επιτάχυνση που απαιτείται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ ήταν ξεκάθαρη ως προς το ποια είναι η πραγματική δουλειά ενός εισαγγελέα.
Τα 7 σημεία-κλειδιά της ομιλίας Κοβέσι
Επιτάχυνση ζήτησε και η ίδια για τους 13 μετά την άρση της ασυλίας τους.
Επικρότησε την νομοθετική πρωβουλία που είχε αποκαλύψει το Βήμα
Τόνισε ότι οι άρσεις ασυλίας ζητήθηκαν για να γίνει περαιτέρω έρευνα.
Υπερασπίστηκε με θέρμη το έργο των ελλήνων ευρωπαίων εισαγγελέων.
Τάχθηκε υπέρ της ανανέωσης της θητείας των εισαγγελέων Παπανδρέου Μουζάκη και Θάνου και δήλωσε πως αν ο Αρειος Πάγος δεν ανανεώσει τη θητεία τους η υπόθεση θα φθάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Υπεραμήνθηκε της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και δήλωσε με έμφαση «είμαστε εισαγγελείς, δεν κυνηγάμε πολιτικούς τη διαφθορά κυνηγάμε».
Τέλος σε ότι αφορά τον νόμο περί ευθύνης υπουργών τόνισε ότι δεν είναι της αρμοδιότητας της αλλά εμποδίζει το έργο των εισαγγελέων.
Της επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας, μετά την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών και πρώην υπουργών της ΝΔ για τον OΠΕΚΕΠΕ, υπεραμύνθηκε, μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, ενώ υπερασπίστηκε με θέρμη το έργο του ελληνικού κλιμακίου στη χώρα μας.
Η Λάουρα Κοβέσι δήλωσε ότι συμφωνεί με τη νομοθετική πρωτοβουλία, την οποία της ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, για επιτάχυνση των διαδικασιών σχετικά με τους 13, ενώ ξεκαθάρισε, απαντώντας σε πολιτικές επικρίσεις που διατυπώνονται, ότι «δε σχολιάζει δηλώσεις πολιτικών».
