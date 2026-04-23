Πλούσιες επετειακές εκδηλώσεις σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία για τη Μάχη της Κρήτης

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
Η Κρητική Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας έχει την τιμή να παρουσιάσει το συνημμένο εθνικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2026 σε ολόκληρη την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, με σκοπό την τιμητική μνήμη της 85ης Επετείου της Battle of Crete και της Ελληνικής Εκστρατείας.
Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια ανακοινώνουμε επίσης ότι το Hellenic Ministry of Defence τιμά εκ νέου τη θυσία των ANZAC του 1941 και τη διαχρονική διαγενεακή φιλία μεταξύ των χωρών μας, αποστέλλοντας υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία για τις εκδηλώσεις μνήμης.
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας θα είναι ο Αντιπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Μπούζος, Επιτελάρχης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).
Αναλυτικά:
Η Κρητική Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας και οι οργανισμοί μέλη της έχουν την τιμή να τιμήσουν την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Επισυνάπτουμε το επίσημο πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις πολιτείες και επικράτειες της Αυστραλίας, καθώς και στη Νέα Ζηλανδία, με έναρξη το Σάββατο 2 Μαΐου 2026 και λήξη το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026.
Από τις 4 Μαΐου 2026 έως τις 25 Μαΐου 2026, υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις.
Τον συνοδεύουν:
Ο Συνταγματάρχης Κυριάκος Κυριακάκος, Ακόλουθος Άμυνας της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Καμπέρα.
Η Υποσμηναγός (ΥΑΔ) Ελένη Θεοδώρου Τμηματάρχης Εξωτερικού της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και
Η κα Λαμπρινή Κόκκορη Επιτελής θεμάτων Μέσης Ανατολής της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).
Η αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Μπρίσμπεϊν, το Ουέλλινγκτον, την Αδελαΐδα, το Σίδνεϊ, την
Καμπέρα και τη Μελβούρνη, πριν αναχωρήσει για την Αθήνα.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, θα συμμετάσχει σε σειρά επετειακών εκδηλώσεων, επίσημων επισκέψεων και θεσμικών συναντήσεων, τιμώντας αυτή τη σημαντική και ιστορική 85η επέτειο.
