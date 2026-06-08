Δεν βρίσκουν εργαζόμενους για σεζόν – Περισσότερες από 80.000 κενές θέσεις εργασίας

Με περίπου 85.000 κενές θέσεις εργασίας ξεκίνησε η τουριστική σεζόν για την Ελλάδα, με τους επιχειρηματίες να καλύπτουν να κενά με φίλους, συγγενείς και προσωρινές λύσεις. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει την ώρα που ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει νέο δυναμικό ξεκίνημα με ρεκόρ αφίξεων και εσόδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία σχεδόν ένας στους δύο ξενοδόχους δυσκολεύονται να στελεχώσουν βασικές θέσεις, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην εστίαση.

Σύμφωνα με τη μελέτη «Το Μέλλον του Ελληνικού Ξενοδοχείου: Ευκαιρίες & Προκλήσεις» που παρουσίασε πρόσφατα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), σε συνεργασία με την Deloitte Ελλάδος, σε ό,τι αφορά αμιγώς τον ξενοδοχειακό κλάδο, η εικόνα των ελλείψεων αποτυπώνεται κυρίως στις ειδικότητες πρώτης γραμμής, όπως το προσωπικό καθαριότητας και δωματίων (73%).

Ακολουθεί το προσωπικό κουζίνας και σέρβις με ποσοστό 64%, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται και στην τεχνική υποστήριξη και συντήρηση (41%) καθώς και στις θέσεις υποδοχής και ρεσεψιόν (30%).

Ως βασικές αιτίες καταγράφονται η έλλειψη διαθέσιμου προσωπικού (67%) και η εποχικότητα (63%).

Παράλληλα, οι δεξιότητες εξυπηρέτησης και τα soft skills αναδεικνύονται ως οι σημαντικότερες δεξιότητες για τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με το 77% των συμμετεχόντων.

Πώς φτάσαμε έως εδώ

Μέρος αυτών των ελλείψεων, ήτοι περίπου το 10%, καλύφθηκε μέσω του συστήματος των μετακλήσεων εργαζομένων από τρίτες χώρες, όπως τόνισε ο Κωνσταντίνος Μαρινάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τουριστικού Μάνατζμεντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων,

Σύμφωνα με τον Κ. Μαρινάκο, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί πλέον διαρθρωτικό πρόβλημα για τον ελληνικό τουρισμό και δεν συνδέεται αποκλειστικά με τις αυξημένες ανάγκες της θερινής περιόδου.

Όπως επισημαίνει, τα τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί σημαντικά η δεξαμενή διαθέσιμων εργαζομένων, καθώς πολλοί αποχώρησαν από τον κλάδο κατά την περίοδο της πανδημίας, αναζητώντας πιο σταθερές συνθήκες απασχόλησης σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Παράλληλα, τονίζει ότι ένας σημαντικός αριθμός απασχολούμενων στον κλάδο έχει απορροφηθεί από την αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων.

«Έχουμε κι εμείς ως επιχειρηματίες ευθύνη για το γεγονός ότι πλέον οι νέοι δεν επιλέγουν τον τουρισμό ως κλάδο για να απασχοληθούν, γιατί δεν τους έχουμε πείσει ότι αυτό το επάγγελμα δεν είναι ευκαιριακό, έχει προοπτικές. Παρά το γεγονός ότι έχουμε αυξήσει τους μισθούς, καταγράφουμε μεγάλες απώλειες τα τελευταία χρόνια σε ανθρώπινο δυναμικό», είπε ο Κ. Μαρινάκος, τονίζοντας πως σε κάποιες περιπτώσεις οι αμοιβές υπερβαίνουν τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του κλάδου.

«Λύση ανάγκης» οι μετακλητοί από το εξωτερικό

Αξίζει να σημειωθεί πως τη φετινή χρονιά έχουν εγκριθεί περίπου 9.500 θέσεις εργασίας στον τουρισμό μέσω της διαδικασίας μετάκλησης αλλοδαπών εργαζομένων.

Ωστόσο, όπως τονίζουν παράγοντες της αγοράς, σημαντικός αριθμός από αυτούς τελικά δεν φτάνει ποτέ στην Ελλάδα, εξαιτίας των καθυστερήσεων στην έκδοση βίζας και των πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Όμως σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι του κλάδου επιμένουν πως οι μετακλητοί δεν είναι ουσιαστική λύση, άλλα «μπάλωμα ανάγκης».

Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι του κλάδου (ΠΟΕΕΤ) προχωρούν σε νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου, καθώς καταγγέλουν εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, χαμηλές αποδοχές και αδυναμία εφαρμογής βασικών εργασιακών δικαιωμάτων, συνθήκες που οδηγούν ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους εκτός κλάδου.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΕΤ, το πρόβλημα των κενών θέσεων δεν είναι καινούργιο, απλά εντάθηκε τα τελευταία χρόνια με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό, Γιώργο Χότζογλου να δηλώνει πως «θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας εν μέσω της σεζόν εφόσον δεν βρίσκεται λύση».https://www.cnn.gr/profiles/xrysanthi-stetoy