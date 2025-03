Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στις συνεδριάσεις της Διαμεσογειακής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου της CRPM

Η Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπήθηκε στις ευρωπαϊκές συναντήσεις διαπεριφερειακής συνεργασίας που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του δραστήριου Ευρωπαϊκού Οργανισμού της CRPM των 140 Παράκτιων, Παραθαλάσσιων και Νησιωτικών Περιφερειών.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Γιώργος Αλεξάκης Γιώργος και Μανόλης Καμπουράκης συμμετείχαν στις Συνεδριάσεις της Διαμεσογειακής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου, που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες, στην έδρα της ιταλικής Περιφέρειας Πούλια στο Μπάρι.

Στη Διαμεσογειακή Επιτροπή το κυρίαρχο θέμα ήταν η «Διαχείριση των Υδάτων», με επίκεντρο την εμπειρία που έχουν οι Περιφέρειες της Πούλιας (Ιταλία) και της Βαλένθιας (Ισπανία). Οι εκπρόσωποι της Κρήτης αναδεικνύοντας την διαχείρση του νερού στο νησί, ζήτησαν στον παριστάμενο εισηγητή της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου, Ευρωβουλευτή Thomas Bajada, να αναδείξει την θέση ότι «το νερό είναι δημόσιο αγαθό και ανθρώπινο δικαίωμα και όχι εμπόρευμα από όπου προκύπτει κέρδος».

Ο Γιώργος Αλεξάκης ζήτησε ειδική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την Ανθεκτικότητα των Υδάτων στη Μεσόγειο και στα Νησιά και επεσήμανε τον κίνδυνο αφαίμαξης κονδυλίων από την νέα ευρωπαϊκή πολιτική στρατιωτικών εξοπλισμών.

Στη Διαμεσογειακή Επιτροπή συζητήθηκαν ακόμη θέματα όπως η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, η οικονομική και κοινωνική συνοχή, η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ο τουρισμός, το μέλλον των συμμαχιών στη Μεσόγειο, η διάδοση της παραγωγής και χρήση του Υδρογόνου, καθώς και θέματα μεταφορών και ενέργειας στις Περιφέρειες της θαλάσσιας λεκάνης της Μεσογείου.

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης είχαν συναντήσεις με τον Μ. Emiliano Ιταλό Περιφερειάρχη της Πούλια καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη της Καλάβριας F. Pietropaolo και τους κάλεσαν να επισκεφθούν την Κρήτη με στόχο ν’ αναπτυχθούν συνεργασίες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Σημαντική ήταν και η συνάντηση με τον Στέλιο Campanale, Επίτιμο Πρόξενο της Ελλάδας στο Μπάρι, ο οποίος κατάγεται από τα Χανιά, αποτελεί σημαντική προσωπικότητα της ιταλικής πόλης και διατελεί Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου και το καλοκαίρι θα επισκεφθεί επίσημα την Περιφέρεια Κρήτης.

Στη Συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CRPM, ο Γιώργος Αλεξάκης ως Αντιπρόεδρος της CRPM και αρμόδιος για τα Θέματα Μεταφορών και Προσβασιμότητας ενημέρωσε τις ευρωπαϊκές περιφέρειες για τις εξελίξεις. Αναφέρθηκε στο ρόλο των Λιμανιών ως σημαντικών ενεργειακών κόμβων, καθώς, όπως είπε, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η στρατηγική της ΕΕ για τα λιμάνια, καθώς και η Ναυτιλιακή Βιομηχανική Στρατηγική που προβλέπεται έως το 2026.

Τα ορόσημα που έπονται, όπως είπε, είναι:

Η εφαρμογή βασικών προτάσεων για τις Μεταφορές στο πλαίσιο του πακέτου «Fit for 55» (π.χ. RED, AFIR, FuelEU Maritime and ReFuelEU Aviation (SAF), ETS και IF).

Η αναθεώρηση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), η εφαρμογή του καθώς και η πιθανή προσαρμογή του. Μια διαβούλευση για το ΔΕΔ-Μ, τη χρηματοδότηση CEF/ΕΕ και τη συνδεσιμότητα για τις Περιφέρειες είναι ανοιχτή έως τον Μάιο του 2025.

Η αναθεώρηση της Οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) για ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες μεταφορές εγκρίθηκε και τα κράτη μέλη και αυτά πρέπει να συμμορφωθούν έως τον Δεκέμβριο του 2025.

Η δέσμη μέτρων Greening Freight.

Η επίσημη έναρξη του αναμενόμενου Επενδυτικού Σχεδίου Αειφόρων Μεταφορών (STIP) ως μέρος του Clean Industrial Deal, (το σχέδιο αυτό θα συμβάλει στην πράσινη μετάβαση του κλάδου και πρέπει να συνδεθεί με το νέο προϋπολογισμό της ΕΕ στο σύνολό του).

Ο Γιώργος Αλεξάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του επισημαίνοντας ότι «θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε μια πολιτική μεταφορών της ΕΕ που ενισχύει τη βέλτιστη εδαφική συνδεσιμότητα και προσβασιμότητα για όλες τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες».